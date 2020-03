Abass Baraou vs Nick Klappert se prépare pour le 4 avril à Hambourg

RINGSIDE 11/03/2020

Le passionnant concurrent de l’équipe Sauerland Abass Baraou (9-0, 6 KOs) défendra son titre WBC International Super Welterweight contre son compatriote Nick Klappert (28-3, 15 KOs) à la Work Your Champ Arena le 4 avril à Hambourg, en Allemagne.

Le dixième concours professionnel de Baraou sera le premier sous la direction de son nouvel entraîneur Adam Booth, ayant déménagé de Berlin au Royaume-Uni pour entrer en contact avec l’entraîneur très apprécié au nouveau Boxing Booth Gym à Surrey, en Angleterre.

Le joueur de 25 ans sera en tête d’affiche à Hambourg pour la deuxième fois cette année après avoir dominé le projet de loi contre Abraham Juarez le 25 janvier où il a livré une performance dévastatrice qui a vu le Mexicain se retirer sur ses selles après quatre rounds brutaux.

“Je suis très heureux de boxer à nouveau à Hambourg et de vivre aussi sur SPORT1”, a déclaré Baraou. «Je veux remporter ma dixième victoire dans mon dixième combat, et je resterai invaincu. Mon adversaire est bien sûr expérimenté, mais il ne m’arrêtera pas sur mon chemin vers le sommet! Tout le monde peut certainement espérer un grand combat. “

Klappert entre sur le ring à la suite d’une meilleure performance de sa carrière à Hambourg en novembre qui l’a vu vaincre Antonio Hoffman pour décrocher le titre IBO Continental Super Welterweight, et espère s’appuyer sur ce succès alors qu’il part à la recherche de ses vingt- neuvième victoire professionnelle.

“Je travaille dur et j’ai une excellente préparation pour le combat”, a déclaré Klappert. “Nous ne sous-estimons personne mais j’ai hâte de revenir sur le ring et de me battre à Hambourg.”

Le soutien en chef le 4 avril à la Work Your Champ Arena de Hambourg vient du champion européen IBF des poids moyens, Denis Radovan (13-0-1, 6 KO). Sophie Alisch, 18 ans (5-0, 1 KO) est également en action alors qu’elle cherche à s’appuyer sur une fantastique première année, et James Kraft (17-0-1, 9 KO) défie Dimitar Tilev (11-0 , 7 KOs) pour le titre IBF Junior World Super Middleweight.

Toute l’action sera retransmise en direct sur SPORT1 en Allemagne.