Boricua Carlos Beltrán quitte le manager des Mets en MLB

Le Portoricain Carlos Beltrán a convenu aujourd'hui avec les Mets de New York de la US Major League Baseball (MLB) de se séparer de son poste de chef d'équipe pour vol de Houston Astros signe.

Beltrán, qui a été annoncé pour ce poste le 1er novembre, a rejoint les sidéralités en tant que joueur en 2017, la première de deux années consécutives après le piège.

Il y a trois jours, après une enquête sur la question des deux mois, le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a suspendu le directeur général et le directeur respectifs d’Astros, Jeff Luhnow et A.J. d’ici 2020. Hinch.

Après cette mesure, de l’avis de certains incomplets lorsqu’ils n’atteignent personne d’autre ou des résultats collectifs de l’ensemble, le propriétaire du sidéral, Jerry Crane, qui est sorti indemne de la punition, a licencié Luhnow et Hinch.

Le processus d’enquête, sur les trois dernières campagnes, a révélé que Houston utilisait des caméras, des ordinateurs et d’autres outils pour lancer le piège contre ses rivaux et transmettre des dividendes à leurs propres frappeurs.

Champion de 2107, quand il a remporté la majorité des pronostics aux Dodgers de Los Angeles dans le Fall Classic, le casting de la ville mentionnée du Texas, a reçu une amende de cinq millions de dollars.

De plus, Astros, dont la liste comprend des stars latines telles que le Vénézuélien José Altuve, le Portoricain Carlos Correa et le Cubain Yulieski Gurriel, perdra les premier et deuxième choix dans les tirages des joueurs amateurs pour les deux prochaines années.

Environ deux mois après le début de la saison 2017, un groupe de joueurs, dont Carlos Beltrán, a discuté avec l’équipe de la manière d’améliorer la possibilité de déchiffrer les signes des rivaux et de les communiquer aux frappeurs, selon le rapport de la MLB.

Dans un communiqué, Beltrán a déclaré que ce matin, il avait rencontré les dirigeants des Mets et avait décidé de se séparer mutuellement.

Il a remercié l’opportunité de diriger, ce qui aurait été sa première fois, a considéré cette détermination comme la meilleure pour le club et a souhaité le succès métropolitain à l’avenir.

«Pendant mes 20 ans au baseball, je me suis toujours vanté d’être un leader et de faire les choses de la bonne façon, et j’ai échoué dans cette situation. En tant que vétéran de l’équipe, j’aurais dû reconnaître la gravité du problème et je regrette vraiment les mesures qui ont été prises », a déclaré Beltrán à la chaîne sportive ESPN.

Il y a deux jours également, le manager portoricain Alex Cora a conclu sa relation contractuelle avec les Red Sox de Boston, au centre d’une enquête en cours pour avoir également volé des signes à ses adversaires en 2018.

Manfred a désigné Cora, l’assistante de Hinch en 2017, comme le créateur du système de tricheur.

Cora a conduit le manager des Red Sox à coller la couronne, également contre les Dodgers, en 2018, la même année où il a fait ses débuts dans cette responsabilité lors du tournoi de baseball américain de haut niveau.

