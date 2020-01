Alejandra Jimenez échoue au test de dépistage de drogue après les combats contre Franchon Crews-Dezurn, mais affirme son innocence

Publié le 27/01/2020

Par: Hans Themistode

Lorsque Franchon Crews-Dezurn a placé ses titres en jeu contre Alejandra Jimenez à l’Alamodome, à San Antonio au Texas, le 11 janvier, ce n’était censé être rien d’autre qu’un ralentisseur, un tremplin si vous voulez, en route pour devenir le champion incontesté de la division Super Middleweight.

Pourtant, ce ralentisseur susmentionné s’est transformé en barrage routier.

Jimenez, un ancien champion des poids lourds, a trouvé un moyen de réduire la limite de 168 livres pour défier Crews-Dezurn. Lorsque les deux se sont rencontrés sur le ring, les bombes ont immédiatement disparu.

Crews-Dezurn n’a peut-être que deux KO sur son CV, mais elle a toujours été connue comme une grande perforatrice. L’ancien champion a atterri gros tir après gros tir. Oubliez d’atterrir ces coups sur une femme, vous pourriez dire que Crews-Dezurn aurait abattu de nombreux hommes avec ces mêmes coups. Jimenez, d’autre part, vient de traverser ces coups de poing sans transpirer.

Après que les juges aient marqué le combat en faveur de Jimenez, cela semblait être une décision juste. C’était un combat serré mais Jimenez semblait en faire juste assez pour le gagner.

Peu de temps après la victoire, Crews-Dezurn n’a pas carrément appelé Jimenez un tricheur de drogue, mais elle a levé les sourcils.

“C’était différent”, a déclaré Dezurn sur Boxing Insider Radio peu de temps après sa perte. “Je me suis battu dans le monde entier, souvenez-vous que je combattais aussi chez Light Heavyweight. J’ai sparré des hommes mais c’était différent. Quelque chose de différent est tout ce que je peux dire. J’ai frappé comme un poids lourd, j’ai fait des tests avec la boxe américaine et j’ai frappé aussi fort qu’un homme, mais certains des coups qu’elle a pris n’étaient pas normaux. “

Étant donné que les deux combattants se sont battus sous le test de dépistage de drogues VADA, ils ont fait vérifier leur test de dépistage après combat. Lorsque Jimenez a vu ses résultats, cela a révélé tout sauf normal. Une substance interdite a été trouvée dans son échantillon «A» qui laisse maintenant tout en l’air.

Crews-Dezurn a peut-être perdu ses titres et ses cheveux la nuit, mais elle peut à tout le moins récupérer ses titres. Ou du moins, c’est ce sur quoi ses promoteurs travaillent actuellement.

“En tant que promotrice de Franchon, nous sommes incroyablement déçus pour elle car elle a travaillé incroyablement dur pour défendre ses titres”, a déclaré De La Hoya, la promotrice de Crews-Dezurn. «Cependant, notre travail consiste à assurer la sécurité de nos combattants à l’intérieur et à l’extérieur du ring. Ainsi, nous avons toujours insisté et soutenu les tests par le biais de l’Association volontaire antidopage pour tous nos combats de championnat du monde. La lutte de Jimenez contre Franchon Crews-Dezurn ne fait pas exception. Maintenant, notre travail consiste à trouver justice pour Franchon en travaillant en étroite collaboration avec la WBC et la WBO afin de la réintégrer en tant que championne du monde. »

À ce stade, il ne s’agit pas seulement de rétablir Crews-Dezurn en tant que champion, mais plus encore de savoir quelles pourraient être les ramifications pour les transgressions de son adversaire.

Au crédit de Jimenez, elle n’a pas perdu de temps à essayer d’effacer son nom.

“Depuis 2019, j’ai décidé moi-même d’appartenir au programme” Clean Boxing “de la WBC, en raison du grand respect que j’ai pour la boxe et pour moi-même”, a déclaré Jimenez. «J’ai toujours été contre l’utilisation de substances illégales. Le 15 décembre 2019, le VADA effectué a prélevé les premiers échantillons antidopage d’urine et de sang, qui se sont révélés négatifs. Le 10 janvier de cette année, j’ai été soumis à un autre test antidopage d’urine, qui était positif, ce qui m’a surpris car je n’ai jamais utilisé de substance illégale pour ma préparation. Cependant, le 11 janvier, j’ai eu un autre test sanguin et urinaire et il a de nouveau été négatif. Je pense qu’il y a une erreur dans le test qui s’est avérée positive, une erreur qui affecte mon image et nuit à l’exemple que je veux donner en tant qu’athlète. Je demanderai immédiatement l’analyse de l’échantillon B pour prouver de façon crédible qu’il s’agit d’une erreur. »

Jimenez, bien sûr, hurlera au sommet de la montagne de son innocence, mais si son échantillon B se révèle également négatif, peu importe à quel point elle hurle, personne ne la croira.