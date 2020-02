Adam Kownacki fait le point sur le camp d’entraînement avant le choc de Robert Helenius

RINGSIDE 28/02/2020

📷 Joanna Maj

La star polonaise invaincue et natif de Brooklyn, Adam Kownacki, fera la une des journaux dans sa ville natale le samedi 7 mars lorsqu’il affrontera Robert Helenius dans un éliminateur de titre des poids lourds WBA en tant qu’événement principal FOX PBC Fight Night et sur FOX Deportes de Barclays Center, la maison de BROOKLYN BOXING ™.

Kownacki a fait ses preuves en tant que tirage populaire dans un arrondissement chargé d’histoire de la boxe des poids lourds, et cherchera à continuer de profiter de cette opportunité dans cet éliminateur de titre.

“Ce sera ma deuxième tête d’affiche au Barclays Center et le fait de voir toute la communauté de New York, en particulier les fans polonais, me soutenir me semble vraiment incroyable”, a déclaré Kownacki. «J’ai grandi à Brooklyn, donc voir mon visage partout sur les publicités et les panneaux d’affichage est un grand sentiment. Il y a certainement un peu de pression supplémentaire dans cette situation, mais les diamants sont faits avec de la pression. “

Pour ce combat, Kownacki a dû faire les petits ajustements de sommeil qui accompagnent un fils de six mois, mais il continue de se sentir fort au camp, se testant même contre un autre concurrent polonais de poids lourd à Mariusz Wach.

«Avec le bébé, je dors moins, c’est sûr, mais ce fut un camp très fort», a déclaré Kownacki. «C’est à peu près la même routine d’entraînement et c’est toujours le même dévouement que nous mettons chaque jour. Nous avons fait venir Mariusz Wach pour quelques semaines de combat pour m’aider à me préparer pour celui-ci et je pense que cela m’a aussi beaucoup aidé. »

Le premier joueur en tête d’affiche de 30 ans dans sa ville natale est venu en août sur FOX, quand il a remporté un combat d’action passionnant contre l’ancien challenger pour le titre Chris Arreola. Maintenant, il devra relever un nouveau défi dans le vétéran Helenius, qui a affronté une compétition de haut niveau à travers le monde et mesure plus de six pieds six pouces, ce qui en fait l’un des adversaires les plus imposants de Kownacki à ce jour.

“Helenius est un adversaire totalement différent d’Arreola”, a déclaré Kownacki. «Il est beaucoup plus grand, ce qui pose un nouvel ensemble de défis. Contre Arreola, il était facile de pénétrer à l’intérieur. Avec la taille d’Helenius, je vais devoir travailler derrière mon double jab puis laisser mes coups de poing partir.

«Il est très expérimenté et il a été là -bas avec beaucoup de combattants talentueux. Il a combattu Derek Chisora ​​et Dillian Whyte, faisant la distance avec les deux, et c’est un ancien champion d’Europe. Donc, son expérience est quelque chose que je dois faire attention. Je ne regarde pas du tout devant lui.

“Helenius va arriver avec cet état d’esprit comme si j’étais un champion du monde. Je sais qu’il va essayer de prendre ma place dans le classement. Je commence à ressentir que lorsque les combattants montent sur le ring avec moi, il semble qu’ils soient extrêmement motivés. Mais je suis aussi motivé. Je suis en forme et prêt à montrer mes compétences le week-end prochain au Barclays Center. “

Ce sera le 10e combat de Kownacki au Barclays Center, où il est non seulement devenu un favori des fans, mais s’est imposé comme un concurrent dans la division des poids lourds chauffée au rouge. Le 7 mars donne à Kownacki une autre chance de montrer qu’il a ce qu’il faut pour se retrouver au sommet de l’échelle des poids lourds et devenir le premier champion polonais des poids lourds dans l’histoire de la boxe.

“La division est grande ouverte”, a déclaré Kownacki. «En ce moment, Tyson Fury est considéré comme le numéro un. Mais ses deux combats précédents avant le match revanche de Deontay Wilder n’étaient pas si bons. Alors, comment est vraiment Fury? Si vous regardez les dix premiers poids lourds, je suis le seul à avoir un dossier vierge, sans perte ni match nul. Le samedi 7 mars, je dois prouver que je fais partie d’un combat pour le titre. »

Les billets pour l’événement, qui est promu par TGB Promotions, sont en vente maintenant et peuvent être achetés sur Ticketmaster.com et barclayscenter.com. Les billets sont également disponibles à l’achat dès maintenant à la billetterie d’American Express au Barclays Center.