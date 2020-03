Ace Adams reste positif malgré l’annulation du combat

RINGSIDE 18/03/2020

En raison des problèmes de santé généralisés, le British Boxing Board of Control a pris la décision d’annuler tous les événements de boxe prévus pour les deux prochaines semaines en réponse à la pandémie de COVID-19.

Le Conseil a déclaré que tous les événements publics relevant de sa compétence avaient été annulés jusqu’en avril.

Cela signifie que le spectacle de promotions Lloyd-Taylor au Harrow Leisure Centre le 21 mars auquel Ace Adam (1-0) de Catford se préparait est maintenant reporté jusqu’à nouvel ordre.

Le promoteur Robert Lloyd Taylor a publié la déclaration suivante: «Déçu d’avoir à annoncer que le British Boxing Board of Control a suspendu tous les spectacles pour les deux prochaines semaines, donc notre spectacle de ce samedi est fermé.

“Tous les billets achetés seront remboursés, et je voudrais profiter de ce moment pour remercier tous ceux qui ont acheté des billets et toutes les personnes impliquées dans le spectacle. Nous nous efforcerons de lancer une autre émission dès que cela éclatera et que tous les boxeurs reviendront. Merci encore.”

Ace, finaliste de l’ABA et champion de la Queensbury Boxing League, désormais invaincu dans les rangs professionnels, a parlé exclusivement à British Boxing News de sa réaction aux dernières nouvelles.

“Je ne suis pas vraiment désolé, c’est la santé et la sécurité des gens qui sont ma principale préoccupation”, a déclaré le joueur de 26 ans. «J’ai entendu dire qu’il y avait encore des événements et je pensais que c’était fou, nous devrions penser à la santé de tout le monde parce que nous ne savons même pas dans quelle mesure ce virus est ou comment il évoluera, nous devons donc prendre les précautions nécessaires maintenant.”

Ace s’entraîne à Sting ABC à Croydon avec son entraîneur à long terme, Eyez. Le couple est en camp d’entraînement depuis son premier combat en novembre dernier, lorsqu’il a lancé sa carrière professionnelle avec une victoire par troisième arrêt sur Guycha Muele d’Enfield (0-2) au York Hall à Bethnal Green.

Malgré les nombreux mois d’entraînement et de préparation pour le combat de ce samedi, il reste optimiste, déclarant: «Chaque revers mineur fait place à un retour majeur. Cela signifie plus de temps pour s’entraîner, se conditionner, se préparer. Je ne m’entraînerai pas beaucoup dans la salle de boxe, je minimiserai d’être autour de groupes de personnes et dans des lieux publics, je continuerai mes séances de force et de conditionnement une fois par semaine, mais je porterai des gants et tout essuyer!

“Donc, je serai surtout sur la piste à partir de maintenant, en plein air, à l’extérieur dans un environnement plus propre, mais je prendrai des précautions partout où je vais.”

Ace, qui travaille à plein temps en tant que superviseur des soins pour les personnes âgées dans une maison à Bromley, Kent, a eu 18 combats amateurs et a atteint la finale des novices ABA en 2014. Au lieu de devenir pro, il s’est testé dans la Queensbury Boxing League, et a remporté le titre national des poids légers tout en restant invaincu en six combats.

Maintenant, il est invaincu dans les rangs professionnels et reste en forme et prêt pour son prochain combat, chaque fois qu’un nouveau rendez-vous arrive.

Pescatarien, il prévoit également d’utiliser le temps entre les combats pour passer à un régime à base de plantes, alors qu’il commence à couper le poisson de son régime alimentaire strict.