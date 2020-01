Aaron Rodgers et l’infraction Packers semblent à nouveau dangereux

Les Packers ont vu celui-ci arriver. Alors que Davante Adams traversait la semaine, des images de son dernier match contre Seattle ont dansé dans sa tête et il a fait savoir à ses collègues récepteurs de Green Bay ce qu’il avait en réserve pour dimanche. “Je pense qu’il est psychique”, a déclaré Geronimo Allison après le match. «Mais parfois, il a des visions, et parfois ces visions apparaissent. Je vous garantis que beaucoup de choses qui ont eu lieu aujourd’hui, il a en quelque sorte envisagé. ”

Lorsque les Packers ont joué pour la dernière fois à Seattle, sur la route en novembre 2018, Adams a terminé avec 10 prises pour 166 verges dans une défaite de 27-24 à Green Bay. Adams savait que s’il avait pensé à ce match toute la semaine, le secondaire des Seahawks devait l’être aussi. “Chaque fois que j’ai un gros match contre une équipe la dernière fois que je les ai jouées, c’est juste une réaction naturelle”, a déclaré Adams dans les vestiaires. «Si quelqu’un avait un gros match contre moi, je penserais un peu plus à eux. Je savais qu’ils auraient un plan. “

Quel que soit ce plan, il s’est rapidement effondré. Adams a terminé avec huit attrapés, deux touchés et un record des séries éliminatoires de 160 verges avec une victoire de 28-23 à Green Bay dimanche. Il a été le point focal d’un jeu de passes qui a finalement montré des signes de vie après une période difficile pour clore la saison régulière. Au cours des quatre derniers matchs des Packers, Aaron Rodgers n’a fait en moyenne que 6,0 verges par tentative et n’a complété que 55,8% de ses passes. Mis à part le jeu de course dirigé par Aaron Jones, l’attaque de Green Bay était désynchronisée et désordonnée. Cela a changé dimanche. De la conception au timing en passant par l’exécution, cela ressemblait à une unité différente de celle qui a bégayé en décembre. “Je me sentais vraiment enfermé à partir de mercredi”, a déclaré Rodgers après le match. «Bien pratiqué. Je me sentais vraiment bien toute la journée. J’avais juste l’impression que ce serait l’un de ces types de performances ce soir. »

Dès le premier essai des Packers, il était clair que l’entraîneur-chef Matt LaFleur et son personnel avaient mis à profit le temps de préparation de l’équipe d’une semaine. Face à un troisième et 7 de la ligne des 20 yards de Seattle, les Packers se sont alignés avec Adams et Allison sur le côté gauche de la formation. Dans cet alignement et cette situation, Green Bay aime souvent utiliser une route de frottement contre la couverture de l’homme pour obtenir Adams gratuitement. Mais cette fois, Adams et Allison ont simulé le problème. Au lieu de croiser Allison, Adams a reculé vers l’extérieur. Au milieu de la confusion, le demi de coin Tre Flowers a perdu Adams et Rodgers a eu un lancer grand ouvert pour le touché. “Cela gâche simplement leur communication”, a déclaré Adams à propos de la conception de la pièce. «Ils ne sont pas en mesure de parler et de comprendre où se trouvent les gens. Super appel de Matt. Nous avons finalement obtenu une couverture masculine, et c’était littéralement le moment idéal. »

Allison a déclaré que la conception était une nouvelle ride que LaFleur avait présentée à l’équipe cette semaine. Mais quand j’ai interrogé Rodgers à ce sujet après le match, il a donné une histoire d’origine différente. “Je suis venu avec cette pièce”, a déclaré Rodgers. «Je l’ai suggéré lundi. Je suis content qu’il l’ait appelé. C’est un peu ce à quoi servait ce point. Il me pointait du doigt, je le pointais du doigt. »

Chaque infraction développe des tendances au cours de 16 matchs, des appels favoris à partir de formations spécifiques aux types de jeux qu’ils composeront tout en faisant face à un certain bas et à une certaine distance. Avec une saison de films en boîte, les défenses peuvent réduire le menu possible des pièces de théâtre dans leur esprit. Les meilleurs entraîneurs jouent avec ces attentes, cependant, mettant en œuvre des briseurs de tendance qui ressemblent à un aliment de base de l’offensive jusqu’à la toute dernière seconde. Le concept du deuxième touché d’Adams n’était pas un nouvel ajout au livre de jeu, mais comme le jeu qui a conduit à son premier score, il a été délibérément intégré pour imiter l’un des designs préférés de Green Bay. “Nous avons juste essayé de jouer avec eux sur la base de choses que nous avions faites dans le passé”, explique Adams. “Heureusement, ils ont pris le fromage dessus.”

