Aaron McKenna pourparlers lutte contre le report, Freddie Roach

Mick Kane 22/03/2020

Le monde de la boxe est, à juste titre, au point mort alors que le monde fait face au coronavirus en cours qui balaie le monde. Beaucoup de boxeurs avaient été dans des camps d’entraînement pour les combats à venir, un tel combattant était Aaron McKenna.

Le joueur de 20 ans, originaire du comté de Monaghan en Irlande, boxe depuis l’âge de six ans, il est devenu professionnel à 18 ans et a signé un accord avec Golden Boy Promotions.

Actuellement, 10-0 en gagnant six par KO, McKenna devra attendre un certain temps avant d’avoir la chance de compléter son record.

“Mon combat du 28 mars a été reporté à cause du coronavirus.” Dit McKenna. “C’est malheureux, mais vous ne pouvez rien y faire et la vie continue le plus. La santé et la sécurité passent avant tout naturellement. Je serai toujours en forme et je serai prêt chaque fois que l’appel au combat arrivera. Je n’arrête jamais de m’entraîner. »

McKenna a remporté son dernier combat par KO au deuxième tour et a maintenant six victoires par KO, semblant avoir un peu de puissance.

«J’ai l’impression de devenir plus fort et de commencer à développer beaucoup plus de puissance.» D’accord McKenna. «Jusqu’à présent, j’ai eu six KO, je pense qu’en vieillissant, vous en verrez beaucoup plus. J’aime toujours faire un bon spectacle et aller pour le KO. Mon travail est bien sûr de gagner mais c’est aussi de divertir, c’est pourquoi je choisis toujours le KO. »

Ayant combattu exclusivement aux États-Unis, McKenna pense que cela a été une expérience bénéfique.

«Les combats en Amérique ont été très bénéfiques pour ma carrière. J’ai déjà eu 10 combats et j’ai combattu dans de bonnes arènes. L’expérience que je gagne ici en Amérique est incroyable et me fera passer au niveau supérieur. » Il a dit.

McKenna pense-t-il que plus de jeunes boxeurs britanniques et irlandais devraient essayer de le faire en Amérique?

“Je pense que c’est un endroit difficile pour tout jeune combattant.” Expliqua McKenna. «J’ai la chance d’avoir mon père et mon frère ici avec moi et d’avoir une bonne équipe autour de moi comme Sheer Sports. J’ai un parcours amateur très expérimenté et j’ai voyagé partout dans le monde et cette expérience me tient à cœur, ce qui a rendu ma transition aux États-Unis plus à l’aise pour s’adapter au style de combat ici. Être également signé par Golden Boy a été un gros bonus pour moi car ils sont les meilleurs promoteurs du monde. Les adversaires ici sont également plus coriaces qu’au Royaume-Uni et en Irlande. »

Comme McKenna l’a mentionné, son frère Stephen est également un boxeur professionnel et me dit que l’avoir ici a été formidable.

«Avoir mon frère ici avec moi a été d’une grande aide. Nous sommes une excellente entreprise les uns pour les autres et nous faisons toute notre formation ensemble. Nous sommes très compétitifs à l’entraînement et nous tirons le meilleur parti les uns des autres. »

Freddie Roach est l’un des entraîneurs de boxe les plus reconnaissables au monde et McKenna pense qu’il réalise un entraînement de rêve avec Roach.

«C’est un rêve devenu réalité d’avoir un entraîneur légendaire Freddie Roach qui m’entraîne.» Il a dit. «En grandissant, j’ai toujours regardé Freddie dans le coin dans beaucoup de grands combats. Freddie a formé 27 champions du monde et l’expérience que je vais acquérir sera formidable. Cela va faire ressortir 20% de plus en sachant que j’ai Freddie dans mon coin. Il est très inspirant et va jouer un rôle important dans mon développement. Le lien entre le combattant et l’entraîneur est très important pour moi et pour moi et Freddie l’a déjà fait. »

IRLANDE

Pour l’avenir, McKenna aimerait un jour se battre chez lui en Irlande.

«Je construis ma carrière ici en Amérique. Quelque part plus tard, j’aimerais me battre en Irlande. Ce serait formidable de se battre pour un titre mondial à Monaghan d’où je viens. Je voudrais aussi me battre au Madison Square Garden. Mes débuts professionnels étaient censés être là et ont échoué à la dernière minute, donc à un moment de ma carrière, je voudrais y combattre car j’ai beaucoup de fans irlandais sur la côte est. »

Où McKenna espère-t-il être dans sa carrière cette fois l’an prochain?

«Cette fois l’an prochain, je veux être classé dans le top 15 mondial et me battre pour les grands titres peu de temps après. Je veux reprendre la division 154. Debout à 6’2 “et toujours à seulement 20 ans, je suis un monstre au poids et continue de grandir.”