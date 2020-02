Bordalás fait référence à l’intérêt de Barcelone pour Ángel Rodríguez

L’avant de 32 ans a une clause de 9 millions euros et est l’une des options que l’équipe du Barça aime couvrir la blessure de J’ai tremblé. Interrogé par l’intérêt des Barcelone pour Angel Rodriguez, Jose Bordalás Il en a parlé.

«Nous savons que dans le football, il y a des nouvelles avec plus ou moins de vérité. J’ai parlé avec le président et il m’a dit que personne n’avait contacté Getafe. Il n’est pas nécessaire d’avoir aucune sorte de préoccupation. Ángel n’a rien commenté ni dit. Je n’allais pas lui parler s’il n’y avait rien. Une autre chose est que nous avons eu des nouvelles de l’intérêt de Barcelone. Mais il n’y avait rien à dire et cela ne servait à rien », a expliqué l’entraîneur d’Alicante.

En plus de José Bordalás, Ángel Martín, directeur sportif de Getafe, a évoqué il y a quelques jours l’intérêt des Barcelone par Ángel Rodríguez: «Pour nous, Angel serait une victime importante, mais nous sommes prêts à assumer cette situation.. Nous n’avons aucune nouvelle de cet intérêt de Barcelone ».

Ángel Torres souhaite faciliter le départ d’Ángel Rodríguez à Barcelone

Angel Torres a récemment reconnu que le Getafe J’avais reçu des offres pour les deux Jaime Mata comme par Ángel Rodríguez et qu’il comprendrait que ce dernier a fini par quitter l’équipe. «Mata m’a fait une offre de la Premier League. Mais Mata est très heureuse. Pour le moment, il ne veut pas partir. Et Ángel Rodríguez a également eu des offres et a eu la bravoure, qu’en lui offrant beaucoup d’argent, il a toujours dit non. Je vous remercie. Mais Je comprendrais qu’il est parti dans un instant parce qu’il voudrait gagner plus d’argent», A déclaré le président de l’équipe Azulón.