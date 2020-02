Bordalás parle de l’intérêt pour sa signature

Comme l’a dit Eduardo Inda à El Chiringuito, l’équipe rojiblanco a commencé à ratisser le marché à la recherche d’un remplaçant pour Simeone au cas où elle déciderait de ne pas continuer la saison prochaine. Selon le directeur d’OKDIARIO, l’Atlético de Madrid gère aujourd’hui trois pièces de rechange pour soulager l’entraîneur argentin et l’un d’eux est José Bordalás, qui fait un excellent travail à Getafe.

L’entraîneur d’Alicante en a parlé lors d’un interrogatoire sur Wave Zero. «Je ne pense pas à cette possibilité. L’Atlético a un grand entraîneur qui a marqué l’histoire du club et je pense qu’il sera là pendant de nombreuses années. Je voudrais m’entraîner autant que le faire à l’extérieur, par exemple chez le Premier ministre, c’est quelque chose qui m’excite; on travaille toujours pour s’améliorer », a déclaré José Bordalás.

Pochettino et Unai Emery auraient plus d’options que Bordalás pour prendre les rênes de l’Atlético de Madrid

Selon Eduardo Inda, Mauricio Pochettino est le favori du conseil d’administration pour succéder à Simeone. L’ancien entraîneur de Tottenham est libre et son caractère et son style leur ressemblent dans le Metropolitan. De plus, l’entraîneur vient de mener l’équipe de Londres au sommet, ce que Simeone réaliserait avec les rojiblancos.

Après Pochettino, un autre qu’il aime, et aussi sans équipe, est Unai Emery. L’entraîneur est l’un des favoris de Gil Marín et a une carrière reconnue en Espagne, après avoir emmené la Ligue des champions à Valence au cours des saisons où il était à Mestalla et atteindre trois titres de Ligue Europa avec Séville. Cependant, ses deux années au PSG et la saison et demie à l’Arsenal, ont brouillé un programme qui jusqu’à présent était brillant.