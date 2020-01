Abass Baraou remporte sa cinquième victoire à l’arrêt pour rester invaincu

RINGSIDE 27/01/2020

📷 Team Sauerland

Abass Baraou (9-0, 6 KO) a produit une performance dévastatrice pour réclamer une victoire de cinquième ronde sur TKO contre Abraham Juarez (16-5, 5 KO) hier soir à la Work Your Champ Arena de Hambourg, en Allemagne.

La soirée historique a vu les plus anciens promoteurs allemands, Team Sauerland et Universum, co-promouvoir un spectacle pour la première fois dans l’histoire, et Baraou, l’acteur vedette, a présenté une performance spectaculaire digne d’une telle occasion.

Dès la première cloche, le joueur de 25 ans a démontré pourquoi de nombreux fans de combat croient qu’il est l’homme pour restaurer la boxe allemande à ses jours de gloire, en présentant des combinaisons habiles et une puissance énervante pour perturber son adversaire et ravir la foule.

Avec seulement 10 secondes restantes dans le quatrième tour, le champion WBC International Super Welterweight a produit une combinaison électrique de huit coups de poing pour envoyer Juarez s’écraser sur la toile, et à l’approche du cinquième tour, le coin de Juarez s’est éloigné du combat pour sceller la sixième victoire de Baraou en neuf combats pro.

«J’ai bien commencé et je voulais un KO rapide», a expliqué Baraou. «J’ai habilement boxé et je suis resté fidèle à ma tactique. Quand il m’a rencontré sur le ring, j’étais en colère et je voulais qu’il le ressente.

“C’est dommage qu’il ne puisse pas concourir plus longtemps mais c’était un adversaire coriace qui méritait tout le respect. Mon objectif pour le reste de l’année est d’améliorer ma boxe et de me battre pour plus de titres internationaux! »

Le poids lourd danois du Team Sauerland Kem Ljungquist (10-0, 5 KOs) était également en action, boxant intelligemment pour remporter une large décision unanime sur l’Ukraine allemande Skobenko (5-5, 2 KOs).

«Je voulais le KO et je sais que je peux faire mieux», a déclaré Ljungquist. «Je suis perfectionniste donc je ne serai jamais satisfait à 100%, mais une victoire est une victoire. Je suis prêt pour la prochaine étape et je voudrais bientôt me battre pour les titres! »

Le promoteur Nisse Sauerland était ravi des débats de la soirée et a prédit une grande année à venir pour les deux combattants du Team Sauerland.

“Chaque fois qu’Abass Baraou parcourt les cordes, vous savez qu’il va apporter de l’excitation”, a déclaré Sauerland. «C’est un plaisir de voir un talent aussi spécial en action. C’était une autre exposition sublime d’Abass et nous croyons vraiment qu’il va jusqu’au sommet.

“Kem a produit une autre performance assurée pour obtenir sa dixième victoire ce soir”, a poursuivi Sauerland. “Il sait qu’il peut faire le tour, il est donc temps pour lui de se battre et de se battre pour les titres.”