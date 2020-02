7/8 février 2020

Nouvelles de boxe du monde 06/02/2020

World Boxing News fournit le dernier calendrier des combats de boxe des combats majeurs pour les 7 et 8 février 2020.

Vendredi au Panama, deux ceintures provisoires sont en jeu alors que Daniel Matellon et Luis Concepcion s’affrontent dans des combats séparés.

Samedi voit un calendrier plus chargé que Gary Russell Jr. remet son titre WBC poids plume sur la ligne une fois de plus.

L’Américain ne fait qu’une cinquième défense en cinq ans alors qu’il combat le Tugstsogt Nyambayar en Pennsylvanie.

Également sur le projet de loi, Guillermo Rigondeaux offre de gagner la ceinture de doublure WBA à la version complète de Naoya Inoue.

En Allemagne, Firat Arslan vise à réviser Bernard Hopkins comme le plus ancien champion de boxe de tous les temps. Le vétéran de Turquie propose de détrôner le Sud-Africain Kevin Lerena de son titre IBO cruiserweight.

Wilfredo Benetiz et Artem Dalakian défendent leurs sangles respectivement au Panama et en Ukraine, tandis qu’en Angleterre, Kell Brook revient pour son premier combat depuis plus d’un an.

Brook cherche à pousser vers un titre décroché au super poids welter.

Également sur le projet de loi, Kid Galahad peut sceller une deuxième chance à Josh Warrington avec une victoire sur Claudio Marrero. Galahad, qui a apparemment battu Warrington lors de leur première rencontre, a été déçu par les juges.

Dans une unification, Terri Harper met sa ceinture IBO super-plumes contre la version WBC d’Eva Wahlstrom.

Enfin, Indiana accueille la propre promotion de Mary McGee alors qu’elle défend la couronne ultra-légère IBF au Civic Center.

7 FÉV

Arena Roberto Duran, Panama

12 – poids mouche

Daniel Matellon vs Erik Garcia

12 – poids mouche

Luis Concepcion contre Rober Barrera

8 FÉV

PPL Center, Pennsylvanie, États-Unis

12 – Titre poids plume WBC

Gary Russell Jr contre Tugstsogt Nyambayar

12 – poids coq

Guillermo Rigondeaux vs Liborio Solis

EWS Arena, Goeppingen, Allemagne

12 – Titre IBO cruiserweight

Kevin Lerena vs Firat Arslan

Hotel El Panama, Panama

12 – Titre WBO Minimumweight

Wilfredo Mendez contre Gabriel Mendoza

Parkovy Convention Center, Kiev, Ukraine

12 – WBA flyweight title

Artem Dalakian vs Josber Perez

Sheffield Arena, Royaume-Uni

12 – Titre poids plume IBF éliminateur

Kid Galahad vs Claudio Marrero

12 – super welterweight

Kell Brook vs Mark DeLuca

10 × 2 – Femmes Titres WBC / IBO super-plumes

Terri Harper contre Eva Wahlstrom

10 – super poids plume

Martin J Ward contre Jesus Amparan

10 – poids welter

Anthony Tomlinson contre Stewart Burt

6 – poids lourd

David Allen contre Dorian Darch

Civic Center, Indiana, États-Unis

10 × 2 – Femmes Titre IBF super léger

Mary McGee contre Deanha Hobbs