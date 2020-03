Avec un récital de football en deuxième mi-temps, Boca Juniors il a marqué 3 à 0 à Independiente Medellín de Colombia et a réalisé sa première victoire dans la Copa Libertadores 2020, après l’égalité 1-1 lors des débuts contre Caracas au Venezuela.

Les buts de “Xeneize” ont été convertis par Eduardo Salvio (2) et Emanuel Reynoso, qui sont entrés de la banque et ont réussi un coup franc magistral, mais l’équipe de Miguel Ángel Russo avait d’autres joueurs très importants que nous avons examinés ci-dessous.

Esteban Andrada (7): Attentif, sûr et prouvant qu’il est un grand archer d’équipe, comme d’habitude. Les quelques fois où ils sont arrivés clairement, il a parfaitement répondu.

Julio Buffarini (7 ans): Grand jeu de l’arrière droit, qui a été complété par l’attaque pendant les 90 minutes et qui a aidé dans la marque quand c’était nécessaire. Après de nombreuses questions, il semble avoir remporté le poste.

Carlos Izquierdoz (6): Il a eu du mal contre Castro dans les premières minutes, car il a perdu de la vitesse à plusieurs reprises. Cependant, quelque temps plus tard, il s’est installé et a terminé un match acceptable, comme il l’expose habituellement.

Junior Alonso (7): Il n’avait pas autant d’engagement dans la marque que son partenaire derrière, il a donc pu réaliser une performance supérieure à la sienne. Très précis avec le ballon aux pieds, une autre des vertus qui le caractérisent.

FRANK FABRA (9): Énorme match d’un “10” qui joue “3”. Bon jeu pour le centre de Salvio dans le 1-0, et complément parfait pour son compatriote Sebastián Villa sur l’aile gauche. Jouez beaucoup.

Jorman Campuzano (7): Chaque match se consolide plus comme le “5” de Boca. Russo lui a octroyé le titre et puis ce fut tout son mérite de le conserver, dans une position pour rien de facile dans le club. Personnalité, déménagements et passes sécuritaires en tant que répertoire.

Eduardo Salvio (8 ans): Un autre moment fort de la nuit de La Bombonera. Son incorporation a été la clé pour le club bleu et or, car elle apporte précision dans la vitesse, changement constant de rythme et de buts: hier, il en a converti deux autres, ce qui a servi à ouvrir un match qui semblait compliqué.

Guillermo Fernández (7): Avec la confiance de Juan Román Riquelme du côté de la direction et de Miguel Ángel Russo de la direction technique, Pol Fernández est assis au milieu de terrain de Boca, aidant Campuzano dans la récupération et se connectant avec les attaquants pour créer des jeux offensifs.

Villa Sebastián (8): Quelle impressionnante transformation du Colombien. Depuis qu’il est entré avant Independiente, il n’a pas quitté l’équipe, contribuant à cette vitesse avec laquelle il est imparable pour tout adversaire qui s’approche de lui. Il ne lui manquait que la définition pour compléter un match parfait.

Carlos Tevez (7): Avec la participation active des derniers matchs, être incisif, épicé, inconfortable pour les rivaux. Il a eu plusieurs occasions de marquer qui n’ont pas pu être précisées, même s’il faut aussi dire qu’il méritait de voir le rouge. Ensuite, il a été remplacé par l’usure qu’il faisait.

Franco Soldano (6): Il se sacrifie, fait le sale boulot pour que ses compagnons puissent le recevoir propre, il a même gagné les applaudissements du peuple, mais il n’a toujours pas le but, car ceux du centre se nourrissent des cris sacrés, au-delà de leurs rendements. Approuvé

Emanuel Reynoso (7 ans): Quel beau coup de poing. Bebelo est entré par Tevez et a réussi un coup franc bestial avec son pied gauche pour condamner le match 3 à 0. Il n’a pas beaucoup de participation dans l’équipe, mais quand il entre, il profite de ses opportunités.

Ramón Ábila (-)

Nicolás Capaldo (-)