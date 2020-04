Alex Dilmaghani parle de verrouillage, Ryan Garcia KO et futur

Phil Jay 22/04/2020

Alex Dilmaghani avait hâte de s’appuyer sur un solide nul avec Francisco Fonseca après avoir vu Ryan Garcia KO son ex-ennemi en 80 secondes.

Le verrouillage actuel est une période frustrante pour la planète entière car COVID-19 fait des ravages sur le calendrier sportif jusqu’à nouvel ordre.

Dilmaghani, 28 ans, était au crayon pour combattre Samir Ziani le 25 avril et prêt à capitaliser sur l’une des meilleures performances de sa carrière.

Beaucoup croient que le gaucher a fait assez pour prendre le butin contre Fonseca en novembre dernier à York Hall.

Maintenant, tout ce qu’il peut faire est d’attendre la reprise des combats de boxe plus loin et de se maintenir en forme pendant le séjour à domicile.

“Je m’en sors aussi bien que possible”, a déclaré Dilmaghani exclusivement à World Boxing News. “Évidemment, je n’aime pas cette situation en ce moment, mais personne ne l’est.

“Tout le monde est dans la même situation. Il y a beaucoup de gens moins bien lotis que moi, donc je ne vais pas me plaindre de m’ennuyer quand il y a des gens qui meurent, perdent des êtres chers et leur travail.

«Je suis reconnaissant que ma famille et moi soyons en bonne santé. À la fin de la journée, c’est la chose principale dans la vie. “

Sur la manière ou le moment de son retour, Dilmaghani a ajouté: «Malheureusement, ces temps ne sont pas seulement préoccupants en ce qui concerne la santé, mais d’un point de vue économique, cela rend beaucoup de choses incertaines.

«Personne ne sait exactement quand le sport, en général, et encore moins la boxe, reprend. Dès que la boxe reviendra, je serai prêt.

«Je m’attends à ce que la boxe reprenne d’abord derrière des portes closes avec une capacité de foule limitée. Mais à la fin de la journée – comme je l’ai dit, personne ne sait que je dois juste me concentrer sur ce que je peux contrôler et continuer la formation.

“J’adore et je respecte le sport de la boxe et je serai là pour longtemps.”

En réfléchissant à sa dernière sortie sur le ring il y a cinq mois, Dilmaghani est toujours satisfait malgré la nature de la décision du tirage à la majorité.

«Je pensais avoir gagné le combat, comme beaucoup d’autres. Mes clichés étaient beaucoup plus propres. J’ai forcé le combat. Beaucoup de ses coups ont touché mes bras et mes épaules.

«Le choc de la tête a brouillé ma vision. Je ne pense pas que cela provienne du sang, mais plus encore de l’impact de la collision. C’est ce que c’est et c’est toute l’expérience.

“En ce qui concerne le match revanche, malheureusement, le fait qu’il soit mis KO par Ryan Garcia signifie qu’un match revanche ne m’attire pas pour le moment.

“Peut-être que quand il récupérera de bonnes victoires, ce que je suis sûr qu’il fera, alors un match revanche est toujours là .”

KING-RY

Ce coup de grâce dont Dilmaghani parle était une écrasante défaite de Fonseca en seulement 80 secondes par le mondial Garcia, qui a choisi le Nicaragua sur le dos de son impasse britannique.

Dilmaghani pense que Fonseca s’est laissé trop ouvert à la fin destructrice.

«Ryan Garcia est rapide comme l’éclair et un puncheur agaçant. Il a tendu un piège et en raison de la lenteur de Fonseca avec la main droite, il s’est fait attraper », a-t-il souligné. «Ces choses arrivent en boxe.

«Hearns a frappé Duran à froid au deuxième tour. Cela ne prend qu’un coup de poing.

«Garcia est un combattant fantastique avec un entraîneur fantastique. Mais il reste encore des questions sans réponse sur la façon dont il fait face dans les eaux profondes.

“Si ce combat durait plus longtemps, qui sait ce qui se serait passé.”

En conclusion sur ses pensées pour que le monde retourne à la normalité, ou du moins que notre sport progresse depuis le verrouillage, Dilmaghani a déclaré: «Je laisse cela à mon promoteur Mick Hennessy.

“Il est très expérimenté dans le sport. Je lui fais confiance. Maintenant, je dois juste me concentrer sur ce que je peux contrôler et essayer de devenir un grand combattant – ce que je suis en train de devenir.

“Je dois juste continuer à travailler dur, être aussi actif que possible et continuer à bénéficier du soutien et des conseils de Mick.”

