Borussia Dortmund – PSG: calendrier et où regarder le match de Ligue des Champions en direct à la télévision

Le lien entre le Borussia Dortmund et le PSG C’est aussi excitant qu’égalé. Il s’agit peut-être de l’un des croisements les plus attrayants des huitièmes de finale de la Ligue des champions, et ce mardi, le premier assaut est joué au Signal Iduna Park (21h00, Movistar Champions League). Le mur jaune amarillo de Dortmund sera déployé pour tenter de stopper le talent d’un PSG qu’après les centaines de millions d’euros Les investissements doivent jouer un bon rôle en Europe.

La pression est sur l’équipe dirigée par Tuchel, qui revient dans ce qui était son domicile avec une très forte dose de responsabilité. Devant, un Borussia avec peu à perdre qui arrive au bon moment et avec de très jeunes joueurs avides de faire quelque chose de grand et de charger le tout-puissant PSG en huitièmes de finale. Tout indique que Tuchel peut compter sur Neymar, Après les doutes manifestés il y a quelques jours, ce qui ne semble pas si clair est de savoir s’il sera dans l’état de forme élevé dans lequel il a joué il y a quelques semaines. Un toit qui semble jouer l’espagnol Sarabia, loué par son entraîneur et candidat pour les onze de départ, ainsi que Neymar, Kylian Mbappé et Di María. Si oui, ils resteraient sur le banc Icardi et Cavani, deux tueurs.

Le Borussia Dortmund arrive au match aller contre le PSG dans une saison qui ressemble à des montagnes russes, alternant de grands matchs où ceux dirigés par Lucien Favre sont intraitables avec d’autres où il fait trop d’erreurs et est même en évidence. Les problèmes de l’équipe sont principalement dans la zone défensive. A l’étage il y a de la dynamite, surtout après l’arrivée d’un enrachado Haaland Au marché d’hiver.

Bien que les absences de Brandt et Reus ils semblent crier pour la présence de Mario Götze dans les onze, Favre a opté dans le dernier match avec un changement de système avec une défense de trois et avec Achraf et Guerreiro jouer plus avancé pour améliorer l’arrivée des groupes. Ce qu’il va faire mardi avant le PSG est un mystère …