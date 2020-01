Aaron Rodgers ajoute toujours à son héritage incalculable

David Bakhtiari a saisi le vrai pouvoir d’Aaron Rodgers il y a cinq ans. Le moment est venu vers la fin de la deuxième saison du Packers gaucher, avec Green Bay enfermé dans une épreuve de force de championnat NFC sauvage avec les Seahawks. Seattle venait de terminer un retour au quatrième trimestre apparemment impossible, et le CenturyLink Field, notoirement assourdissant, avait atteint son paroxysme. En retard de trois avec un peu plus d’une minute, Rodgers et l’offensive ont pris le relais sur leur propre ligne de 22 verges. La foule était si forte que Bakhtiari pouvait à peine réfléchir. “Mais au moment où Aaron a commencé à parler, c’était comme si tout le stade était silencieux”, explique Bakhtiari. «Je pouvais entendre chaque mot qu’il a dit. C’était si clair, si calme et si confiant. Il n’y avait aucun doute dans mon corps, on pouvait le voir dans les yeux de tout le monde: on allait aller marquer. ”

Rodgers, jouant sur un mollet soufflé qu’il avait subi trois semaines plus tôt, a fait défiler Green Bay sur le terrain pour le but égalisateur. «C’était tellement spécial», dit Bakhtiari. «Je pensais simplement:« Ce gars est la vraie affaire. Rien ne peut briser ce type. »»

Green Bay a finalement échoué cet après-midi – c’était l’une des nombreuses hypothèses de séries éliminatoires de l’ère Rodgers. Si Brandon Bostick réussit un coup de pied de coin au quatrième quart, c’est Rodgers, et non Russell Wilson, qui affrontera les Patriots pour courir la chance de remporter un deuxième Super Bowl. La pièce de Malcolm Butler ne se produit jamais. L’histoire du football est modifiée à jamais. Bakhtiari parle avec nostalgie de cette équipe, une collection de talents que lui et d’autres savaient spéciaux. “Ce fut un football incroyable joué”, a déclaré Bakhtiari. «Vous aviez tellement de gars qui comprenaient l’offensive à un haut niveau. Et vous aviez Aaron, qui avait maîtrisé – ou même un doctorat – cette infraction. “

Cinq ans plus tard, cette version des Packers s’est pratiquement estompée et les visages ont changé, mais Green Bay revient à un endroit familier: le match de championnat NFC. Comme ils l’ont fait en 2015, Rodgers et son équipe voyageront vers l’ouest pour faire face au non. 1 tête de série et la meilleure défense de la conférence. Mais c’est essentiellement là que s’arrêtent les similitudes. Les Packers et leur quart-arrière sont entrés dans de nouvelles ères depuis ce voyage à Seattle. Tout au long de sa carrière, Rodgers a été invité à être un super-héros au sein de l’attaque de Green Bay. C’était comme si Rodgers pouvait tout faire, alors les Packers lui ont demandé de tout faire. Cette saison, cependant, Rodgers a pu compter sur un jeu de course à grand volume et une défense imposante qui manquaient ces dernières années. «Les responsabilités sont vraiment réparties», explique Bakhtiari. «Nous avons gagné des matchs uniquement sur le terrain. Pas seulement dans les airs. Nous avons gagné des matchs en retournant le terrain. Ce n’est pas seulement une infraction de grande puissance. ”

Son fardeau peut être différent, mais pour ses coéquipiers, ses adversaires et tous ceux qui le soutiennent pour ou contre lui, il est toujours Aaron Rodgers. Et alors qu’il rivalise pour son deuxième voyage au Super Bowl, Rodgers montre non seulement comment les quarts changent, mais qu’en est-il des mêmes. “Ce dur à cuire, je suis le putain de plus grand quart-arrière de tous les temps – quand vous vous bloquez, c’est l’ambiance que vous obtenez”, dit Bakhtiari. “C’est ce qu’il fait ressortir de chacun de nous.”

