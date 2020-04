À la mémoire de Francisco Mendez

Publié le 21/04/2020

Par Stephanie Kent

Le monde de la boxe pleure la perte de Francisco Mendez aujourd’hui, un appareil de longue date de la boxe new-yorkaise. Mendez possédait et gérait le très apprécié Mendez Boxing Gym dans le quartier Flatiron de Manhattan.

Le gymnase – distinct sur la scène de la boxe de New York pour sa résidence de combattants professionnels, de boxeurs amateurs et de passionnés de fitness – est une opération familiale, connue pour sa chaleur et sa communauté accueillante et soudée de fans de boxe. Francisco a mené une longue carrière de champions dans les virages, notamment la gagnante des Golden Gloves du New York Daily News, Julie Kelly. “Il n’y a jamais de moyen de rembourser un entraîneur qui vous consacre son temps et ses connaissances à part monter sur le ring et exécuter ce sur quoi vous avez travaillé si dur”, a déclaré Kelly. «Francisco était spécial. Il savait exactement ce que tu avais besoin d’entendre, quand tu avais besoin de l’entendre, de boxer avec tout ce que tu avais. En tant que combattant, en tant que combattant, vous ne vouliez rien de plus que de faire cela. Pour lui. Ce fut un honneur de jamais monter sur le ring et de représenter Mendez Boxing et d’avoir Francisco dans votre coin. ”

Entrepreneur à vie, Francisco a ouvert et dirigé plusieurs salles de sport tout au long de sa carrière et a généreusement soutenu les petites entreprises et la créativité. Mendez BC a souvent fait office de site de tournage de films, de collectes de fonds et de startups au sein de la communauté du gymnase.

Ces dernières années, Mendez a concentré ses talents sur la gestion du gymnase, où il était souvent le premier avant l’ouverture à 5 heures du matin. Un de ses entraîneurs, Ivan Rosas-Almeida, a insisté sur le fait qu’il aimait ça. “Il m’a toujours dit:” Je ne me lasse pas de travailler parce que quand tu aimes ce que tu fais, ce n’est pas un travail, c’est un plaisir. “”

Dans ce sport, nous nous interrogeons souvent sur l’héritage. Nous affrontons la douleur, les blessures et le deuil, et ne les craignez pas tant que nous avons quelque chose de génial à laisser derrière nous. L’héritage de Francisco Mendez est complet: une belle famille, une entreprise dynamique, des étudiants encadrés, des amitiés construites, des gueules de bois qui en valent la peine chaque année le 6 mai, une écurie de champions avec des ceintures et des colliers Golden Glove, et un endroit qui se sentira toujours comme chez beaucoup.

La famille Mendez Boxing Gym envoie tout notre amour et nos condoléances à Frankie, Luz et Teresa.