‘1917’ et le Roger Deakins Hall of Fame (SPOILERS)

L’extraordinaire drame de Sam Mendes sur la Première Guerre mondiale, conçu et tourné pour se dérouler en une seule prise transparente, a planté la soirée des Oscars et a dominé le box-office lors de sa première semaine de large diffusion. Sean et Amanda sont rejoints par Chris Ryan pour discuter des exploits techniques du film, des problèmes de narration et des chances de l’Académie le mois prochain (1:04). Ensuite, le trio discute du travail du directeur de la photographie de 1917 Roger Deakins et sélectionne les 10 films essentiels de sa brillante carrière – ce qui n’a sûrement pas été facile (44:00).

