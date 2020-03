Adam Kownacki et Robert Helenius discutent de la bataille des poids lourds au presseur final

RINGSIDE 06/03/2020

La star polonaise invaincue et natif de Brooklyn Adam Kownacki et Robert Helenius se sont affrontés jeudi lors de la conférence de presse finale avant de se rencontrer dans un éliminateur de titre WBA Heavyweight en tête d’affiche FOX PBC Fight Night et sur FOX Deportes ce samedi 7 mars à Barclays Center, la maison de BROOKLYN BOXING ™.

Efe Ajagba et Razvan Cojanu, les poids lourds, s’affrontent également lors de la conférence de presse, qui se battent dans le co-événement principal, ainsi que les poids lourds en hausse Frank Sanchez et Joey Dawejko, qui ouvrent la nuit de l’action des poids lourds à 20 heures. ET / 17 h PT.

Les billets pour l’événement, qui est promu par TGB Promotions, sont en vente maintenant et peuvent être achetés sur Ticketmaster.com et barclayscenter.com. Les billets sont également disponibles à l’achat dès maintenant à la billetterie d’American Express au Barclays Center.

Voici ce que les combattants avaient à dire jeudi de l’hôtel Tillary à Brooklyn:

ADAM KOWNACKI

«J’adore me battre ici à Brooklyn au Barclays Center. C’est près de la moitié de ma carrière que j’ai combattu dans ce ring, donc c’est définitivement ma deuxième maison.

«Se battre pour un tir au titre est vraiment motivant. Je sais que c’est aussi un gros combat pour Robert et il s’est entraîné dur, mais mon opportunité de titre est à nos portes. J’aurais pu attendre, mais j’ai décidé de faire ce gros test. Je vais montrer pourquoi je suis prêt à me battre pour le titre bientôt.

“C’est vraiment incroyable de voir les fans polonais le soir du combat. J’étais un fan d’Andrew Golota et Tomasz Adamek après ça. Maintenant, j’essaie d’être la prochaine motivation pour les jeunes enfants polonais. Je veux leur montrer qu’ils peuvent y arriver. J’ai continué à prendre les bonnes décisions et maintenant je suis là , si près d’un coup de titre. Robert est sur mon chemin et je dois le battre pour arriver où je veux.

«J’adore entendre les fans crier lors de la nuit de combat et cela me donne définitivement plus d’énergie et de motivation pour me battre dans les tours ultérieurs.

«Je recherche un KO spectaculaire. Je veux montrer pourquoi je suis l’un des meilleurs poids lourds au monde. Je dois m’occuper des affaires.

«C’est vraiment incroyable d’avoir des fans du monde entier venus partager cette soirée avec moi. C’est un honneur d’avoir ceci. C’est vraiment époustouflant. Je leur dirais de continuer ce voyage en devenant champion du monde des poids lourds.

«C’est une conférence de presse très amicale, il y a beaucoup de respect entre ces combattants. Je peux dire que tout le monde est prêt à offrir un grand spectacle aux fans samedi. »

ROBERT HELENIUS

«J’ai l’occasion de faire un super combat samedi et c’est pour cela que je me suis entraîné. Je suis prêt et j’ai eu un super camp d’entraînement. J’ai hâte de monter sur le ring.

«Ce combat auquel nous sommes arrivés deux semaines plus tôt aux États-Unis, mon corps s’est habitué à la différence. De plus, le combat en Alabama au gymnase de Deontay Wilder m’a vraiment aidé à me préparer.

«Nous faisons tout correctement et la formation a été formidable. Nous avons combattu tant de manches que je me sens très vif et prêt à monter sur le ring contre Kownacki.

«J’ai beaucoup de fans en Europe et ce soutien est la raison pour laquelle je peux même le faire et participer à ce niveau. Tout a été si parfait en entrant dans le camp d’entraînement. Cela me fait me sentir plus en confiance que moi depuis de nombreuses années.

«Je me suis entraîné pendant des années avec une main cassée et j’ai déjà été blessé. Mais depuis deux ans, je suis en bonne santé et avec le même entraîneur et je me sens physiquement aussi bien que jamais. “

EFE AJAGBA

«Je suis ravi de participer à ce grand spectacle plein de poids lourds. J’ai hâte à samedi soir. Je remercie mon adversaire d’avoir relevé ce défi. C’est un bon combattant et nous avons hâte de vous livrer un super combat.

