«10 à 20 millions de personnes» auraient diffusé illégalement Wilder-Fury 2 illégalement

Par: Sean Crose

Sports Illustrated rapporte qu’un énorme 10 à 20 millions de personnes – c’est-à-dire un million – de personnes ont diffusé illégalement le mois dernier Tyson Fury – Deontay Wilder en revanche. Le combat, qui faisait suite à un combat classique de 2018 entre les deux hommes, devait briser au moins un million d’achats à la carte. Au lieu de cela, la destruction destructrice de Wilder par Fury a rapporté de un à deux cent mille achats de moins que prévu. De huit à huit cent cinquante mille achats, ce n’est rien de dérisoire – mais ce n’est pas ce que la plupart attendaient – ou voulaient – d’un match aussi prestigieux.

Photo: Ryan Hafey / PBC

La publication rapporte que «le vol extraordinairement élevé» de la revanche du titre des poids lourds entre Deontay Wilder et Tyson Fury le 22 février a entraîné une baisse des ventes PPV. » Alors que certains soupçonnaient que les résultats décevants du Pay Per View étaient une autre indication que la boxe ne pouvait pas se promouvoir efficacement, la pièce Sports Illustrated suggère que les données présentées indiquent le contraire. L’article continue:

“Wayne Lonstein de VFT Solutions (une source qui aurait certes intérêt à parler de piratage effréné) a déclaré que son entreprise avait suivi entre dix millions et vingt millions de” vues en direct de la lutte sur les principales plateformes de médias sociaux “et dix millions de vues dans l’immédiat. séquelles de la victoire de Fury. “

Pas un petit nombre.

De plus, Wilder-Fury 2 était un combat hybride, une rareté dans le paysage dysfonctionnel de la boxe contemporaine. Wilder est conseillé par l’énigmatique Al Haymon – et l’Anglais Fury est représenté par Bob Arum et Frank Warren. Ce qui a rendu la bataille encore plus unique, c’est que ESPN – qui est allié à Arum – et Fox – qui est allié à Haymon – a accepté de diffuser la carte en co-promotion entre les deux géants du réseau. Il est clair qu’aucune entité de diffusion n’est satisfaite de ces dernières nouvelles.

Sports Illustrated souligne également Frank Golding d’Eleven Sport, indiquant que les flux illégaux ont à voir avec plus qu’un simple vol – que la qualité du produit peut ne pas égaler le coût. Bien que cela puisse être vrai parfois, il est difficile d’affirmer que quiconque a réellement acheté la brutale victoire de Fury au septième tour ne pensait pas en avoir pour son argent. D’un autre côté, la boxe Pay Per View n’est pas bon marché, du moins pas en comparaison avec les coûts Pay Per View des cartes UFC.