Avec 7:21 à faire au troisième quart, les Packers ont fait face à un deuxième et -6 de la ligne des 40 yards des Seahawks. Green Bay aligné avec trois extrémités serrées et truqué un transfert à l’instantané. Chaque aspect du jeu donnait l’impression qu’Adams traverserait le terrain de gauche à droite, sur la route profonde qui est devenue un pilier de l’attaque de Kyle Shanahan-Sean McVay-LaFleur. Au lieu de cela, Adams revint à l’extérieur et laissa Flowers dans la poussière. “La route était sale”, dit Allison. «J’étais sur la touche, et dès le saut, quand il a bloqué la première partie du parcours, je savais qu’il l’avait. Il a en quelque sorte mis le cornerback dans un moment de panique. »

Comme il l’a fait plusieurs fois dimanche, LaFleur avait composé l’appel parfait au moment parfait. Sur la base des chiffres du secondaire, Adams a déclaré qu’il savait que Seattle était couvert par l’homme et qu’il lui appartenait de terminer les choses. Dans les vestiaires après le match, j’ai demandé à Adams quand il savait qu’il avait battu Flowers sur ce jeu. “Quand il plonge”, a déclaré Adams. “Parce qu’alors je sais que c’est” Qui peut mieux s’en sortir? “Et je sais que je suis sur cette voie. Il ne sait pas que je le gère. Je travaille sur cette route et je devrais pouvoir le battre. »

Green Bay a toujours été en mesure de créer de grands jeux au rythme de son attaque dimanche – quelque chose qui avait manqué le mois dernier – mais ce jeu a également été une vitrine pour le génie d’improvisation d’un excellent quart-arrière de tous les temps. Rodgers a été brillant toute la nuit, mais surtout au troisième essai, où il a terminé 9 sur 14. L’un de ses meilleurs lancers est survenu deux jeux avant le deuxième score d’Adams, avec les Packers face à un troisième et -6 de leur propre 29. Seattle avait ouvert la seconde moitié avec un long touché, ce qui a réduit l’avance à 21-10, et Green Bay regardait un trois et trois potentiellement dangereux. Plutôt que de retourner dans le puits Adams, Rodgers a trouvé l’ailier serré Jimmy Graham qui courait du côté droit. Graham avait commencé à travers le terrain, mais sur la base de la structure de la couverture de Seattle, il a pris son itinéraire vertical. Rodgers a rapidement reconnu l’ajustement et l’ajustement dans un lancer parfait de 27 verges sur le secondeur K.J. Wright.

La dernière capture de la nuit de Graham – qui a scellé le match et a suscité une controverse quant à savoir s’il a vraiment réussi le premier down – sera probablement religitivée cette semaine, mais on ne peut nier que chaque fois que Green Bay avait besoin d’une pièce à un moment clé, Rodgers a livré . Plus tôt sur cette route, Green Bay s’accrochant à une avance de cinq points, les Packers ont affronté un troisième et huitième de profondeur sur leur propre territoire. Comme il l’avait déjà fait tant de fois dimanche, Rodgers chercha Adams – et le trouva au jet de la nuit. La passe a exigé un peu de reconnaissance et d’ajustement de la dernière seconde par Rodgers, car la couverture de Seattle a provoqué la sortie d’Adams à l’extérieur plutôt qu’au-dessus du milieu comme l’appel l’avait prévu. “Alors que j’essayais de garder mes yeux au milieu, j’ai jeté un coup d’œil là-bas et j’ai pu voir qu’il s’en était si bien sorti, il n’a rien fait à l’intérieur”, a déclaré Rodgers. «Je voulais juste m’assurer que j’allais là-bas aussi vite que possible.» On a demandé à Adams après le match s’il y avait un moyen plus facile de gagner 8 verges qu’un fondu de 32 verges. “Oui”, a déclaré Adams, “mais de cette façon, c’est plus cool.”

L’offensive des Packers a marqué plus de points de style dimanche qu’il n’en a été compté depuis un certain temps. Comme Rodgers l’a remarqué après le match, beaucoup a été fait «sur l’esthétique de nos victoires». Green Bay a souvent gagné laide cette saison, une rareté pour la majeure partie du mandat de Rodgers. Rodgers n’est peut-être pas le monstre de l’efficacité cette saison qu’il a été pendant la majeure partie de sa carrière, mais avec les quatre fronts terrifiants de Green Bay étouffant les infractions adverses et un solide jeu de course sur lequel s’appuyer, les Packers peuvent ne pas avoir besoin de leur futur quart-arrière du Temple de la renommée pour transporter leur. Combiné avec les autres forces de Green Bay, quelques poignards et beaucoup de Davante Adams peuvent être tout ce dont cette équipe a besoin pour étourdir les 49ers et se diriger vers le deuxième Super Bowl de la brillante carrière de Rodgers. Il a livré ces dagues dimanche et a montré que le décès de Green Bay pouvait encore éclater quand il le fallait. “Il n’est pas venu méditer tous les jours [this week]», A déclaré Adams. “Il est Aaron. À tout moment, il peut exploser et avoir un match comme ça. »