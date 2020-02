A Puno Limpio: Résultats de Trujillo Alto

RINGSIDE 01/02/2020

Colisée Rubén Zayas Montañez à Trujillo Alto, Porto Rico

COIN ROUGE COIN BLEU

(WBO Latino Title 108lbs. – 10 Rounds)

RENÉ SANTIAGO – 107,8 lb CONTRE. ISRAEL VÁZQUEZ – 107,8 lb

Humacao, Porto Rico (8-2, 6 KOs) Bayamón, Porto Rico (10-4-2, 7 KOs)

Santiago a remporté le titre WBO Latino en battant Vazquez par décision unanime. Les juges ont voté 99-90, 99-90 et 97-92. Santiago, qui a dominé avec son mouvement et ses contre-coups, a envoyé Vazquez sur la toile au deuxième tour avec un uppercut gauche.

(Titre WBO NABO 126 lbs. – 10 rounds)

PEDRO MÁRQUEZ – 124,7 lb CONTRE. JUAN CARLOS PEÑA – 125,7 lb

San Juan, Porto Rico (12-1, 8 KO) Villa González, Rép. Dominicana (30-2, 22 KO)

Marquez a battu Peña par TKO à 2:32 du troisième tour pour gagner the Ceinture WBO NABO. Au premier tour, Peña a visité le sol et au troisième tour, le combat a été arrêté après une combinaison de Marquez.

(149 lb – 10 coups)

MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ – 148,1 lb CONTRE. NICKLAUS FLAZ – 149 lbs.

Buenos Aires, Argentine (15-6, 9KO) Vega Alta, Porto Rico (9-1, 7 KO)

Flaz a gagné par TKO à 1:45 du premier tour. Suarez est allé sur la toile et quelques secondes plus tard, après une bonne combinaison de Flaz, l’arbitre a mis fin à l’action.

(148 lb.- 6 coups)

JEAN RIVERA – 149 lb CONTRE. RODRIGO SOLÍS – 148,6 lb

San Juan, Porto Rico (7-1, 1 KO) Cancún, México (4-3-1, 2 KO)

Rivera a battu Sollis par décision unanime. Les cartes étaient 59-55, 58-56 et 58-56.

(132 lb – 6 coups)

LUIS ENRIQUE RIVERA – 133 lbs. CONTRE. ABIEL ÁLAMO – 132,6 lb

Cataño, Porto Rico (2-9, 2 KO) Carolina, Porto Rico (6-2, 5 KO)

Alamo a gagné par TKO après une blessure à la jambe de Rivera. Alamo a envoyé Rivera sur la toile aux deuxième et troisième tours et après le dernier, Rivera a allégué une blessure et le combat s’est terminé à: 36 du deuxième tour.

(134 lb.- 4 coups)

JOSE AUBEL – 134,6 lb CONTRE. JONATHAN IRIZARRY – 133,8 lb

Monte Caseros, Argentine (8-8, 7 KO) San Germán, Porto Rico, (4-1, 4 KO)

Irizarry a battu Aubel par TKO à 1:56 du quatrième tour. Aubel était en retrait aux tours 1, 2 et 4.

(135 lb – 4 coups)

CHRISTIAN BARRETO – 133,9 lb CONTRE. JESÚS FELICIANO – 132 lbs.

Arecibo, Porto Rico (5-0, 5 KOs) Arecibo, Porto Rico (0-16)

Barreto a marqué un TKO au premier tour contre Feiciano, qui est allé sur la toile pour terminer l’action à 2:15.

(120 lb.- 4 tours)

DA’JOUR BURNEY – VS. YADIEL CAMACHO – 119,7 lb

Wilson, Carollina del Norte (0-2) Cidra, Porto Rico (1-0, 1 KO)

Camacho a gagné avec un TKO à: 10 secondes.