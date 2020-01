Abass Baraou et Abraham Juarez discutent de l’affrontement au dernier presseur

RINGSIDE 23/01/2020

Abass Baraou (8-0, 5 KOs) s’est affronté avec le Mexicain Abraham ‘Pitbull’ Juarez (16-4, 6 KOs) pour la première fois lors de la conférence de presse d’aujourd’hui avant leur combat de haut niveau le samedi 25 janvier au Work Votre Champ Arena à Hambourg, en Allemagne.

Après un succès en 2019 qui a vu Baraou remporter quatre victoires, dont une victoire sur l’ancien champion du monde Carlos Molina pour le bracelet WBC International Super Welterweight, le 24 ans invaincu espère que 2020 sera l’année qui l’élèvera plus près d’un titre mondial coup.

Baraou, qui garde de bons souvenirs d’Hambourg après avoir remporté une médaille de bronze aux Championnats du monde amateurs 2017 dans la ville, espère créer plus d’histoire samedi soir alors qu’il vise à triompher du dangereux Juarez.

«C’est très spécial de combattre à Hambourg, car j’ai eu l’un de mes plus grands succès ici il y a quelques années, lorsque j’ai remporté la médaille de bronze aux Championnats du monde amateurs», a déclaré Baraou. “C’est un honneur pour moi de me battre sur cet événement historique où les écuries les plus anciennes et les plus historiques d’Allemagne promeuvent ensemble un spectacle!”

Juarez revient sur le ring après une victoire de KO au deuxième tour sur Arturo Herrera en novembre, et le joueur de 23 ans est confiant de remporter sa dix-septième victoire professionnelle samedi soir.

“Je suis venu ici pour la victoire”, a déclaré Juarez. «J’ai regardé beaucoup de vidéos et je sais où sont les faiblesses d’Abass. Je suis prêt à partir et j’ai hâte de retourner au Mexique en tant que vainqueur! “

📷 Team Sauerland

L’événement monumental verra les plus anciens promoteurs allemands Team Sauerland et Universum co-promouvoir un spectacle pour la première fois dans l’histoire et présenter des stars des deux écuries.

L’espoir invaincu des poids lourds de l’équipe Sauerland Kem Ljungquist (9-0, 5 KOs) figure sur le projet de loi contre l’Ukraine allemande Skobenko (5-4-2, 2 KOs) aux côtés du champion international IBO Super Lightweight Artem Harutyunyan (8-0, 5 KOs) qui affronte l’Argentin Miguel Cesario Antin (19-4, 8 KOs).

Toute l’action de la Work Your Champ Arena sera diffusée en direct sur SPORT1 en Allemagne et Viaplay au Danemark.