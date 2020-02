30 ans plus tard: Douglas vs Tyson

Posté le 02/10/2020

Par: Sean Crose

Il est difficile de résumer le fait que Tyson-Douglas, peut-être le plus bouleversé de l’histoire des sports organisés, a disparu il y a trente ans à cette date. Si nous devions remonter trente ans au-delà du combat Tyson-Douglas, Muhammad Ali – alors Cassius Clay – ne serait même pas encore devenu pro. Cela fait vraiment longtemps, tellement longtemps qu’il est difficile d’imaginer que les jeunes fans de boxe d’aujourd’hui comprennent à quel point c’était un problème. À l’époque, à l’aube des années 1990, un athlète pouvait être une célébrité. Pas seulement une figure célèbre dans le monde du sport, mais une figure nationale – grattez-la – une figure INTERNATIONALE, aussi connue que les leaders mondiaux et les icônes du divertissement les plus célèbres. Il peut sembler impossible de se faire une idée du fait que Tyson était aussi célèbre à son apogée que Donald Trump, Barak Obama et la reine d’Angleterre le sont aujourd’hui, mais ça y est. Avec le grand joueur de basket-ball Michael Jordan, Tyson a transcendé le sport.

Il y avait une bonne raison à cela, mis à part le fait que le monde n’était pas aussi nerveux et centré sur les créneaux qu’en 2020. Pour Tyson, c’était terrifiant. Terrifiant. On dit que Michael Spinks, son adversaire le plus grand et le plus estimé à l’époque, était essentiellement figé pendant les quelques secondes qu’il a fallu à Tyson pour nettoyer le sol avec lui lors de leur combat pour le titre des poids lourds en 1988. Tyson n’a pas battu ses adversaires, il les a traversés. Quand il a frappé un homme, il semblait qu’un morceau de l’homme était retiré de son corps. En 1990, Tyson était déjà en train de montrer au public les signes du comportement dysfonctionnel pour lequel il deviendrait bientôt célèbre. Pourtant, personne – personne – ne s’attendait à ce que Tyson perde un combat à tout moment dans un avenir proche. Il était tout simplement dominant.

Entrez un James “Buster” Douglas, un poids lourd talentueux, sinon particulièrement concentré, qui s’est envolé pour le Japon pour affronter Tyson à Tokyo avec une cote de plus de 40-1 contre lui. Ce n’est pas que le public n’ait pas donné beaucoup de chance à Douglas, il n’a eu aucune chance. Si le monde pensait au chasseur 29-4-1, c’était comme un remplisseur spatial, quelqu’un pour garder le 37-0 Tyson occupé jusqu’à ce que la chance d’affronter le poids lourd en hausse Evander Holyfield se présente. Pourtant, Douglas a choisi l’occasion d’être plus concentré que jamais. Venant de perdre sa mère, le challenger consacrait toute son énergie à affronter Tyson. De plus, Tyson avait ses propres problèmes à l’époque. Il a été abandonné à l’entraînement et n’avait plus le magistral Kevin Rooney dans son coin. Avec le recul, c’était une tempête parfaite.

Le fait que ce serait une nuit différente pour le champion incontesté des poids lourds Tyson est devenu évident au premier tour, lorsque Douglas a mis au point un jab magistral. Le combattant connu sous le nom d’Iron Mike avait finalement rencontré un homme qu’il ne pouvait pas pousser. Non pas que ça allait être une soirée facile pour Douglas. C’était Mike Tyson, après tout. Même un Tyson qui n’était pas à son meilleur niveau était meilleur que la plupart des autres combattants. En fait, Douglas a chuté au huitième. Cependant, l’homme s’est levé et a continué à sortir de la boîte et à battre Tyson. Puis au dixième, l’impensable s’est produit: Tyson est descendu – et ne s’est pas levé. Il y avait un nouveau champion du monde poids lourd… et le monde a exprimé son choc.

Ce fut le début d’une longue diapositive publique pour Tyson, à la fois dans et hors du ring. Les arguments de l’équipe Tyson selon lesquels Douglas avait bénéficié d’un «long décompte» après avoir été abandonné au huitième ne sont allés nulle part.

Bien qu’il ait regagné les titres des poids lourds WBC et WBA plus tard dans les années 90, Tyson ne devait jamais gagner un autre combat majeur. Quant à Douglas, il a perdu la concentration, s’est montré en surpoids pour sa première défense contre Evander Holyfield plus tard en 1990, et a rapidement été éliminé dans le troisième. Pourtant, il y aurait toujours sa superbe victoire sur Tyson. Dans un sens, Douglas aurait toujours Tokyo.