Borussia Dortmund – PSG: Haaland se soumet au PSG et fait rêver Dortmund

Avec Jadon Sancho comme protagoniste principal des habitants et Neymar et Mbappé trop seuls du côté des visiteurs, Le Borussia et le PSG ont joué pendant plusieurs minutes avec l’ennui de reporter la décision de savoir qui se qualifiera pour les quarts de finale de la Ligue des champions dans un match diamétralement opposé à ce qui était attendu à Signal Iduna Park. La précaution de deux des équipes les plus puissantes en attaque sur le continent s’est traduite dans le temps par un tourbillon de football extraordinaire dans lequel a émergé la figure de l’un des grands protagonistes de la Ligue des champions, un Erling Haaland qui a frappé deux fois pour neutraliser le but de Neymar et mettre le Borussia en tête dans un tour de qualification avec beaucoup à décider sur le retour du Parc des Princes.

Tuchel est revenu à Dortmund avec une équipe candidate pour tout comme le PSG et un alignement plus prudent que prévu, avec Mbappé et Neymar – bien sûr – parmi les élus, mais sans Mauro Icardi, qui a cédé la place à un milieu de terrain plus que l’élaboration d’un 4-3-3 plus compensé et avec Di María et Neymar comme attaquants et n’agissant pas comme milieux de terrain. Devant, Lucien Favre a opté pour trois couloirs centraux et deux longs dans une manœuvre de précaution devant le potentiel du PSG, mais sans oublier ses deux joyaux offensifs, Sancho et la débutante – avec le Dortmund – Haaland, pure dynamite dans la boîte jaune.

Loin d’un bombardement continu vers les deux objectifs, Burki et Keylor Navas ont vécu considérablement calmes dans un premier semestre où le grenier a dû répondre sobrement à un coup de feu malveillant d’Achraf. Le Marocain, propriété du Real Madrid, a été l’écuyer de la star principale de la rencontre dans les 45 premières minutes, un Jadon Sancho qui a réussi à laisser suffisamment de détails de considérer le Borussia comme le vainqueur moral d’une mi-temps vierge qui a laissé le meilleur pour la seconde mi-temps.

Le procès-verbal s’est également écoulé après la reprise sans nouvelles de l’émission, du moins dans la mesure promise. Même avec les meilleurs navires sur le terrain, Neymar s’est montré trop seul tout en Mbappé n’a pas pu s’empêcher de décocher le «10» du PSG. Côté Borusser, Sancho a fait une pause en attendant le réveil de la bête, qui allait se produire au bon moment.

Erling Braut Håland, 19 ans et 194 cent norvégien high a montré avec 25 minutes à jouer, que sa capacité à magnétiser les rebonds en Ligue des champions reste active après son transfert de Salzbourg au Borussia Dortmund. Un rejet l’a décoré comme le plus rapide et le plus attentif mettre le 1-0 et ouvrir l’interdiction à la jouissance du fan moyen du jeu.

Haaland frappe deux fois

La sécurité défensive de Dortmund, jusque-là remarquable, devait être remise en cause pour la première fois grâce à un internat de l’autre grande perle du présent et du futur, un Kylian Mbappé qui allait casser l’arrière allemand pour assister à Neymar, dont la marque libre a profité pour marquer un but qui a remis les tables et laissé les choses telles qu’elles étaient quelques minutes auparavant. Comme si Haaland n’avait pas atteint le match

Après le premier défi, l’attaquant norvégien n’était pas disposé à accepter un match nul à la suite devant son public. Haaland a attrapé le ballon sur le chemin de l’avant et a choisi de ne pas attendre pour atteindre la zone pour tirer sur Keylor Navas et mettre le ballon dans le carré, impossible par la force et le placement du gardien de but du PSG. Le délire a atteint inévitablement les tribunes du Signal Iduna Park, tandis que 2-1 rejoint le tableau des scores avec justice et avec le sceau de l’un des meilleurs grévistes du monde.

Le PSG s’était remis du premier coup, mais le but de Neymar a permis une certaine prudence lors du lancement pour un match nul. La défaite, au minimum et avec un peu dans le buchaca, a permis une prudence qui était proche de briser Achraf avec un tir, trop croisé, que si entrer aurait mis un mauvais bordel à Neymar, Mbappé et compagnie, qui doivent ramer pour tracer une cravate Le géant Haaland a mis la montée.