«Dans le combat d’Iago Kiladze, je l’ai blessé et j’ai essayé de le finir, mais je suis devenu trop fou et j’ai baissé la garde. C’est pourquoi il a décroché un coup et m’a renversé. Je me sentais bien quand je me suis levé et je suis revenu et l’ai terminé.

«C’est à Cojanu comment se déroule le combat. Nous allons voir s’il peut prendre mon coup ou non samedi. Nous verrons sur le ring s’il a le menton dur.

«Cojanu a beaucoup de bonne expérience contre de bons combattants. Il va essayer de me boxer, mais s’il ne peut pas prendre mon pouvoir, je pourrai gagner le combat par KO. S’il peut le prendre, je serai prêt à gagner une décision. »

RAZVAN COJANU

«Efe est un combattant que je respecte beaucoup. C’est une excellente perspective. Mais je suis prêt pour lui. Je me sens très confiant. J’ai eu un super camp d’entraînement de six semaines. Tous ceux qui m’ont soutenu, je vais les rendre fiers samedi.

«Pour ce combat, j’ai eu la chance de travailler avec Henry Tillman et cela a fait une énorme différence dans mon jeu. Je sais que l’entraîneur ne peut pas se battre pour moi, mais je crois en son plan et en son jugement. Il sait comment je peux battre Efe Ajagba et samedi soir tu vas me voir choquer le monde.

«Les gens pensent qu’Efe a déjà gagné le combat, mais je me sens bien. Il n’y a aucune pression sur mes épaules. Je n’ai rien à perdre. Je crois au karma et je crois qu’il est temps pour moi de venir ce samedi.

«Je suis très heureux de me battre sur FOX pour la première fois. Bonne chance à tous les combattants pour qu’ils se portent bien et donnent aux fans une excellente performance toute la nuit. »

FRANK SANCHEZ

«Je suis très excité pour cette belle opportunité de combattre sur cette grande carte PBC. Samedi va être un grand combat et vous pouvez vous attendre à une belle performance de ma part.

«Je souhaite à Joey bonne chance samedi, mais pas trop de chance. Je vais montrer que je suis l’un des meilleurs poids lourds du monde.

«Il n’assomme personne. Avec ma défense et mes mouvements, il ne pourra pas me faire de mal. J’ai tout ce dont j’ai besoin pour dominer ce combat.

“Personne qu’il n’a jamais combattu n’est comme moi. Il va être choqué quand je livrerai un KO formidable samedi soir. Je te verrai sur le ring samedi. “

JOEY DAWEJKO

«Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont aidé à saisir cette opportunité. J’ai l’occasion d’être à nouveau formidable. Je connais un peu Frank Sanchez. Je sais qu’ils le font avancer rapidement, mais je pense qu’ils ont pris le mauvais combat. Ils auraient dû attendre quelques combats de plus pour moi et je vais le prouver.

«Je suis en pleine forme et j’ai eu un super camp avec mon entraîneur Justin Fortune. J’ai hâte d’y entrer et de me battre à tout le monde.

«L’expérience jouera un grand rôle dans ce combat. J’ai eu une belle carrière amateur et j’ai combattu partout dans le monde. J’ai discuté avec tous les champions en ce moment et tout cela va aider.

«Frank est un bon combattant, mais il n’est pas prêt pour moi. Il va essayer de me boxer, mais je vais être trop. Je prédis un KO. Il va subir un gros choc. Il n’a rien de ce que je n’ai jamais vu auparavant. “

KEITH SHELDON, vice-président directeur de la programmation et du développement pour BSE Global

«Comme nous le savons tous, BROOKLYN BOXING est à son meilleur quand nous avons des poids lourds sur le ring et cette carte ne manque pas d’eux.

“Adam, vous avez construit votre carrière au Barclays Center et nous sommes ravis de vous voir pour la deuxième fois. Avec neuf victoires là -bas, il est sûr de dire que Barclays Center est votre deuxième maison. Nous sommes ravis que vous organisiez un spectacle pour les fans de votre ville natale.

«Le Barclays Center continue de montrer au monde notre engagement indéfectible envers le sport. Il s’agit de notre deuxième combat PBC cette année et le troisième au cours des quatre derniers mois. Cela démontre encore notre engagement envers notre programme de boxe et le sport en général.

«Notre partenariat avec PBC apporte constamment de grands combats sur notre marché et le samedi soir ne fait pas exception. Je voudrais également remercier FOX. Au Barclays Center, nous sommes fiers d’être dans le secteur des grands événements, et il n’y a rien de plus grand qu’un combat de poids lourds en prime time sur FOX.