James Jones ne pouvait pas comprendre quel était le problème. Jones est venu à Green Bay comme choix de troisième ronde en 2007, la dernière année de Brett Favre en tant que quart-arrière partant des Packers, et en tant que recrue, il a passé la plupart de son temps à s’entraîner contre la défense de la première équipe. Mais cette expérience d’équipe scoute ne plaisait pas à la plupart. Parce que cette équipe de scouts avait Rodgers. «Nous les séparions», explique Jones. “Je me souviens juste d’avoir parlé à Al Harris et Charles Woodson, et ils se disaient simplement:” Ce mec est incroyable. “Quand vous êtes un jeune joueur, vous le regardez comme,” Peu importe. “Je pensais juste que c’était quel quart-arrière professionnel était. ”

Il n’a pas fallu longtemps pour que le monde découvre ce que Jones voyait chaque jour. À sa troisième saison en tant que partant, Rodgers a mené le no. 6 Packers de graines sur une course improbable au Super Bowl. Ses meilleurs lancers de ce match peuvent se perdre au milieu de sa paire de saisons MVP et de bien d’autres moments incroyables, mais certains des jeux que Rodgers a faits contre les Steelers restent parmi ses meilleurs. La balle à Greg Jennings au milieu du premier disque de Green Bay. La touche de 21 verges a touché Jennings à la fin du deuxième trimestre. Le lancer parfait à Jordy Nelson sur la touche pour le touché d’ouverture du match. “Nous avions l’habitude de le dire tout le temps – moi, Greg Jennings, Jordy Nelson – lorsque vous jouez avec Aaron Rodgers, vous n’êtes absolument jamais couvert”, a déclaré Jones. «Il peut toujours mettre le ballon à l’endroit qu’il veut et vous lancer pour jouer.»

La victoire contre Pittsburgh a annoncé la place de Rodgers parmi les meilleurs quarts-arrière du football, mais ce n’était pas comme regarder Tom Brady, Peyton Manning ou Drew Brees. Ces gars-là ont atteint le statut légendaire en séparant les défenses avec une précision méthodique. Leurs jeux étaient presque cliniques. Rodgers était juste … différent.

Il y avait des moments où sa capacité physique était écrasante. La puissance, la précision et le style pur ne ressemblaient à rien de ce que la ligue avait vu depuis longtemps. Rodgers ressemblait à un descendant QB de John Elway. Il avait en quelque sorte exploité le bras et l’ambition de Favre tout en abandonnant ses mauvaises habitudes. Il tirait des balles sur le pylône, en fuite, à 50 mètres. Il lancerait une passe à mi-chemin à travers le terrain, sur son corps, et trouverait Nelson en quelque sorte à l’arrière de la zone des buts. Il débouchait des bombes de 70 mètres sans mettre les pieds. Avec Rodgers, c’était comme si n’importe quel lancer – et je veux dire n’importe lequel – était possible. “Je dis tout le temps aux gens, certains des lancers qu’il fait dans le jeu, rien ne surprend les gens qui ont pratiqué avec lui”, dit Jones. “Patrick Mahomes, ces pas de regards et tout ça, je l’ai déjà vu plusieurs fois.”

De 2011 à 2014, Rodgers a complété 67 pour cent de ses passes, une moyenne de 9,4 verges ajustées par tentative et a lancé 34,8 touchés par saison. Les Packers ont terminé non. 1 de la DVOA offensive de Football Outsiders à deux reprises – en 2011 et 2014 – et les deux années, Rodgers a été nommé MVP de la ligue. Au cours de cette période, il était incontestablement le joueur de football le plus doué de la planète. Parfois, il semblait que Rodgers était invincible, dit Jones. Et c’est parce que de temps en temps, il l’était essentiellement. “Je ne me souviens pas d’avoir disputé un match en pensant que nous n’allions pas gagner”, explique l’ancien garde des Packers T.J. Lang. “Nous nous disions juste:” Tant qu’il sera notre quart-arrière, nous aurons toujours une chance de gagner. “C’était une sorte de sentiment unanime.”

