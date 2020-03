Adam Kownacki vs Robert Helenius: séance d’entraînement pour les médias samedi

RINGSIDE 05/03/2020

📷 Stéphanie Trapp

La star polonaise invaincue et natif de Brooklyn Adam Kownacki et Robert Helenius ont participé à un entraînement médiatique de la semaine de combat mercredi avant de se rencontrer dans un éliminateur de titre WBA Heavyweight en tête d’affiche FOX PBC Fight Night et sur FOX Deportes ce samedi 7 mars de Barclays Center, la maison de BROOKLYN BOXING ™.

Efe Ajagba et Razvan Cojanu, des poids lourds, ont également participé à l’entraînement, qui se battent dans le co-événement principal, ainsi que le poids lourd en hausse Frank Sanchez, qui affronte Joey Dawejko pour ouvrir la nuit de l’action des poids lourds à 20 heures. ET / 17 h PT.

Les billets pour l’événement, qui est promu par TGB Promotions, sont en vente maintenant et peuvent être achetés sur Ticketmaster.com et barclayscenter.com. Les billets sont également disponibles à l’achat dès maintenant à la billetterie d’American Express au Barclays Center.

Voici ce que les combattants avaient à dire mercredi du célèbre Gleason’s Gym de Brooklyn:

ADAM KOWNACKI

«Ce fut un camp difficile et nous avons fait plus de force et de conditionnement pour m’assurer que je suis prêt. Nous avons également travaillé dur sur nos compétences comme nous le faisons toujours. Tout cela va s’additionner à un grand combat samedi.

«C’est formidable d’être en tête d’affiche sur FOX. Nous avons fait beaucoup de promotion et j’adore faire des interviews avec les médias. Je veux vraiment profiter au maximum d’être sur cette scène.

“En ce moment, je me concentre sur Robert Helenius. Ça va être un test difficile et un test de grande taille. Je dois être prêt à définir mon plan de match et à réussir le test.

«Son jab est la principale chose sur laquelle je me concentre. Si je peux dépasser son jab, je pense que je vais avoir beaucoup de succès. Quand je rentrerai, je vais le punir et si j’en ai l’occasion, je serai prêt à mettre fin au combat.

«Je veux me battre le mieux. Mon équipe parlera de ce qui m’attend et du type de progression que je peux obtenir. En ce moment, je me concentre uniquement sur le 7 mars et ce qui va être devant moi.

«Le soutien ici à Brooklyn ne cesse de grandir et je l’adore. Cela montre que si vous êtes un enfant de Brooklyn, vous pouvez réaliser vos rêves. Un travail acharné est tout ce qu’il faut.

«Bien sûr, il y a de la pression sur moi pour me battre à la maison. Mais si vous voulez être génial, vous devez jouer dans ces situations. Ça va devenir de plus en plus gros et je vais continuer à travailler de mieux en mieux. »

ROBERT HELENIUS

“Je vais rester et bouger et montrer mes compétences en boxe. Nous nous sommes entraînés pour tirer parti des défauts de sa défense et si l’occasion se présente pour le KO, nous la saisirons. Nous nous sommes entraînés dur pour m’assurer d’avoir l’endurance nécessaire pour tirer parti même si c’est le dernier tour.

«Adam a eu un combat difficile avec Chris Arreola et il acquiert de plus en plus d’expérience. C’est un combattant affamé et je pense que ça va en faire un super combat pour les fans.

«J’ai beaucoup d’expérience chez les pros et les amateurs depuis 20 ans dans le sport. J’ai passé beaucoup de temps dans le gymnase et sur le ring et ça va m’aider samedi.

«Je ne peux pas le laisser s’approcher trop près de moi. Je vais essayer de contrôler la distance. J’ai fait tout ce dont j’avais besoin à l’entraînement pour être à mon meilleur samedi.

«Je me concentre uniquement sur ce combat contre Kownacki. J’ai fait l’erreur de regarder vers l’avenir pour de futurs combats et de négliger un adversaire. C’est un moyen facile de perdre. Je ne vais pas dans cette voie.

«Le jab sera ma plus grande arme. Je dois l’utiliser pour installer le disque juste derrière. J’ai eu tellement de rounds en sparring en travaillant sur tout, je ne sais même pas combien de rounds c’est.

«Chaque poids lourd frappe fort, mais je pense qu’Adam est plus axé sur le volume. Je dois être prêt pour le coup de grâce, mais il est plus concentré sur briser un adversaire et les écraser avec des coups de poing. “

📷 Stéphanie Trapp

EFE AJAGBA

«Je suis très heureux de cette opportunité d’être ici pour ce combat. C’est une autre grande opportunité pour moi samedi soir. J’ai regardé les erreurs de mon dernier combat et j’ai travaillé dur pour aller mieux samedi soir.

«Chaque combat est une bonne expérience pour moi. Je n’étais pas satisfait de ma performance lors de mon dernier combat. Je veux offrir le meilleur que je peux à chaque fois que je me bats.

«Ronnie Shields est le meilleur du jeu. Parfois, j’oublie de suivre le plan de match, mais il réussit à attirer mon attention et à s’assurer que je reviens sur la bonne voie. Il sait ce que je dois faire pour gagner chaque combat.

«Mon mouvement de la tête et mon jeu de jambes sont les grandes choses sur lesquelles je me suis concentré depuis mon dernier combat. Je sais que je dois les assembler pour être aussi bon que possible sur la défensive. Je dois également m’assurer que je lance des combinaisons, au lieu d’un seul coup de poing à la fois. “

RAZVAN COJANU

«Ça a été un long voyage pour moi de m’entraîner au cours des six ou sept dernières semaines pour ce combat. Je me suis battu au camp avec Charles Martin et avec Frank Sanchez et c’était génial. Je ne pourrais pas demander à être en meilleure forme que je ne le suis actuellement.

«C’est de la boxe poids lourd, donc personne n’est invincible. Les gens parlent comme Efe comme s’il était surnaturel, mais j’ai vu ses six ou sept derniers combats, c’est un combattant fort, mais je pense que je vais donner ma meilleure performance samedi soir.

«Je me suis vraiment sacrifié dans ce camp d’entraînement et pour ce combat. Je suis concentré à 100% mentalement et je vais être prêt à 100% le soir du combat.

«Mon expérience devrait m’aider le soir du combat. J’ai été malchanceux dans certains de mes combats passés, car je n’avais presque pas de camp d’entraînement avant de me battre. En ce moment, j’ai eu un super camp et j’ai un combat important devant moi.

«Ma nuit arrive ce samedi soir. Je crois que tout est réuni vers ce moment. La boxe n’est pas facile, on souffre en camp d’entraînement. J’ai fait tout ce qu’il fallait pour avoir mon meilleur camp et avoir mon meilleur combat contre Ajagba. »

FRANK SANCHEZ

«Nous avons fait un travail incroyable au camp avec Eddy Reynoso et son équipe. C’était fantastique. Ils m’ont accueilli à bras ouverts et m’ont déjà beaucoup appris.

«J’ai vu Dawejko se battre et j’ai vu ce qu’il aime faire sur le ring. La seule chose que je peux dire avec certitude, c’est qu’il n’a pas le conditionnement que j’ai.

«C’est une autre étape de ma carrière vers de plus grandes choses. J’ai besoin d’avoir l’air précis et j’ai l’intention de prendre le travail du camp d’entraînement et de l’intégrer à ma performance.

«Je sens que je suis prêt pour un combat pour le titre mondial en ce moment. Mais je ne peux pas regarder au-delà de ce combat. C’est une grande plateforme pour moi et je sais que je dois m’occuper des affaires. »