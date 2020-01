Adam Kownacki en vedette au Barclay Center le 7 mars

Publié le 01/04/2020

Par: Hans Themistode

Adam Kownacki a fait son chemin vers le sommet de la division des poids lourds au cours des dernières années. Il n’a peut-être que 30 ans avec seulement 20 combats dans sa carrière, mais il a déjà revendiqué le cuir chevelu des anciens adversaires en titre Gerald Washington et Artur Szpilka, arrêtant les deux hommes. Kownacki a montré qu’il n’était pas loin de la lutte pour le titre en battant l’ancien champion du monde Charles Martin.

Après avoir mené une guerre absolue contre Chris Arreola lors de sa dernière apparition sur le ring, Kownacki retournera sur le ring pour la première fois en 2020 le 7 mars, au Barclay Center de Brooklyn, New York. Grâce à ses fréquentes apparitions dans l’arène de boxe de sa ville natale, Kownacki a gagné une base de fans considérablement importante. Sa base de fans susmentionnée n’a augmenté que lorsque l’on considère sa dernière performance.

Le 3 août 2019, Kownacki (20-0, 15 KOs) a affronté un autre ancien challenger pour le titre, cette fois sous la forme de Chris Arreola. Les deux grands hommes solidement construits ont détruit le livre des records alors qu’ils se combinaient pour lancer et atterrir le plus de coups dans un concours de poids lourds.

À ce stade, le Barclay Center pourrait être renommé après Kownacki car il s’agira de son dixième concours dans le bâtiment situé à Brooklyn et de sa cinquième consécutive. Quant à son adversaire, cela n’a pas encore été révélé, mais il ne manquera pas d’options.

Tout au long de la carrière de dix ans de Kownacki, il a montré une capacité à s’améliorer à chaque fois qu’il est entré sur le ring. 2020 sera une année importante pour sa carrière en termes de ses aspirations au titre. Le Kownacki invaincu détient un classement parmi les cinq premiers dans les organes de sanction WBA, IBF et WBO. Il conserve également une place dans le top 10 de la WBC.

Le champion unifié des poids lourds Anthony Joshua étant actuellement attaché à deux challengers obligatoires, son 2020 est presque réservé. Le détenteur de la ceinture WBC Deontay Wilder et le champion Lineal Tyson Fury ont une date qui leur est prévue pour le 22 février. Indépendamment du vainqueur, on pense que les deux pourraient se faire face une fois de plus au cours du deuxième semestre.

Les opportunités de championnat de Kownacki sont apparemment sombres au cours de l’année 2020. Cependant, s’il peut continuer sa course dominante dans la division, il se retrouvera bientôt dans une position obligatoire. Pour Kownacki, remporter un championnat du monde serait un accomplissement non seulement pour lui-même mais pour tout son pays.

“Je vais être le premier champion polonais des poids lourds du monde”, a déclaré Kownacki lors d’une récente conférence de presse.

Son premier pas vers cet objectif interviendra le 7 mars.