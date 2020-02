Alejandra Jimenez suspendue, perd son titre de 168 livres en attendant l’enquête WBC

Nouvelles de boxe du monde 04/02/2020

📾 WBC

Le World Boxing Council a publiĂ© une dĂ©claration concernant le statut actuel d’Alejandra Jimenez en tant que championne fĂ©minine de poids moyen.

Jimenez a Ă©tĂ© signalĂ© lors du programme WBC Clean Boxing pour une conclusion dĂ©favorable au milieu d’une victoire sur Franchon Crews Dezurn.

L’ancien dĂ©tenteur du titre des poids lourds avait chutĂ© de plus de 200 livres et Ă©tait en trĂšs bonne forme en battant Dezurn aux points.

Depuis que la controverse a éclaté, Dezurn et ses promoteurs Golden Boy ont révélé leur intention de se voir remettre la ceinture verte et dorée.

Le WBC est sur le point d’enquĂȘter plus avant de prendre une dĂ©cision finale.

Ils ont dit: «Un Ă©chantillon« A »recueilli par l’Association volontaire antidopage (« VADA ») auprĂšs de Mme Alejandra Jimenez le 10 janvier 2020.

«C’est arrivĂ© la veille de son combat contre Franchon Crews Dezurn pour le Championnat du monde de super poids moyen du World Boxing Council (« WBC »). Le rĂ©sultat a donnĂ© une conclusion dĂ©favorable.

«Le WBC a informĂ© Mme Jimenez de la conclusion dĂ©favorable et de la possibilitĂ© d’assister Ă l’ouverture de l’Ă©chantillon« B »ou d’envoyer un reprĂ©sentant pour le faire comme le permet le protocole du programme de boxe propre de WBC.

“Mme. Jimenez a demandĂ© et VADA a acceptĂ© de lui fournir le dossier de documentation complet correspondant Ă l’Ă©chantillon «A». Ils planifieront l’ouverture du conteneur d’Ă©chantillons «B» le 19 fĂ©vrier 2020.

SUSPENSION

“À la lumiĂšre de la conclusion dĂ©favorable, la WBC suspend provisoirement la reconnaissance par la WBC d’Alejandra Jimenez en tant que championne WBC des poids moyens jusqu’Ă ce que l’enquĂȘte et le processus dĂ©cisionnel de la WBC soient finalisĂ©s.

«Le WBC a informĂ© Mme Jimenez et son Ă©quipe de la suspension provisoire du WBC. En outre, cela donne Ă Mme Jimenez l’occasion de prĂ©senter sa position au WBC dans le cadre du processus d’enquĂȘte du WBC Clean Boxing Program Protocol.

«Tout au long de son enquĂȘte, la WBC a Ă©tendu et donnera Ă Mme Jimenez et Ă son Ă©quipe la possibilitĂ© de prĂ©senter toutes les informations et tous les documents disponibles. Toute preuve Ă dĂ©charge qu’ils pourraient juger appropriĂ©e. “