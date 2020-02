Abass Baraou et Denis Radovan partagent le 4 avril le projet de loi Sauerland / Universum à Hambourg

RINGSIDE 28/02/2020

📷 Team Sauerland

À la suite de la collaboration fructueuse entre l’équipe Sauerland et Universum le 25 janvier, les deux tenues promotionnelles de boxe les plus importantes et les plus historiques d’Allemagne se réuniront une nouvelle fois pour co-promouvoir une énorme soirée d’action le 4 avril à la Work Your Champ Arena de Hambourg.

La sensation de boxe allemande et l’actuel champion WBC International Super Welterweight Abass Baraou (9-0, 6 KOs) sera en tête de liste pour la deuxième fois cette année alors qu’il dirige une gamme sensationnelle qui comprend un combat séduisant Team Sauerland vs Universum.

Baraou a débuté 2020 avec une démolition en quatre rounds du Mexicain Abraham Juarez le 25 janvier alors qu’il titrait la première co-promotion dramatique et pleine d’action entre les promoteurs de la puissance à la Work Your Champ Arena de Hambourg.

Le soutien en chef vient de Denis Radovan de l’équipe Sauerland (13-0-1, 6 KOs) qui défend son titre IBF European Middleweight contre le concurrent lourd Universum Antonio Hoffman (23-2, 17 KOs) dans un affrontement intrigant.

Radovan revient sur le ring pour la première fois depuis octobre 2019 lorsqu’il a marqué ses débuts au Royaume-Uni avec un anéantissement en quatre rounds exaltant du vétéran Luke Blackledge (26-9-2, 9 KOs) au 02 Arena de Londres sur le undercard de la World Boxing Super Series Super Lightweight final.

Le promoteur de l’équipe Sauerland, Nisse Sauerland, a hâte de travailler à nouveau avec Universum après le succès du partenariat révolutionnaire de janvier.

“Après la grande première épreuve du 25 janvier, ce n’était qu’une question de temps avant que l’équipe Sauerland et Universum ne travaillent à nouveau ensemble”, a déclaré Sauerland. «Nous avons un respect mutuel et nous avons encore une fois mis sur pied une excellente carte de combat.

“Les spectateurs à Hambourg et en direct sur SPORT1 peuvent se réjouir d’une autre grande soirée remplie de combats passionnants!”.

La candidate de WBC 2019 Female Prospect of the Year, Sophie Alisch (5-0, 1 KO) est également en action alors que la prodige de la boxe cherche à s’appuyer sur une fantastique première année et à se mettre en lice pour les combats pour le titre. James Kraft (17-0-1, 9 KOs) défiera Dimitar Tilev (11-0, 7 KOs) pour le titre IBF Junior World Super Middleweight et d’autres annonces seront faites sous peu.