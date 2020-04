AJ nomme Mike Tyson le G.O.A.T, “ mieux scolarisé ” que Muhammad Ali

Nouvelles de boxe du monde 09/04/2020

Anthony Joshua a essentiellement nommé Mike Tyson le G.O.A.T avec sa prédiction, le New Yorkais battrait “The Greatest” Muhammad Ali.

Sur le dos de Tyson battant Ali lors d’une finale informatisée de la World Boxing Super Series récemment, un débat s’est ouvert.

Joshua pense que Tyson aurait eu raison d’Ali si les deux s’étaient rencontrés sur le ring.

S’exprimant depuis son jardin sur une séance de questions / réponses en direct sur Instagram organisée par l’un des principaux partenaires de Joshua, JD, le double champion du monde des poids lourds a été invité à dire qui, selon lui, gagnerait dans le match.

Joshua a déclaré: «C’est assez intéressant. Parce qu’à l’époque du règne des poids lourds de Muhammad Ali, les poids lourds étaient classés comme poids de croisière (en termes de poids).

«(Mais avec les goûts) de Mike Tyson, Larry Holmes, George Foreman, Lennox Lewis (époque), ils ont commencé à grossir.

«D’où la raison pour laquelle, chez les amateurs, ils ont ensuite créé une division de super poids lourds, de sorte que la division actuelle de poids lourds chez les amateurs est ce que nous classons (maintenant) en tant que division de cruiser.

“Muhammad Ali est passé de poids léger et a progressé mais il n’aurait pas été un poids lourd à part entière.

«Supposons que nous avons groupé Muhammad Ali et lui avons donné de la taille et de la force. Je crois vraiment que Mike Tyson aurait gagné. »

Joshua ne s’est pas arrêté là et a fourni une explication à son opinion: «La raison étant que, lorsque vous regardez le combat avec Joe Frazier et Ali, vous voyez certains Tyson-esque au style de Joe Frazier.

«Mike Tyson avait l’habitude d’étudier ce déplacement, les crochets, les crochets, et il (Frazier) a réussi à réprimer Ali dans le combat.

«Ce fut un combat très difficile pour Muhammad Ali. Je crois juste que Mike Tyson était mieux formé. Les temps avaient évolué, Mike Tyson était plus développé, plus scientifique, plus d’informations.

“Alors oui, je pense que Mike Tyson aurait gagné, à mon humble avis.”

Le stock de Tyson semble augmenter à mesure que le temps s’écoule depuis son apogée de 1985 à 1990. Seul le voyage dans sa vie personnelle a empêché Tyson de dominer sa carrière.

En outre, le temps passé en prison a volé au monde une grande partie de la prime de Tyson.

Mais jusqu’à ce qu’il rencontre James «Buster» Douglas lors de cette fameuse nuit à Tokyo, Mike était vraiment «L’homme le plus méchant de la planète».

