Aaron Gethins envisage de rentrer chez lui avant son apparition dans le Celtic Clash X

RINGSIDE 17/01/2020

La starlette de Sligo, Aaron Gethins, reviendra sur le ring le mois prochain et pourrait organiser un grand retour aux sources.

Le poids welter de Sligo Town figurera sur le grand projet de loi ‘Celtic Clash 10’ au Devenish Complex à Belfast le samedi 1er février et, avec un peu de chance, la série ‘Celtic Clash’ pourrait avoir lieu beaucoup plus près de chez lui s’il continue gagnant.

Des plans sont en cours pour amener la boxe professionnelle dans le comté de Yeats et Gethins sait qu’il doit maintenir sa série de victoires pour s’assurer qu’il est au centre de la première carte de combat à Sligo depuis plus d’un siècle.

Le diplômé de Ballinacarrow BC, qui est toujours formé par la légende de la boxe Sligo Stephen Reynolds, est promu par un autre homme Sligo à Leonard Gunning. Ajoutez à cela que son partenaire d’entraînement, James Lynch, est également maintenant un boxeur professionnel, ce qui signifie que le comté connaît sa meilleure période sur le ring depuis un certain temps.

Gethins explique comment «nous voulons rester locaux. En 2020, moi et Leonard avons parlé, nous espérons avoir un spectacle à Sligo. Je crois que les combats de James rendent plus probable la possibilité de combattre à Sligo, ainsi que d’avoir un promoteur né à Sligo. Il y a maintenant beaucoup de raisons de ramener le spectacle à la maison pour nous trois – et je sais que ça va se vendre. Si je peux obtenir jusqu’à huit rondes, j’espère que ce sera un combat pour le titre pour moi. »

Le talentueux jeune de 20 ans partage son temps entre la maison, l’entraînement avec Lynch et la ville de Dublin où il s’entraîne avec toutes sortes d’autres perspectives au gymnase des Celtic Warriors. Décrivant son emploi du temps, Gethins détaille comment «tous les entraînements que James et moi faisons ne sont pas ensemble, mais les petits morceaux que nous faisons ensemble j’apprécie et c’est aussi formidable d’avoir un autre partenaire d’entraînement pour aider à se préparer pendant la semaine ici à la maison plutôt que de voyager constamment . Je me rends à Dublin deux ou trois fois par semaine pour m’entraîner. »

Simple d’esprit, Gethins a faim de gravir rapidement les échelons pour assurer un combat pour le titre pour son retour à la maison plus tard cette année. Le jeune poids welter rangy note comment “Je ne regarde même pas la boxe – je préfère y aller et le faire! – j’espère que je continuerai à gagner, à gagner, à gagner et à bâtir ma carrière. Je cherche à améliorer la qualité de mes coups de poing et l’impact qu’ils font plutôt que de lancer des coups de poing pour le plaisir. Jetez-les à blesser et à atterrir. J’ai juste besoin de reprendre l’entraînement maintenant et de continuer, essayez d’avoir plus de combats sous ma garde. »

Le promoteur Leonard Gunning est enthousiasmé par les progrès rapides de Gethins: «Aaron a vraiment de la chance d’avoir Stephen (Reynolds) et son père, Glen, qui le poussent et le soutiennent, ainsi que James Lynch, qui est devenu professionnel, disponible pour le combat. Il est assez rare d’avoir tout cela à votre disposition lorsque vous êtes à l’ouest du Shannon.

«Il a affronté jusqu’à présent de bons adversaires internationaux avec un mélange de style et c’est très important à ce stade de sa carrière. Il va dans la bonne direction et tout ce qu’il a à faire est de continuer à construire l’expérience et à accumuler ces victoires et titres, c’est sûr », a ajouté Gunning.

Le combattant bien soutenu espère amener une autre grande foule à Belfast le 1er février et note comment «j’apprécie hautement le soutien qu’ils m’apportent. Le dernier spectacle était fantastique et l’endroit bourdonnait et celui-ci est encore meilleur et a Eric Donovan en tête d’affiche avec quelques combats craquants sur le undercard donc ce sera certainement le meilleur spectacle à ce jour! “

‘Celtic Clash 10’ est titré par le champion irlandais des poids plumes Eric Donovan et présente également un affrontement entre les welters légers Stephen Webb et Francy Luzoho ainsi que des apparitions de Bray super bantam Sam Carroll, Dublin welter John Joyce, Cavan light middle Dominic Donegan, Kildare light welter Katelynn Phelan, Waterford super middle Rhys Moran, North Belfast light middle Owen O’Neill, Crumlin light middle Tony McGlynn et Leixlip light welter Senan Kelly.

Les billets coûtent 40 € (sans réservation) ou 55 € (au bord du ring) et peuvent être achetés auprès de tous les boxeurs sur la facture. Pour acheter auprès d’Aaron Gethins, contactez-le via ses réseaux sociaux ou appelez Glen au 0862134987 ou sur Universe.com.