Bordalás dénonce que personne ne parle de la perte de temps de Séville

L’entraîneur de l’équipe Azulón, qui en est accusé toute la saison, a essayé son propre médicament. C’est quelque chose qui a profité Jose Bordalás pour dénoncer cela, comme il a perdu la Getafe, personne n’a parlé du temps perdu Séville.

Interrogé lors d’une conférence de presse sur la conversation qu’il a eue avec le délégué, l’entraîneur d’Alicante a déclaré: «Je lui ai dit qu’ils prenaient beaucoup de temps. Ils nous ont mis l’étiquette, aujourd’hui, personne ne dit rien. C’est drôle, non? Il a perdu le Getafe et personne ne dit rien, je suis très surpris“

Sur la défaite de Getafe par 0-3 au Colisée, José Bordalás a commenté: “Je pense qu’aujourd’hui c’était un tracé du match contre le Real Madrid en ce sens que la première mi-temps sauf les premières minutes où ils ont pris plusieurs coups de pied de coin et généré des situations inquiétantes, l’équipe a mené le match. Nous avons essayé de toutes les manières possibles. L’erreur nous a marqués. Cela fait une minute psychologique et ils entrent dans la seconde moitié avec le stimulus à travers les nuages. C’est une équipe solide et dans une faute latérale, ils nous ont fait 0-2 et l’équipe a chuté. Il a essayé. “

José Bordalás voulait souligner que Séville a le quatrième budget le plus élevé de la Ligue

L’entraîneur de l’équipe Azulón a également évoqué la différence budgétaire de son équipe par rapport à Séville: «Nous sommes le Getafe et devant nous avons le quatrième budget et c’est important. Sinon, les clubs n’ont pas dépensé les millions dépensés. »

José Bordalás a également parlé de son prochain match contre l’Ajax, où Getafe défendra 2-0 au match aller: «Nous allons à Amsterdam avec le plus grand enthousiasme. C’est un bon résultat mais pas définitif. Le favori est l’Ajax“

Bordalás: “Espérons que les Legané obtiendront le salut”

Également sur la possibilité que l’équipe Azulón soit juge dans la descente des Leganés: «Nous n’y pensons pas sincèrement. Nous avons beaucoup d’amour pour Leganés et j’espère qu’il parviendra au salut. Tout le monde joue beaucoup, dimanche prochain nous aurons un match très difficile. »