Malgré tout l’éclat de Rodgers, ces années ont été remplies de déceptions en séries éliminatoires pour Green Bay. Une saison 15-1 en 2011 s’est terminée par une défaite choquante de 37-20 rondes divisionnaires contre les Giants. Colin Kaepernick a déchiqueté les Packers pour un total de 444 verges au cours de la même manche l’année suivante. Rodgers a raté la majeure partie de 2013 avec une clavicule cassée, puis l’année suivante, le chagrin de Seattle est venu. Green Bay n’a jamais été en mesure de monter ces offensives incroyables dans un autre championnat, mais les gars de ces équipes disent que ces échecs ne relèvent guère de leur quart-arrière. «C’était comme s’il orchestrait une symphonie», dit Bakhtiari en regardant Rodgers pendant ces années. «Et une symphonie qu’il compose depuis une décennie.» Pour Bakhtiari, Rodgers est peut-être un compositeur de génie. Mais pour moi, un fan des Bears qui l’a vu déchirer le cœur de mon équipe depuis que j’étais adolescent, c’est le boogeyman. Rodgers n’était pas seulement un quart-arrière. C’était un dragon cracheur de feu invincible. Et c’est ce qui le rendait si étrange quand tout d’un coup, il ne l’était pas.

Au cours de la seconde moitié de la saison 2015, les Packers n’ont pas pu comprendre ce qui se passait. Lang se rappelle s’être assis en réunion lundi et avoir eu du mal à comprendre ce qui n’allait pas. “C’était juste bizarre, comme,” Pourquoi ne clique-t-il pas? “”, Explique Lang. “” Nous faisons cela depuis si longtemps, pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas tout à coup? “” Pendant des années, la continuité de Green Bay au sein de l’entraîneur-chef Mike McCarthy avait été positive. La familiarité entre Rodgers et ses récepteurs a permis aux Packers d’exécuter des lancers chronométrés que peu d’équipes tentaient même. La communication sur les protections et les appels de ligne a été rationalisée. «Je le regardais et je me disais:« Comment quelqu’un sait-il autant de choses sur le jeu? », A déclaré Bakthiari à propos de Rodgers. “Eh bien, il était dans l’offensive depuis près d’une décennie.” Après un départ de 6-0 en 2015, les Packers ont eu du mal. L’approche qui les a portés pendant si longtemps s’est sentie compromise. “Chaque année, vous enregistrez des choses”, explique Bakhtiari. «Les gens sont capables d’étudier et de mieux comprendre non seulement le joueur, mais le schéma. Il faut toujours s’adapter, même moi en tant que joueur. Vous devez vous réinventer pour jouer à un niveau élevé. C’était définitivement un courage. »

Les Packers ne se sont pas effondrés d’un coup. Mais il était clair que les étalonnages étaient juste suffisants pour saboter un écosystème fragile. Sans Jordy Nelson, qui avait déchiré son LCA avant la saison 2015, Rodgers a eu du mal à trouver des relations avec les nouveaux récepteurs. Une infraction stagnante a entraîné moins de séparation et moins de marge d’erreur. Un pas ici, une balle inclinée là-bas. La précision s’est estompée, et finalement, les victoires aussi. “Ces trucs prennent du temps, en particulier la façon dont Aaron joue le poste”, a déclaré Jones. «Changer les signaux à la toute dernière minute. Ballons d’épaule arrière, où vous devez savoir quand tourner la tête. Tout s’additionne. »

Rodgers n’était pas sans blâme. Au fil des années, il a semblé ravir tout autant le lancer parfait que les gens qui le regardaient. “Comment nous sommes impressionnés quand il joue ces pièces de magicien, je ne pense pas qu’Aaron se soit jamais émoussé”, a déclaré Bakhtiari. “Je pense qu’il se nourrit de sa propre énergie et de ses propres jeux bizarres.” Parfois, le désir de Rodgers de créer des moments spectaculaires en dehors de la structure de l’infraction a fonctionné au détriment des Packers, car il tentait parfois de lancer le coup d’arrêt plutôt que la facilité. un. Mais à d’autres, cela a provoqué une secousse dont Green Bay avait désespérément besoin. Même lorsque l’offense a commencé à bafouiller, la magie occasionnelle de Rodgers pourrait l’enflammer. “Dans la saison ’15 ou au début de la saison ’16, tout ce qu’il a fallu pour lui était de faire un gros jeu et pour la foule de devenir fou”, dit Lang. “Vous aimeriez le voir et le voir sur la rediffusion, et vous êtes juste comme, “Putain de merde, mec.” ”

