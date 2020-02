Accès ouvert à une multitude de combats de haut niveau pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs

RINGSIDE 05/02/2020

Top Rank a ouvert le coffre-fort vidéo en l’honneur du Mois de l’histoire des Noirs. Tout au long du mois, la chaîne YouTube de Top Rank mettra en lumière certaines des nuits les plus mémorables de la boxe mettant en vedette des noms de pugilistic tels que Ali, Foreman et Hagler. Alors, prenez votre collation préférée et sautez dans une machine à voyager dans le temps.

Muhammad Ali vs. Leon Spinks 2 (Disponible MAINTENANT)

Date du combat: 15 septembre 1978

Pourquoi cela comptait: Autrement dit, “The Greatest” est entré dans l’histoire, devenant le premier triple champion poids lourd. Spinks a stupéfait Ali par décision partagée sept mois plus tôt, mais Ali a renversé la vapeur devant plus de 60 000 fans à la Nouvelle-Orléans, remportant une décision unanime bien méritée. À 36 ans, ce serait la dernière victoire de la carrière d’Ali. Aux États-Unis, environ 90 millions de personnes ont regardé le triomphe d’Ali en direct sur ABC.

Timothy Bradley c. Ruslan Provodnikov (mercredi 5 février)

Date du combat: 16 mars 2013

Pourquoi cela comptait: Le combat de l’année 2013, Bradley a été blessé à plusieurs reprises, mais a dominé Provodnikov au milieu des tours pour obtenir une décision unanime. Bradley a été abandonné dans les dernières secondes du combat, mais Provodnikov a manqué de temps. C’était le premier combat de Bradley depuis qu’il avait remporté une décision très controversée contre Manny Pacquiao neuf mois plus tôt.

Evander Holyfield contre George Foreman (samedi 8 février)

Date du combat: 19 avril 1991

Pourquoi cela comptait: À 42 ans, Foreman a tenté de reprendre le titre des poids lourds contre un champion de 14 ans son cadet. Holyfield a finalement remporté une décision unanime, mais Foreman l’a rendue compétitive et a prouvé qu’il pouvait encore rivaliser avec les meilleurs.

Terence Crawford c. Yuriorkis Gamboa (mercredi 12 février)

Date du combat: 28 juin 2014

Pourquoi cela comptait: les fidèles d’Omaha étaient en force pour regarder le héros de la ville natale Crawford faire la première défense de son titre mondial léger. Après un début difficile, Crawford a pris le relais et a éliminé Gamboa au neuvième tour. Une superstar était née.

Marvin Hagler contre Thomas Hearns (samedi 15 février)

Date du combat: 15 avril 1985

Pourquoi cela comptait: le combat a duré 7h52 au total et pourrait être le plus grand combat de championnat du monde jamais disputé. Trois rounds de fureur, avec Hagler défendre avec succès le championnat des poids moyens.

Sugar Ray Leonard contre Wilfred Benitez (lundi 24 février)

Date du combat: 30 novembre 1979

Pourquoi cela comptait: Moins de trois ans après ses débuts professionnels, après une médaille d’or aux Jeux olympiques de Montréal de 1976, Leonard a remporté le titre mondial WBC des poids mi-moyens avec une performance complète par rapport à son compatriote. Il a fallu à Leonard près de 15 rounds pour faire le travail, car l’arbitre Carlos Padilla a arrêté le combat avec six secondes restantes dans le round final.

Floyd Mayweather Jr. contre Genaro Hernandez (mercredi 26 février)

Date du combat: 3 octobre 1998

Pourquoi cela comptait: le combat qui a tout déclenché. Mayweather a battu le champion WBC des super-plumes Hernandez, alors que son corner arrêtait le combat après le huitième round. Mayweather continuerait à défendre ce titre à huit reprises, pour finalement gagner des titres mondiaux dans quatre catégories de poids supplémentaires et retirer un parfait 50-0.

Shakur Stevenson c. Jessie Cris Rosales (samedi 29 février)

Date du combat: 18 janvier 2019

Pourquoi cela comptait: Seulement 9-0 à l’époque, Stevenson a été tabulé pour la grandeur après sa médaille d’argent aux Jeux olympiques de Rio 2016. Rosales, un vétéran averti, était censé être un test sévère. Stevenson l’a dépassé avec brio, marquant un huitième de finale et établissant un titre de champion du monde plus tard cette année-là. En octobre dernier, Stevenson a dominé Joet Gonzalez en 12 manches pour remporter le titre mondial WBO poids plume.