Booker T a-t-il vraiment gagné?

Cela ne devrait pas surprendre dans un monde comme la WWE, où des hommes incroyablement véridiques et puissants travaillent à la recherche des endroits qui leur rapportent le plus d’argent, il y aura des désaccords.

Booker T et Batista avaient un tel désaccord en 2006 et c’était quelque chose qui se préparait depuis longtemps.

Le roi Booker s’est querellé avec Batista après leur combat

Permettez-moi de vous donner un peu de contexte sur les deux hommes avant d’entrer dans le vif du sujet.

Booker mesure environ 6 pieds 3 pouces et a toujours été au moins 250lbs surélevé. Il est connu pour être un homme avec lequel vous ne jouez pas dans le domaine de la lutte et quelqu’un ayant une expérience légitime des combats de rue.

Le champion du monde à six reprises a également passé 19 mois en prison pour vols à main armée dans les restaurants de Wendy dans sa ville natale de Houston. Il avait 22 ans lors de sa condamnation.

Batista mesure 6 pieds 4 pouces et plane plus près de la marque de 260 livres. Il était videur dès le début de sa vie d’adulte jusqu’à ce qu’il ait gravement blessé deux personnes une nuit et qu’il ait été condamné à un an de probation par les tribunaux.

Il a fait beaucoup d’entraînement au MMA au cours de sa vie ultérieure – en particulier après avoir quitté la WWE – et a remporté son seul combat de tous les temps par KO technique au premier tour.

Donc, nous avons établi que ce sont deux gros gars puissants. Alors quel était le problème? Une combinaison de choses est la réponse.

Tout d’abord, il a été largement spéculé – et Booker T le note dans son autobiographie – que Batista s’était engagée dans une liaison avec Melina.

Melina, qui lutte maintenant dans la NWA, entretenait une relation avec John Morrison à l’époque mais était aussi très ouvertement impliquée avec Batista. Booker dit que Morrison était bouleversé, mais ne savait pas non plus quoi faire à ce sujet.

Melina avec John Morrison

Lors d’une tournée européenne, il a été décidé d’emmener Melina devant le tribunal de catcheur pour cette affaire avec son délit officiel de «Divaisme».

En d’autres termes, Melina considérait être une Diva trop loin ou trop littéralement. Elle a été reconnue coupable par ses pairs, mais lorsque l’équipage est rentré aux États-Unis, Batista n’était pas du tout heureuse.

Pour ajouter de l’huile sur le feu, The Undertaker était le juge et Booker T faisait partie de l’équipe de poursuite avec JBL. Il a été dit que Melina a pleuré dans les dix minutes de cette torréfaction verbale.

En plus de tout cela, Batista se faisait une réputation dans les vestiaires de SmackDown comme quelqu’un qui était devenu arrogant et qui ne respectait plus l’entreprise ou les garçons.

Booker T était du même avis. Il lui a fallu des années pour gagner le respect qu’il avait dans l’entreprise et Batista était à peu près arrivé avec un ticket d’or dans Evolution et est devenu champion du monde en 2005, trois ans seulement après ses véritables débuts.

Evolution réunie sur SmackDown 1000 avec Triple H et Batista ayant un stand tendu

Tout cela atteindrait un sommet lorsque les talents de la WWE se rassemblaient dans un manoir californien pour enregistrer une annonce pour SummerSlam.

Booker T se souvient du combat dans son livre, en écrivant: «Je me souviens d’avoir été dans la piscine avec Tatanka, puis Dave Batista se présente et c’était presque comme un nuage venant sur ce beau paysage magnifique.

«Ce qui a frappé Batista avec moi, c’est que j’ai toujours été vocal avec les choses. Lors de ce tournage, j’ai dit à Batista: «Hé mec, disons ça au grand jour… Je ne t’aime vraiment pas, tu ne m’aimes vraiment pas, mais nous devons travailler ensemble! C’est notre travail! On doit sortir et jouer ensemble, tu vois ce que je veux dire? Mais si jamais vous me croisez, vous devrez vous occuper de ces [fists]! »

Quand il parle du combat, Booker va jusqu’à dire qu’il “a bien frappé le garçon!”

.

Booker T travaille souvent les panneaux d’avant-spectacle pour la WWE de nos jours

“Plus tard, lui et moi nous sommes affrontés comme des hommes, le combat s’est terminé et tu sais, je ne vais pas entrer dans les détails mais j’ai les mains rapides mec, je suis rapide avec mes mains.