Dix matchs après la saison 2016, Rodgers a fourni aux Packers une étincelle différente. Après une défaite écrasante de 42-24 contre les Redskins en novembre, Green Bay était à 4-6 et risquait de rater les séries éliminatoires pour la première fois en huit ans. Rodgers a déclaré aux journalistes plus tard cette semaine-là qu’il pensait que les Packers pouvaient toujours diriger la table et se faufiler dans les séries éliminatoires. “Je ne pense pas que c’était pour les médias”, dit Lang. «Je pense que c’était pour nous.» Au cours des six prochains matchs, Rodgers a enchaîné l’un des tronçons les plus remarquables de toute sa carrière. Il a accumulé une moyenne de 8,3 verges par tentative et a lancé 15 touchés alors que les Packers menaient 6-0 et obtenaient une place de choix.

Après avoir éliminé les Giants lors de la ronde des jokers, Green Bay s’est rendu à Dallas pour affronter les Cowboys les mieux classés. Lorsque Lang repense à un moment des séries éliminatoires qui résume Rodgers, il pense à une pièce de cet après-midi. Le match étant à égalité à la dernière minute, Green Bay a pris le relais sur sa propre ligne de 25 verges. Tout le monde se souvient de cette dernière tentative pour le lancer emblématique et inconcevable que Rodgers a fait à Jared Cook sur la ligne de touche gauche pour définir le but gagnant de Green Bay. Mais l’image qui colle avec Lang est venue sur le premier jeu du disque. Le premier et le 10, Rodgers a été limogé par la sécurité Jeff Heath pour une perte de 10 yards. «Nous étions tous comme, ah, merde, laissez [the clock] saigner, passons aux heures supplémentaires », dit Lang. «Et il se lève et appelle un temps mort. Nous nous regardions tous comme “Pourquoi a-t-il fait ça?” “Deux pièces plus tard, ils ont découvert.

Sur la course à sa gauche, Rodgers s’est en quelque sorte incliné à l’intérieur de Cook pour un gain de 32 mètres qui n’aurait jamais dû se produire. “Ce fut un aller-retour, un match difficile et physique, et dans toutes nos têtes, nous nous préparons pour les heures supplémentaires”, dit Lang. «Et il avait des plans différents. Il avait un plan pour sortir et gagner cette chose en ce moment. Et rien n’allait l’arrêter. »

Ce lancer à Dallas a marqué le dernier exploit héroïque de Rodgers sous McCarthy. Green Bay a perdu contre les Falcons lors de ce match de championnat NFC, et au cours des deux années suivantes, les Packers se sont désintégrés. Rodgers a subi une fracture de la clavicule six matchs après la saison 2017, et sans leur maestro, les autres lacunes des Packers ont été révélées. Rodgers a joué la majeure partie de la saison 2018 sur une blessure au genou, et encore une fois, l’offensive a boité. Après deux saisons consécutives, McCarthy a été licencié 13 matchs dans la campagne 2018. McCarthy a été critiqué pour avoir laissé son système devenir obsolète, mais au-delà des schémas, il semblait que Green Bay avait besoin d’un changement de philosophie. «Je me sentais vraiment comme avant, tout est passé par lui», dit Bakhtiari. “C’était en quelque sorte vivre par l’épée, mourir par l’épée.”

Cette façon de penser a changé avec l’entraîneur-chef de première année Matt LaFleur. Green Bay n’est plus l’équipe la plus heureuse de la ligue. Le porteur de ballon Aaron Jones a prospéré, et les Packers comptent sur des formations plus lourdes et des lancers de jeu. «Il y avait tellement de fois où vous vous mettiez dans l’impression, et il n’y aurait aucun retour en arrière», explique Bakhtiari au cours des dernières années. «Ce serait quatre récepteurs larges et une extrémité serrée. Nous allions nous étaler et vous séparer. De nos jours, vous voyez un ensemble de trois bouts serrés avec un ou même deux arrières. »

À ce stade de sa carrière, demander à Rodgers d’alimenter une infraction entière n’est plus tenable. Et cette saison, il n’a pas eu à le faire. «L’ensemble de la structure de l’infraction a changé», explique Bakhtiari. “Il n’a pas autant de poids à porter.”

