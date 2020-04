Bournemouth devient le dernier club de Premier League à revenir sur sa décision de mettre le personnel en congé après avoir “ écouté les supporters ”

Bournemouth est devenu le dernier club de Premier League à revenir sur sa décision de mettre à disposition des membres de son personnel non joueur.

Liverpool et Tottenham ont également annulé les mesures initiales visant à utiliser le programme de maintien dans l’emploi du gouvernement, qui prévoit que le personnel non actif paie 80% de son salaire.

Bournemouth a annulé sa décision de mettre son personnel en congé

Dans un communiqué, les Cherries ont déclaré qu’ils étaient “conscients des critiques des clubs de Premier League demandant ce programme” lors de la suspension de la saison de football causée par la pandémie de coronavirus.

Ils ont ajouté: «Nous avons écouté nos sympathisants et renversé notre décision de mettre ces employés en disponibilité».

À l’heure actuelle, Newcastle et Norwich sont les seuls clubs de Premier League à continuer de placer certains membres de leur personnel non joueur en congé.

Bournemouth a déclaré avoir pris la décision malgré les implications financières du verrouillage en cours.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

Le communiqué ajoute: «Nous comprenons rapidement la dure réalité de ce que ce virus signifie, à la fois pour la santé de la population mondiale et pour les entreprises de toutes les industries, qui sont affectées par ses implications financières.

«Le football est sans aucun doute l’une de ces industries. Dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de date de retour pour la saison 2019-2020, ce qui signifie que nos revenus sont épuisés mais que nos dépenses ne sont pas affectées. »

Le patron de Bournemouth, Eddie Howe, le directeur général Neill Blake, le directeur technique de la première équipe Richard Hughes et l’assistant Jason Tindall ont déjà pris “d’importantes réductions de salaire volontaires” alors que les Cherries cherchent à réduire les coûts.

