Adam Sandler mérite un Oscar — Décomposer la carrière de l’acteur

Adam Sandler est depuis longtemps un trésor national, une star de la comédie et un génie qui est bon pour quelques rires bon marché, mais pas beaucoup plus. Bien qu’il ait toujours été drôle tout au long de sa carrière, la plupart des gens diraient qu’en tant qu’acteur, il n’a pas été particulièrement bon. Sandler a reniflé plusieurs fois l’or de la saison des récompenses, y compris pour son dernier film, Uncut Gems. Sa performance dans ce film lui a valu de nombreux prix et fait de lui l’un des plus grands snobs de l’année aux Oscars. Dans cet essai, le contributeur de Ringer Adam Nayman jette un regard sur la carrière d’Adam Sandler et explique exactement pourquoi il a toujours été un bon acteur, de Billy Madison jusqu’à Uncut Gems.