Ace Adams admet que les nerfs ont joué un grand rôle dans sa première victoire

RINGSIDE 21/01/2020

L’As Adam de Catford (1-0) a vaincu Guycha Muele d’Enfield (0-2) par un TKO de troisième ronde le 29 novembre au York Hall de Bethnal Green lors d’un spectacle Hellraiser Promotions.

C’était les débuts professionnels de l’ancien champion de la Queensbury Boxing League et une expérience qu’il n’oubliera jamais.

Les spectateurs n’auraient pas deviné, en raison de sa performance agressive et de sa finition boursouflée, mais il se sentait vraiment très nerveux du vestiaire au ringwalk, et même pendant le concours lui-même.

Âgé de 26 ans et originaire de Catford, dirigé par Mickey Helliet, il a ouvert son entrée dans les rangs rémunérés en réfléchissant: «Ça s’est très bien passé et je suis content d’avoir remporté la victoire de TKO.

«Juste avant le combat, j’étais vraiment nerveux parce que c’est un pas en avant par rapport à tout ce que j’ai fait auparavant.

«C’était la vraie chose, pas les amateurs ou la Queensbury Boxing League. Le fait de me faire cocher par des fonctionnaires et de porter des gants de 10 onces, ce que je n’avais jamais connu auparavant, me rendait extrêmement nerveux. J’ai essayé de garder un peu de calme, même en y allant [the ring] Je l’ai ressenti, j’étais encore nerveux même après la fin du premier tour. »

Quelques mots de sagesse de son entraîneur, Eyez, dans le coin ont cependant fait l’affaire, il a révélé: «Eyez m’a calmé au deuxième tour et je suis sorti et je l’ai arrêté au troisième.

«Je suis revenu au coin après la seconde et Eyez a dit de se calmer et de commencer à travailler le corps. Je chassais trop de têtes, mais quand j’ai commencé à travailler le corps en bas, j’ai réussi à le faire sortir de là. Je devenais tellement nerveux et j’essayais toujours d’aller chercher la tête, mais quand j’ai écouté les instructions, je l’ai sorti. »

“Lightning” Ace Adam est certainement un combattant passionnant et à surveiller. Il garde la distance fermée et appuie toujours sur l’action sur le pied avant, cherchant à atterrir sa puissante main droite.

Au troisième tour, la paire s’est levée et a échangé des coups de feu jusqu’à ce que Ace le fasse tomber trois fois, bien que l’un ait été jugé comme une poussée.

«Je pouvais sentir le visage de mon adversaire dans mes mains quand je l’ai frappé, je pouvais sentir ses côtes et tout quand j’ai atterri avec ces petits gants. Maintenant, je comprends pourquoi les gens disent que la boxe ne prend qu’un coup de poing. C’était un bon adversaire, très dur. »

Ace a utilisé son expérience de boxe amateur et de Queensbury pour traverser les moments anxieux.

«Je n’ai pas opéré au plus haut niveau comme Anthony Joshua et Nicola Adams chez les amateurs, mais j’ai été avec de bons concurrents, donc je pense que j’ai été bien formé et je suis content d’avoir ce pedigree derrière moi.”

Maintenant, Ace attend son deuxième combat professionnel avec l’ambition de rester occupé en 2020.

«Je cherche à me battre en mars, mon objectif est d’avoir quatre combats cette année – terminer l’année sur 5-0 sera doux. Des victoires impressionnantes également, c’est bien d’obtenir le «W», mais tout dépend de la façon dont vous les obtenez. »

Ace est originaire de Catford, dans le sud de Londres, où il peut compter sur une large base de soutien. «J’ai beaucoup de soutien de la famille et des amis de ma région, mais je suis toujours le bienvenu. Je veux vraiment avoir toute la région de Catford derrière moi. Dan Azeez [unbeaten professional boxer] est de Catford et nous vivons presque en face l’un de l’autre, donc il y a de bons talents de boxe dans ce domaine. “

Ace a eu 18 combats amateurs et a atteint la finale des ABA Novices en 2014. Au lieu de devenir pro, il s’est testé dans la Queensbury Boxing League et a remporté le titre national des poids légers tout en restant invaincu en six combats.

Adam s’est entraîné avec l’entraîneur-chef Eyez à Sting ABC à Croydon depuis 2012 et compte l’ancien champion du monde des poids lourds Scott Welch comme son manager.