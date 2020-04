3 ans plus tard: Klitschko vs Joshua

Publié le 30/04/2020

Par Thomas Nicholls

Le 29 avril 2017, 90000, oui 90000 fans sont descendus sur l’emblématique stade de Wembley au Royaume-Uni en prévision de ce qui devait être – et s’est avéré être une soirée historique dans l’histoire de la boxe britannique.

Klitschko est entré dans le gant, un homme de 41 ans détrôné et flétri, qui avait été hors du ring pendant 17 mois depuis sa défaite contre Fury en novembre 2015. Pourtant, les bookmakers avaient Joshua un favori si léger et le combat a pris de nombreuses torsions et tourne.

Se battre pour les couronnes vacantes IBO & WBA, ainsi que pour le bracelet IBF de Joshua, c’était un risque calculé par l’équipe Joshua, qui commençait à recevoir des critiques de la part des cyniques de boxe avec leur supposée “cueillette de cerises” d’opposition.

Joshua avait été impeccable sur son chemin vers 18-0 (tous via KO). Cependant, l’oscillation temporaire contre Dylan Whyte et sa résolution douteuse au niveau mondial étaient plus que suffisantes pour enflammer une énorme croyance au sein du camp de Klitschko.

Tout au long des conférences de presse surpeuplées et des pesées à guichets fermés, il y avait un respect honorable entre les deux hommes, pas de tables à pousser, à pousser ou à voler. Juste deux poignées de poids lourds extrêmement confiantes et très chargées.

Charles Martin, Dominic Breazeale et Eric Molina n’ont donné aucune indication de l’endroit où ‘AJ’ était en tant que champion du monde, c’était son test d’acide et au moment où Klitschko et son entourage imposant et apparemment sans fin avaient pris d’assaut le ring, les bookmakers avaient changé leur accorder à nouveau. Nous avions un 50-50.

Comme prévu, les premières rondes ont été une affaire prudente et méfiante. Joshua accueillant la vaste expérience de Klitschko et IQ et Klitschko évitant la férocité et la puissance de Joshua. À la fin du quatrième tour, les 90 000 s’étaient quelque peu calmés, c’était une impasse.

Au cinquième tour et au tippy-tap, le processus de ressenti avait été balayé. Joshua a barré Klitschko sur la toile avec une rafale de coups de poing précis et puissants, Wembley s’est de nouveau levé. Intrigue – Klitschko a battu le décompte et a dominé le reste du tour.

La sixième manche et Joshua s’étaient retirés vers une approche méfiante, Klitschko avait regagné le centre du ring et avait commencé à prendre les commandes, écrasant un Joshua fatiguant, qui semblait épuisé d’énergie depuis son assaut la ronde précédente. Klitschko ne pouvait tout simplement pas manquer avec le jab et a ensuite envoyé une main droite croquante au menton de Joshua qui s’est plié comme un costume bon marché.

Le frère Vitali s’est rendu responsable de ce qui s’est passé à la fin de ce round. «Je me sens coupable parce que j’ai dit à Wladimir dans le coin, s’il te plait, ne sois pas si actif. Je m’attendais à ce qu’avec de si gros muscles un athlète ne se remette jamais, j’étais surpris. Si je n’avais pas arrêté mon frère, à mon avis, Wladimir l’aurait mis KO, peut-être au septième tour ».

Les rounds sept à onze se sont écoulés et le résultat a été perché sur un tranchant de couteau, les deux hommes se sont estompés, les deux ont été terrassés et récupérés et aucun des deux n’a pu obtenir un avantage notable. C’était le combat de n’importe qui et malgré le creux de l’action, vous ne pouviez tout simplement pas le quitter des yeux.

Alors que la cloche sonnait pour le début de la onzième manche, Joshua semblait revitalisé, les démons de la cinquième manche avaient dérivé dans le ciel éclairé et il a recommencé à marquer son autorité. Comme «AJ» a raté de peu la cible avec un essaim de crochets significatifs, il a trouvé l’écart et a posé un uppercut débilitant sur le menton de Wladimir, qui a encore frappé la toile.

Alors que les fidèles de Wembley rebondissaient par anticipation, Joshua a encore augmenté la pression et a arrêté Klitschko sur ses pieds vers la fin du tour 11.

Les deux hommes ont été applaudis par le stade à guichets fermés, Joshua s’était consolidé en tant que champion et les efforts de Klitschko dans son dernier Hoorah avaient captivé le cœur de beaucoup, sinon de tous.

Le test d’acide a été réussi, le risque calculé avait payé et le monde a remarqué qu’il s’agissait du nouveau roi des poids lourds. C’était la nuit de Joshua et c’était la Grande-Bretagne à chérir. Un vrai combat pour les âges.