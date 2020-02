50 ors – partie 2 (1928-1952)

Phil Jay 11/02/2020

World Boxing News continue de regarder les 50 médaillés d’or des équipes olympiques de boxe des États-Unis d’Amérique au fil des ans.

Ci-dessous, nous tracerons de 1928 à 1952.

1928

Reprenant aux Jeux de 1928 à Amsterdam, l’équipe américaine a réussi à décrocher deux médailles d’argent et une de bronze.

1932

Passant à 1932, les États-Unis ont envoyé une équipe de huit personnes à leur domicile de Los Angeles en Californie. Deux médailles d’or ont été remportées.

EDWARD (EDDIE) FLYNN

Combattant professionnel avant de retourner aux amateurs, Flynn était membre du Loyola University Wolf Pack.

S’engageant dans la poursuite de sa carrière en duo après avoir remporté l’or en poids welter en 1932, Flynn a connu des résultats mitigés et ne s’est jamais battu pour un titre mondial.

CARMEN BARTH

Barth n’avait que 19 ans lorsqu’il a décroché l’or à Los Angeles à la limite de poids moyen. Souffrant de quelques pertes au cours d’un début chargé dans sa vie chez les pros, Barth a été célèbre dans ce qui a été décrit comme «l’un des plus grands combats de l’histoire de la boxe» en 1937.

Déchirant avec Erich Seelig à Cleveland en dix rounds, Barth a perdu aux points. Le duo a repris huit mois plus tard dans la même ville, Barth vengeant sa défaite.

Moins d’un an plus tard, Barth s’est battu pour le titre mondial des poids moyens pour la seule fois de son mandat. Il a perdu en sept rounds contre Freddie Steele.

Plus tard, terminant sa carrière en Australie, Barth a pris sa retraite en 1941.

1936

Envoyant une équipe de huit personnes à Berlin, les États-Unis ont remporté une médaille d’argent et une de bronze.

1940 & 1944

Pas de jeux en raison de la Seconde Guerre mondiale

1948

USA Boxing a remporté une médaille d’argent lors du tournoi olympique de Londres.

1952

À Helsinki, Team USA s’est imposé comme l’un des acteurs majeurs du sport, après-guerre.

Un merveilleux parcours de cinq médailles d’or, dont un nom familier et le premier à atteindre le niveau de superstar, a été obtenu au cours de l’été.

NATE BROOKS

Le ruisseau de Cleveland a remporté l’or des poids mouches et est devenu professionnel en janvier 1953. Perdant seulement un de ses dix premiers combats, Brook a remporté le titre des poids coq américains en 1954.

À l’aube d’un titre mondial, Brooks a perdu pour la deuxième fois en 1954 avant de perdre encore cinq combats au trot. Après une retraite de deux ans, Brooks est revenu en 1958 mais a été battu deux fois de plus avant de les remettre définitivement.

CHARLES ADKINS

Adkins, de Gary, Indiana, a remporté la médaille d’or poids mi-moyen. Son affrontement avec Viktor Mednov est vénéré comme étant le premier combat entre les États-Unis et la Russie.

Après avoir remporté le premier prix amateur, Adkins a décidé de ne pas entrer dans les rangs payés.

FLOYD PATTERSON – CHAMPION DU MONDE

Premier boxeur à triompher aux Jeux olympiques et à devenir une légende dans son domaine une fois passé aux pros, Floyd Patterson n’a pas besoin d’être présenté.

Gagner la médaille d’or de 75 kg, Patterson est revenu un héros charismatique et est devenu pro instantanément. Treize victoires consécutives ont suivi.

Une perte de choc pour le très expérimenté Joey Maxim a conduit à la réévaluation de la trajectoire de Patterson vers un titre mondial.

Un peu plus d’un mois après l’inverse, Patterson était de retour en action, remportant seize autres victoires. Après être passé aux poids lourds un an plus tôt, Patterson a été désigné pour un éliminateur de titre des poids lourds en 1956.

Gagner une décision partagée sur Tommy Jackson, Patterson a ensuite combattu la figure légendaire Archie Moore pour la couronne vacante. À l’époque, Moore avait presque 40 ans. Patterson n’avait que 21 ans.

Dans un moment de changement de garde, Patterson a arrêté Moore en cinq rounds pour créer l’histoire en tant que plus jeune dirigeant de la division supérieure de tous les temps. Il détiendrait le record pendant 30 ans.

Quatre défenses réussies ont suivi jusqu’à ce qu’un certain Ingemar Johansson vienne réclamer son tir. Dans ce qui est devenu un moment qui a changé la donne, Johansson a gagné avant d’affronter immédiatement Patterson et de laisser tomber la ceinture.

Patterson a de nouveau créé l’histoire en devenant le seul roi des poids lourds à deux reprises et également le premier à regagner le titre dans un match revanche.

Avec son C.V s’accumulant et la limite de poids augmentant tout le temps, la tâche de rester à la barre malgré son cadre plus mince faisait des ravages.

Un énorme défi attendait Patterson après avoir défait onze fois Tom McNeeley dans sa défense la plus facile à la fin de 1961. Avoir neuf mois de congé était inouï pour Patterson à l’époque et ce n’était pas la préparation idéale pour un Sonny Liston.

Liston était une bête d’homme et tout simplement trop grand et fort pour Patterson. En deux combats, Liston a battu Patterson au premier tour à deux reprises, prenant un peu plus de deux minutes pour faire le travail à chaque fois.

Décidant contre une baisse de poids, Patterson a défié Muhammadi Ali en 1965, Jimmy Ellis en 1968 et Ali à nouveau en 1972 sans autre succès en championnat.

NORVEL LEE

Une histoire olympique célèbre survit du temps de Norvel Lee sur le ring malgré aucun record de carrière professionnelle. Lee se dirigea vers les Jeux de 1952 lors d’une sauvegarde pour le poids lourd Ed Sanders.

Une fois arrivé en Finlande, Lee a été informé qu’il pourrait participer à la compétition des poids légers s’il réussissait à perdre du poids.

Lee a étonnamment perdu douze livres et a remporté le premier prix en battant Antonio Pacenza en finale.

Rejetant des offres lucratives, Lee est resté amateur et a finalement accepté un poste d’entraîneur universitaire. Travaillant finalement avec la WBA, Lee a été intronisé au Temple de la renommée de la boxe.

ED SANDERS

Dans un lien entre les équipes qui allait finalement devenir un combat historique, Sanders a remporté l’or en battant Ingemar Johansson. Le fait que Johansson partagerait deux combats épiques avec le médaillé d’or de poids moyen en dit long.

Sanders a marqué le premier sang pour les États-Unis. Malgré sa promesse, Sanders a remporté six de ses neuf premiers combats professionnels et n’a jamais eu la chance d’atteindre le plus haut niveau.

Un combat pour le titre des poids lourds de la Nouvelle-Angleterre s’est terminé par une tragédie alors que Sanders affrontait l’ancien partenaire d’entraînement Willie James en 1954 au Boston Garden.

Lâché au onzième round d’un slugfest, Sanders a été transporté à l’hôpital avec un caillot de sang dans le cerveau et est décédé trois jours plus tard. James, un bon ami de Sanders, s’est battu une fois de plus et s’est retiré après avoir été éliminé en deux rounds.

Recherchez la troisième partie de la nouvelle série sur World Boxing News avant les Jeux de 2020.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay