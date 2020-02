Adam Smith a fustigé le discours sur le «test de drogue» de Kid Galahad lors de la «masterclass»

MÉDIAS SOCIAUX 09/02/2020

📸 Dave Thompson

Adam Smith, le chef de la boxe de Sky Sports et le commentateur Adam Smith ont pris des flaks lors de la diffusion du combat de Kid Galahad avec Claudio Marrero samedi soir.

Prenant position derrière le microphone aux côtés de Matthew Macklin, Smith était de service pour une grande soirée de combat à Sheffield surmontée de Kell Brook.

Mais c’est la victoire de Galahad qui a récolté le plus de flambées sur les réseaux sociaux.

Smith a évoqué l’interdiction de Kid Galahad pour un test de dépistage de drogue échoué entre 2014 et 2016, dont le Yorkshireman a toujours nié avec véhémence tout acte répréhensible.

Cela n’a pas empêché Smith de mentionner l’interdiction et a demandé à son acolyte Macklin de commenter, ce que l’ancien challenger du titre mondial a refusé de faire.

Les fans ont ensuite exprimé leur fureur sur Twitter alors que Galahad coupait les oreilles de Marrero et l’arrêtait après sept rounds.

Les commentaires comprenaient: «Adam Smith pendant le combat contre Kid Galahad n’a cessé d’évoquer des tactiques sales, l’interdiction des drogues et comment il peut être ennuyeux. J’ai regardé une masterclass de boxe par Galahad hier soir. “

@SkySportsBoxing adam smith n’est manifestement pas un fan de Galahad enfant qui a évoqué le test de dépistage de drogue, ce qui le déshonore. Il propose un fair-play approprié à Matt Macklin qui le retourne dans les commentaires.

«Il n’est pas la tasse de thé de tout le monde», explique Adam Smith en parlant de Kid Galahad. Ces gars n’apprécient pas les compétences. “

Un mot est allé encore plus loin et a demandé à Sky de réviser complètement l’équipe de diffusion.

«Vous savez quand le ciel a eu une refonte de leur équipe de commentateurs et d’experts et a dit au revoir à Ian Darke et Glenn McCrory, Nicky Piper. Il est temps qu’ils recommencent. Adam Smith est le pire expert à la télévision. Obsolète et parle de bêtises. Ramenez la vieille garde ou soyez totalement frais. »

ÉLIMINATEUR

La victoire de Galahad a vu le perforateur formé par Dominic Ingle saisir une autre chance au titre des poids plume IBF.

Après une perte controversée pour la première fois, il est question de savoir si Josh Warrington voudra une autre défense contre Galahad.

Warrington est lié à la lutte contre Shakur Stevenson dans une unification. Après quoi, l’homme de Leeds serait susceptible de quitter en cas de victoire contre toute attente.