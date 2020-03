Admission du virus par le médecin militaire MAUVAISES NOUVELLES pour les fans de boxe, tous les sports

Nouvelles de boxe du monde 29/03/2020

Le Dr Jenny Harries, directeur médical adjoint du Royaume-Uni, a prononcé dimanche une admission accablante pour le peuple britannique, ce qui est une pensée décevante pour les fans de boxe.

Mais pas seulement les fans de notre grand sport. Tous les admirateurs sportifs vont être à bout de souffle pour leur solution respective pendant au moins les six prochains mois ou plus.

Harries, s’exprimant lors du briefing quotidien sur les coronavirus à Londres, a répondu à une question sur combien de temps nous pouvons tous nous attendre à être mis en quarantaine.

Pour la première fois dans tout cela, Harries a donné une réponse directe et honnête aux préoccupations.

“Au fil du temps, probablement au cours des six prochains mois, nous aurons un examen de trois semaines, où nous verrons où nous allons”, a déclaré Harries.

«Nous devons garder ce couvercle (auto-isolant) ouvert. Peu à peu, nous serons en mesure d’ajuster certaines des mesures de distanciation sociale et de nous ramener progressivement à la normale.

«Je pense que trois semaines pour l’examen. Deux ou trois mois pour voir si nous l’avons vraiment écrasé, avec environ trois à six mois idéalement. Et il y a beaucoup d’incertitude là-dedans.

«Mais ensuite, pour voir à quel point nous pouvons réellement revenir à la normale. Et il est plausible que cela puisse aller plus loin. »

Cela signifie que la boxe est au menu jusqu’en octobre, au plus tôt.

Sans une sorte de mouvement, les combattants seront confrontés à un énorme arriéré et pourraient être contraints d’échelonner leurs retours respectifs.

Tous ceux qui ont des concours à l’horizon avant la pandémie peuvent être priorisés en premier, laissant certains des meilleurs noms sans rencontres pendant plus d’un an ou plus.

Bouts à reprogrammer:

Mairis Briedis vs Yuniel Dorticos

Daniel Dubois contre Joe Joyce

Jamal James contre Thomas Dulorme

Regis Prograis contre Maurice Hooker

Naoya Inoue vs Johnriel Casimero

Josh Taylor contre Apinun Khongsong

Canelo contre Billy Joe Saunders

Lee Selby contre George Kambosos Jr.

Jose Ramirez vs Viktor Postol

Claressa Shields contre Marie Dicaire

Nordine Ouabaali vs Nonito Donaire

Dillian Whyte contre Alexander Povetkin

Oleksandr Usyk vs Derek Chisora

Jamel Herring contre Carl Frampton

Sergey Kovalev contre Sullivan Barrera

Anthony Joshua contre Kubrat Pulev

Tyson Fury contre Deontay Wilder III

Le monde entier est prêt à rouler au cours des trois prochains mois, avec trois autres mois de clémence potentielle menant, espérons-le, à la lumière au bout du tunnel.