A quelle heure et sur quelle chaîne voir le rematch entre Deontay Wilder et Tyson Fury

Deontay Wilder et Tyson Fury se combatront dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 février. Un match revanche à suivre en direct sur Canal+ a partir de 3h du matin.

Deontay Wilder (42-0-1, 41 KO) s’exprime. Après avoir rendu nul contre Tyson Fury, il a décidé de clore les chapitres. La revanche immédiate entre les deux semblait claire, mais il a fallu un certain temps pour la conclure et, finalement, le Britannique a choisi une voie plus longue (en parvenant à un accord avec Top Rank). C’est pourquoi Wilder a cherché ces nouveaux objectifs, car il n’aime pas laisser quoi que ce soit à mi-chemin. Il l’a prouvé contre Bermae Stiverne, contre laquelle il est devenu champion du monde. Il l’a fait sur des points, c’était la première fois qu’il ne finissait pas un adversaire et presque trois ans plus tard il a enlevé son épine. Il l’a assommé au premier tour. Il n’avait plus de points, mais après avoir affronté Luis Ortiz et Tyson Fury, il en a marqué deux autres.

Deontay Wilder et Tyson Fury sont nos deux poètes du jour 🤐🤦♂️#WilderVsFury2, à vivre dans la nuit du 22 au 23 février seulement sur @canalplus 🥊📺 pic.twitter.com/Q7jqglChEG — CANAL+ Boxe (@CanalplusBoxe) February 20, 2020

Il s’est d’abord attaqué au challenger officiel. Il a assommé Breazeale et a donné une revanche à Luis Ortiz, le combattant qui a été le plus près de l’assommer. Il l’a assommé au septième tour. Il l’a fait quand il le voulait. Faire preuve d’un certain pouvoir. La dernière étape pour revenir à “zéro” est Tyson Fury, qui l’attend à Las Vegas ce samedi. Le champion est clair sur le résultat : “Ce sera une nuit de coupe-gorge. Pour les combats intéressants et les courtes nuits, vous pouvez compter sur moi, car je ne paie pas les heures supplémentaires”, a déclaré l’Américain dans le précédent.

🗨️ "C'est le plus gros combat des 50 dernières années chez les lourds…" D. Wilder 🆚 T. Fury, dimanche à 3H sur CANAL+ 🥊 pic.twitter.com/otE3qaY8Pm — CANAL+ Boxe (@CanalplusBoxe) February 19, 2020

Son premier combat contre Fury fut vibrant. Le champion a connu quelques difficultés et Fury s’est remis de deux chutes. C’était la première fois qu’il le voyait contre le bombardier de bronze. C’est pourquoi une revanche était nécessaire. Après le combat, le Britannique avait l’air mieux, mais avec les dernières performances des deux combattants, les paris sont très équilibrés (avec un léger avantage pour le combattant de l’Alabama). Dans ses limites techniques, Wilder s’est beaucoup amélioré depuis ses deux combats avec Ortiz et le précédent contre Fury. “J’ai appris que je dois être plus calme. Je vais être beaucoup plus patient dans ce combat, tout comme je l’ai été dans le second avec Ortiz. Le but de la boxe est de gagner, pas seulement de gagner des rounds… et je le fais d’une manière dévastatrice”, admet Wilder.

On. n'en. peut. plus. d'attendre.#WilderVsFury2, un combat qui s'annonce historique, à vivre dans la nuit de samedi à dimanche seulement sur CANAL+. — CANAL+ (@canalplus) February 19, 2020

Pour toutes ces raisons, le champion se sent au sommet de son art. “Mon instinct me dit que je suis prêt. Je suis dans la meilleure forme de ma vie et je suis sur le point de monter un spectacle. Je suis le champion du monde des poids lourds et je ne peux pas être battu”, dit-il. Vraiment, Wilder est en train de s’affirmer. Il a acquis de l’intelligence et est capable de gérer son pouvoir de manière à ne pas s’exposer autant qu’il le fait habituellement, dans la mesure où il a également appris de la manière dont Andy Ruiz a détruit Joshua. Il est temps pour lui d’opter pour le grand combat de sa vie, qui unifierait toutes les couronnes. Il est clair sur ce point : “La furie d’abord”. C’est son dernier compte à régler.