Boston Red Sox embauche Jason Varitek

Les Red Sox de Boston embauchent Jason Varitek, semble-t-il.

Avec Ron Roenicke se heurtant au directeur, une vacance s’est ouverte sur le banc.

Bien que l’équipe n’ait pas encore officiellement annoncé qui remplacera le poste d’entraîneur du banc, un nom continue d’être mentionné avant tous les autres: Varitek.

Selon Pete Abraham du Boston Globe, Varitek a été «une présence beaucoup plus notable» lors de ce camp d’entraînement le plus récent.

“Les Red Sox ont esquivé les questions sur qui sera l’entraîneur du banc”, a-t-il déclaré.

«Il vaut donc la peine de noter que Jason Varitek s’est tenu à côté de Ron Roenicke lors du match d’aujourd’hui.

“Varitek a également été une présence beaucoup plus notable dans le camp, aussi, par rapport aux saisons précédentes.”

Les #RedSox ont esquivé les questions sur qui sera l’entraîneur du banc. Il vaut donc la peine de noter que Jason Varitek se tenait à côté de Ron Roenicke pendant le match d’aujourd’hui. Varitek a également été une présence beaucoup plus notable dans le camp, par rapport aux saisons précédentes.

– Pete Abraham (@PeteAbe) 21 février 2020

Varitek a passé 15 ans avec Boston avant de finalement le quitter en 2011. Bien qu’il ait souvent été mentionné en tant que manager potentiel des Red Sox, il a toujours limité sa capacité à être simplement un assistant spécial.

Beaucoup de gens espéraient le voir remplacer Alex Cora lorsque le scandale de tricherie a éclaté, mais finalement cela n’a pas fini par se produire.

Varitek est largement considéré comme l’une des figures les plus respectées et les plus stabilisatrices de l’histoire de l’organisation des Red Sox, il ne serait donc pas particulièrement choquant de voir son rôle avec l’équipe se développer à partir de maintenant.

Une annonce officielle sur ce que Varitek fera avec les Red Sox devrait arriver à un moment donné dans les prochaines semaines.