«Je me souviens quand j’étais petit, j’avais environ 13 ans et je me suis fait tabasser dans ma cour avant, c’était la dernière fois que je perdais un combat. Inutile de dire que j’ai mis un bon coup sur le garçon!

Élaborant sur les problèmes avec Batista dans des interviews ultérieures, Booker a continué d’affirmer qu’il s’agissait de respect.

“Je n’ai jamais eu de problème avec lui ou quoi que ce soit”, a déclaré Booker T à Wrestling Inc. “Je veux dire, certaines choses une fois que vous êtes entré dans l’entreprise – et je suis tout à fait dans la tradition et dans le respect en ce qui concerne le les gars qui sont venus avant moi et ont mis au travail. C’était à peu près ce dont il s’agissait, il s’agissait de respect non seulement pour moi-même mais pour tous les autres garçons dans les vestiaires.

“C’est comme ça que les choses se passent, beaucoup de testostérone dans les vestiaires et nous ne nous entendons pas tous. Nous ne nous aimons pas tous, nous devons simplement travailler ensemble. Parfois, des combats éclatent et c’est ce qui s’est passé avec lui et moi. Nous sommes tous les deux des hommes et, parfois, des hommes se battent. “

Batista a rapidement atteint le statut de titre mondial

Cependant, Batista a déclaré à WWE.com que ces accusations l’avaient blessé et qu’il était toujours reconnaissant aux gars qui lui avaient ouvert la voie.

“Certains gars disent que j’ai couru en prétendant être le tirage le plus élevé de l’entreprise, que je portais la WWE sur mon dos”, a déclaré Batista. «Je n’ai jamais rien dit de tel, les rumeurs me brisent le cœur. Je ne manquerais jamais de respect à des gars comme Undertaker, Shawn Michaels et Triple H avec des commentaires comme ceux-ci. Je ne suis pas un p *** k! “

“Nous devions dépasser cela”, a déclaré Batista à propos du combat avec Booker. «Ça brassait depuis longtemps. C’est fini. Nous accepterons d’être en désaccord. Nous ne serons pas amis, mais nous travaillerons ensemble.

Dirtsheets à l’époque a déclaré que Rey Mysterio a essayé de jouer le rôle de pacificateur, mais cela n’a pas été bon. Booker appela Batista devant tous les garçons et quand l’animal revint à Booker quelques minutes plus tard, ce qu’il dit ensuite donna le ton.

“Quel est votre problème avec moi, mec? Me trouvez-vous un défi parce que je suis le meilleur tireur de la carte et que j’en ai fait plus au cours des deux dernières années que vous n’en avez fait toute votre carrière? Êtes-vous jaloux? “

Booker T et Batista travailleraient à nouveau ensemble

De là, il est universellement rapporté que Booker T a remporté le combat et de manière convaincante. Cependant, Finlay raconte une histoire différente.

«Je ne sais pas ce qui a commencé, mais ils roulaient sur le sol. Ils diront que Booker T est arrivé à Dave, mais ce n’est pas comme ça. Dave était au dessus de Booker T, tu sais? Booker T avait l’œil enflé. Lorsque nous l’avons séparé et que nous nous sommes levés, Sharmell a donné un coup de pied à Dave dans les noix. Personne ne vous le dira, mais elle a glissé un coup de pied et lui a donné un coup de pied dans les noix. Et il ne l’a pas vendu!

“Booker menaçait,” Je viendrai à ta porte !! Je te trouverai dans le noir! »Et Dave Batista a dit:« Non, nous allons régler ça tout de suite si ce n’est pas fini, ça doit être fini maintenant! »Ensuite, il est tombé en panne et a en quelque sorte crevé et ils ont juste accepté d’être en désaccord après cela.

“Mais Dave n’a pas été battu par Booker T, c’est probablement l’histoire principale, mais c’est faux”, a déclaré Finlay.

Il est entendu que les deux sont à nouveau amis maintenant et ont en effet travaillé ensemble à la WWE après cela.

Le récit selon lequel ils ne seraient jamais amis semble avoir été refroidi des deux côtés, Booker disant: «C’était un désaccord. Lui et moi, nous avons réglé notre désaccord. Si je le voyais aujourd’hui, il ferait un gros câlin et je dirais: «que se passe-t-il?» Vous savez? C’est un homme, tout comme moi. Batista et moi, en ce moment, les gars, nous sommes de bons amis. Nous avons enterré la hache de guerre. C’est de l’eau sous le pont. “

Tout est bien qui finit bien!

.