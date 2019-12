7 raisons pour lesquelles les boxeurs adoreront les bonbons au CBD

Ringside 20/12/2019

Le combattant du MMA, Nate Diaz, a vaporisé du CBD lors d'une conférence de presse après le combat, et l'Agence mondiale antidopage a retiré le supplément à base de plantes de sa liste de substances interdites peu de temps après.

Le choix de Diaz d'être ouvert sur son utilisation du CBD pour l'aider à se remettre des combats a peut-être été un catalyseur de la décision, mais ce n'était pas la seule raison.

Le CBD aide les boxeurs, les combattants et les autres athlètes à récupérer plus rapidement de l'entraînement et des tournois, à combattre l'inflammation et la douleur et à rester concentré pendant les efforts physiques intenses. Le CBD est non psychoactif, entièrement naturel, et les chercheurs envisagent son utilisation comme alternative aux analgésiques sur ordonnance.

Les boxeurs incorporent des bonbons au CBD – comme ceux de Verma Farms – dans leur entraînement pour maximiser les progrès et les utilisent avant un match pour aider à soulager l'anxiété. Des boxeurs célèbres comme Shannon Briggs et Mike Tyson sont de fervents défenseurs de l'utilisation du CBD, et les marques parrainent désormais les boxeurs.

1. Les bonbons au CBD réduisent l'inflammation

Le CBD s'est avéré avoir de puissantes propriétés anti-inflammatoires, ce qui est une excellente nouvelle pour les boxeurs. L'entraînement est rigoureux et provoque à lui seul une inflammation. Combinée à des coups répétés, l'inflammation devient un véritable problème. La douleur et l'enflure peuvent entraîner encore plus de blessures, réduire les performances et retarder les résultats.

Certains boxeurs intègrent des bonbons au CBD dans leur routine d'entraînement pour réduire l'inflammation et la douleur. Cela leur permet de continuer à exercer une pression physique sur leur corps. Quand ils prennent des bonbons au CBD après une session difficile, ils peuvent terminer leur journée et dormir une bonne nuit avec moins de mouvements et de retournements.

2. Les bonbons au CBD favorisent un meilleur sommeil pour récupérer plus rapidement

Les boxeurs doivent bien dormir pour que leurs muscles guérissent. Un sommeil plus long et meilleur signifie plus de temps pour que le corps et l'esprit se réparent, et les boxeurs doivent tous deux être en pleine forme. Quand ils ne dorment pas suffisamment, leurs performances sont endommagées, ce qui peut signifier perdre un combat.

Lors de l'entraînement pour la prochaine grande compétition, les boxeurs doivent progresser le plus rapidement possible pour gagner un avantage. Le CBD une demi-heure avant le coucher les aide à obtenir le repos dont ils ont besoin pour récupérer rapidement et continuer à se pousser. Un temps de récupération plus court permet une progression plus efficace et des résultats plus rapides.

3. CBD Gummies aide les boxeurs à rester concentrés

La boxe est l'un des sports les plus stressants. Non seulement les boxeurs sont seuls sur le ring, mais ils risquent également des blessures graves à chaque fois qu'ils interviennent. Les boxeurs ont besoin d'une concentration intense pour combattre intelligemment, éviter les blessures mettant fin à leur carrière et gagner le match. En dehors du ring, la formation nécessite également un dévouement et une concentration sérieux. Les boxeurs passent généralement de trois à cinq heures par jour à l'entraînement. Cela peut être un vrai défi de maintenir une concentration suffisante pour pousser leur corps pendant des périodes aussi longues.

Les bonbons au CBD réduisent l'anxiété avant et pendant les combats, afin que les boxeurs puissent se concentrer sur la victoire du match. Ils aident les boxeurs à prendre des décisions calmes et à rester en rond. Les gummies CBD gardent également les athlètes concentrés pendant les longues séances d'entraînement, afin qu'ils puissent tirer le meilleur parti de leur travail acharné.

4. Les bonbons au CBD sont une alternative aux analgésiques sur ordonnance

Jusqu'à récemment, les analgésiques préférés de la plupart des athlètes étaient les AINS et les opioïdes. Bien qu'ils soient efficaces pour réduire la douleur, ils ont également des conséquences potentiellement graves. L'utilisation à long terme d'AINS peut entraîner une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, des dommages aux reins, des dommages au foie et des saignements le long du tube digestif. Les opioïdes créent une forte dépendance et font partie d'une crise nationale aux États-Unis. Les personnes qui les prennent courent un risque de surdosage, surtout lorsqu'elles sont combinées avec de l'alcool.

Les athlètes se tournent maintenant vers le CBD pour soulager leur douleur et leur gonflement et voir des résultats incroyables. Le CBD est entièrement naturel et ne présente pas le potentiel de conséquences graves d'un surdosage. La plupart des personnes qui éprouvent des effets secondaires déclarent qu'elles sont légères, et cela ne se produit généralement qu'à des doses très élevées.

5. Les bonbons au CBD sont non psychoactifs

Le chanvre industriel utilisé pour fabriquer du CBD pour les gélifiés contient moins de 0,3% de THC, qui est la substance psychoactive de la plante de cannabis. Le CBD n'a pas d'effets psychyoactifs et n'atteindra pas les boxeurs. Les gélifiés ne contiennent généralement pas de THC, en particulier lorsqu'ils sont fabriqués avec un isolat de CBD. Les gommes à spectre complet et certains gommes à large spectre ont une quantité négligeable de THC qui ne conduit généralement pas à une intoxication.

Cela signifie que les boxeurs peuvent prendre du CBD sans se soucier de leurs performances. Ils ont besoin de chaque acuité cognitive qu'ils peuvent rassembler dans un combat et peuvent prendre des bonbons au CBD avec la certitude que cela ne les ralentira pas.

6. Les bonbons au CBD sont entièrement naturels

Afin de rester en pleine forme et d'avoir des performances optimales, les boxeurs doivent faire très attention à ce qu'ils mettent dans leur corps. Les mauvaises substances ralentissent un boxeur à l'entraînement et sur le ring.

Le CBD est une excellente alternative aux analgésiques et aux somnifères car c'est une substance entièrement naturelle dérivée des plantes. Les boxeurs peuvent prendre des précautions supplémentaires et s'assurer que le chanvre utilisé pour fabriquer le CBD dans leurs gommes est issu de la culture biologique. Cela ne garantit aucune exposition aux engrais et pesticides nocifs.

7. Les bonbons au CBD peuvent être bons pour les traumatismes cérébraux

L'encéphalopathie traumatique chronique (ETC) est une forme de lésion cérébrale traumatique qui survient à la suite de coups répétés à la tête. C'est un problème courant chez les boxeurs et peut conduire à une déficience à vie. Le CTE est un trouble neurodégénératif qui provoque des comportements impulsifs, des troubles cognitifs, la dépression et l'anxiété, la toxicomanie et les tendances suicidaires.

Mike Tyson est un défenseur de la recherche sur l'utilisation des cannabinoïdes pour traiter les symptômes de l'ETC, et il a fondé sa propre entreprise de cannabis, Tyson Ranch. Le CBD et le THC combinés ont montré des résultats prometteurs dans le traitement de l'inflammation liée aux CTE, et le CBD a plusieurs propriétés neuroprotectrices. Le CBD peut réduire l'anxiété et la dépression et peut aider à protéger contre la toxicomanie, qui sont deux symptômes majeurs de l'ETC.