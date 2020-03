Ace Adam se prépare pour une deuxième sortie professionnelle le 21 mars à Harrow

RINGSIDE 06/03/2020

Ace Adam de Catford (1-0) est de retour au camp d’entraînement pour préparer son prochain combat le samedi 21 mars lors d’un spectacle de promotions Lloyd-Taylor au Harrow Leisure Centre.

Le finaliste de l’ABA et champion de la Ligue de boxe de Queensbury, désormais invaincu dans les rangs professionnels, a pris du temps sur son programme d’entraînement pour s’adresser exclusivement à British Boxing News.

Le sud-Londonien qui travaille dur n’est pas sorti du gymnase depuis ses débuts l’année dernière, il a confirmé: «Mon entraîneur, Eyez, dit que nous ne sommes jamais hors du camp, nous sommes toujours au camp, nous avons toujours cette mentalité de camp . Je m’assure juste d’avoir mon combat, de me reposer, puis le 21 mars, nous sortons et faisons ce que nous devons faire.

«J’ai commencé à me battre mardi dernier, mais c’est la première fois que ce camp affronte Zak Chelli, mais avec un peu de chance, lui et quelques-uns des gars du gymnase Double Jab, et je m’assure que mes outils sont affûtés.

Signé à Frank Warren, Zak Chelli, 22 ans, est un ancien champion des super-moyens de la zone sud.

«Nous nous sommes déjà battus et c’est très bon pour moi, c’est très rythmé, c’est un très bon boxeur et son QI de boxe est super. C’est bien d’être là avec des goûts d’un pro établi qui est au niveau du championnat.

“Je me suis aussi battu [British light-heavyweight champion] Joshua Buatsi il y a quelque temps pour quatre à cinq rounds ensemble et ce fut une grande expérience pour moi aussi. »

Après ses débuts réussis en novembre de l’année dernière, après avoir entamé sa carrière professionnelle avec une victoire d’arrêt au troisième tour contre Guycha Muele d’Enfield (0-2) au York Hall à Bethnal Green, Ace pense qu’il s’est maintenant installé dans son propre style.

L’étudiant de ce sport a dit: «J’ai vu qui je suis maintenant, un mélange de boxeurs; J’aime Roy Jones Jr pour son athlétisme, que j’ai, et Andre Ward, qui était un si bon penseur, il voit ses propres coups de poing comme des balles et il ne les gaspille pas, et Bernard Hopkins, qui était si polyvalent et assez intelligent pour devancer ses adversaires. J’essaie de rassembler toutes ces choses.

“J’essaie de m’adapter et de penser et d’observer, alors que tout le monde essaie juste de chercher le KO, mais c’est la douce science de la boxe et de la décomposition des adversaires en voyant les lacunes et en créant des opportunités.”

Son deuxième camp d’entraînement professionnel est bien avancé selon le jeune homme de 26 ans: «Tout est en cours en ce moment, pour m’assurer que tout est en préparation, j’ai besoin de prendre soin de mon corps, de bien réfléchir, je mange bien, bien récupérer, et juste s’assurer que tout est bien couvert et ok.

“Je suis heureux que nous ayons la date du combat, mon objectif est d’avoir au moins quatre combats cette année et de tout prendre dans ma foulée, mais terminer l’année sur 5-0 sera doux.”

Ace Adam, un superviseur de soins pour les personnes âgées dans une maison à Bromley, s’entraîne à Sting ABC à Croydon avec son entraîneur à long terme, Eyez. Il a eu 18 combats amateurs et a atteint la finale des ABA Novices en 2014.

Au lieu de devenir pro, il s’est testé dans la Queensbury Boxing League et a remporté le titre national des poids légers tout en restant invaincu en six combats. C’est là qu’il a établi un grand public.

«J’ai eu un bon soutien lors de mes débuts professionnels, alors j’attends encore plus cette fois. Plus je reçois de soutien, mieux c’est pour moi et plus je peux me battre cette année. Je voudrais vraiment que toute ma communauté de Catford soit derrière moi, ils seront toujours excités de ma part sur ce ring. “

Le reste de l’événement Lloyd-Taylor comprend le débutant Sukhminder Kooner; poids plume invaincu Aaron Sinclair (4-0) de Maidenhead; Le poids super-welter d’Acton Obi Egbunike (5-1); espoir des poids moyens Tashan ‘The Titan’ Dwyer (3-0); Slough cruiserweight Wajid Khan (1-0).

Les billets standard sont de 40 £, les billets Ringside sont de 60 £ – disponibles à partir de: 07852 734 929