Les aperçus que nous avons des Rodgers vintage nous permettent d’oublier facilement qu’il a dix ans et demi de carrière. Mais il y a encore plein d’autres rappels. Si les Packers battaient les 49ers dimanche, Rodgers ferait démarrer son deuxième Super Bowl neuf ans après le premier. Ce serait le plus grand écart de l’histoire de la NFL, dépassant le record de John Elway d’un an. Elway avait 37 ans lors de la course au championnat de Denver en 1997 – un an de plus que Rodgers – mais il a été décrit comme un cow-boy grisonnant pour une autre fois. “Ce n’est plus aussi difficile qu’avant”, a déclaré Elway à John Clayton cette saison. «Les responsabilités sont les mêmes, mais je compte sur différentes manières. En raison de l’équipe que nous avons, je n’ai pas à faire les choses que j’ai l’habitude de faire au quatrième trimestre. »Elway a utilisé cette dernière phase de sa carrière pour modifier son héritage pour toujours, tout comme Rodgers le peut cette saison.

Rodgers n’a jamais obtenu le crédit approprié pour les années où il a porté les Packers et a finalement échoué. Et il ne devrait pas être discrédité pour avoir été porté cette saison. La recette de Green Bay de la victoire de la semaine dernière contre les Seahawks – une féroce course de passes, un jeu au sol fiable et quelques traits de sorcellerie de Rodgers – donne probablement à cette équipe ses meilleures chances d’aller de l’avant. “Je pense que pour lui, il regarde ça,” je ne me soucie plus d’être le gars qui doit toujours faire chaque jeu “”, a déclaré Bakhtiari. “” Si je dois le faire, je le ferai. “Mais à la fin de la journée, il le regarde comme,” Les Super Bowls sont le non. 1 chose la plus importante. “Vous voulez voir les 400 mètres. Je me soucie quand le chronomètre atteint zéro, si mon équipe a plus de points que votre équipe. Quoi que ce soit. ”

Rodgers n’a pas produit les chiffres voyants cette saison comme il l’a fait ces dernières années. Il s’est classé 21e en QBR pendant la saison régulière. Ryan Fitzpatrick a terminé avec plus de points attendus. Les chiffres indiquent que Rodgers n’est plus le même gars qu’autrefois. Et il ne ressemble pas non plus à ce type. Des poils gris parsèment sa barbe. Des rides accompagnent son sourire. Parmi les joueurs de la NFL, Rodgers se sent, faute d’un meilleur mot, vieux. Pourtant, malgré toutes les preuves de son refus, Bakhtiari dit que rien n’a vraiment changé.

Même quand il battait des records et remportait des MVP, la mystique autour de Rodgers dépassait toujours les chiffres. À une époque régie par les données, il y a quelque chose en lui qui est incalculable. Pour ses adversaires, cela signifie un sentiment de naufrage qu’ils auraient dû le finir quand ils en auraient eu l’occasion. Pour ses coéquipiers, c’est la conviction inébranlable qu’avec lui à leurs côtés, le jeu n’est jamais terminé. “La raison pour laquelle je dis qu’Aaron Rodgers est le plus grand à le faire est à cause de la confiance qu’il instille, non seulement dans l’offensive, mais dans tout le club de balle”, a déclaré Jones. “Quand il marche dans le groupe, vous avez toujours l’impression que vous êtes sur le point de marquer un touché. Vous croyez toujours qu’il va faire un lancer. Et il insuffle cette confiance à tout le monde. Parce que vous croyez vraiment, “Mec, on ne peut pas être arrêté avec ce mec qui lance le football.” ”

Sept ans après son passage chez Rodgers, Bakhtiari croit toujours. Et c’est bien si vous ne le faites pas. En fait, il compte là-dessus. “C’est bien”, dit Bakhtiari. «Pisser l’un des plus grands joueurs à avoir jamais joué au jeu. J’aime quand ils doutent de lui. Quand vous avez un grand joueur et qu’il commence à ressentir le besoin de prouver quelque chose, c’est un mélange dangereux. Je vous en suis reconnaissant. Je veux que les gens pensent que nous n’avons pas de chance. ”