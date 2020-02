Alejandra Jimenez privée de titre par la WBC

Publié le 02/05/2020

Par: Hans Themistode

Le règne de la championne WBC Super Middleweight Alejandra Jimenez a été court. Elle a été officiellement suspendue et dépouillée de la ceinture qu’elle a remportée il y a quelques semaines à peine.

Lorsque l’ancien titlist Heavyweight a réduit son physique de plus de 200 livres, afin de descendre à la limite de 168 livres pour affronter le champion Franchon Crews-Dezurn, c’était pour le moins accrocheur. Non seulement Jimenez a-t-elle pris du poids facilement, mais elle semblait être dans la meilleure forme de sa carrière.

Lorsque les deux se sont rencontrés à l’Alamodome, à San Antonio au Texas, c’est Jimenez qui est sorti avec une victoire serrée mais unanime.

Il n’a pas fallu longtemps à Crews-Dezurn pour exprimer sa préoccupation quant à savoir si Jimenez jouait bien ou pas. Alors que l’ancien champion était loin d’appeler Jimenez un tricheur, vous pouviez facilement lire entre les lignes.

“C’était différent”, a déclaré Dezurn sur Boxing Insider Radio. “Je me suis battu dans le monde entier, souvenez-vous que je combattais aussi chez Light Heavyweight. J’ai sparré des hommes mais c’était différent. Quelque chose de différent est tout ce que je peux dire. J’ai frappé comme un poids lourd, j’ai fait des tests avec la boxe américaine et j’ai frappé aussi fort qu’un homme, mais certains des coups qu’elle a pris n’étaient pas normaux. “

Les hypothèses de Crews-Dezurn se sont avérées vraies, car la Voluntary Anti Doping Association a trouvé quelque chose de négatif dans l’échantillon fourni par Jimenez après le combat.

Une suspension était inévitable, et elle a maintenant été officialisée car elle a été déchue de son titre et provisoirement suspendue pendant qu’ils enquêtent sur la situation plus en profondeur.

“À la lumière de la conclusion défavorable, la WBC suspend provisoirement la reconnaissance par la WBC d’Alejandra Jimenez en tant que championne WBC des poids moyens jusqu’à ce que l’enquête et le processus décisionnel de la WBC soient finalisés”, a déclaré un porte-parole de la WBC. «Le WBC a informé Mme Jimenez et son équipe de la suspension provisoire du WBC. En outre, cela donne à Mme Jimenez l’occasion de présenter sa position au WBC dans le cadre du processus d’enquête du WBC Clean Boxing Program Protocol. Tout au long de son enquête, la WBC a étendu et donnera à Mme Jimenez et à son équipe la possibilité de présenter toutes les informations et tous les documents disponibles. Toute preuve à décharge qu’ils pourraient juger appropriée. “

Lorsque Franchon Crews-Dezurn et Jimenez se sont rencontrés sur le ring, non seulement l’ancienne championne a perdu ses titres, mais elle a également perdu ses cheveux dans un combat acharné. Les cheveux qu’elle a perdus sont partis et ne reviennent pas, mais quant à ses titres, il y a de fortes chances qu’elle puisse avoir l’occasion de les retrouver bientôt.