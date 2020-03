Alexander Povetkin a posé beaucoup de problèmes à Anthony Joshua

Ringside 04/03/2020

Dillian Whyte a souligné les dangers auxquels il fait face en affrontant le Russe Alexander Povetkin à Manchester le 2 mai.

Whyte fera la première défense de son titre mondial WBC Interim Heavyweight contre Povetkin au Manchester Arena, en direct sur Sky Sports Box Office.

Whyte de Brixton (27-1, 18 KO) a décroché le titre WBC avec une victoire unanime sur Oscar Rivas dans une bataille passionnante à l’O2 à Londres en juillet 2019 avant de se rendre en Arabie saoudite en décembre où il a devancé l’ancien challenger du titre mondial Mariusz Wach sur le undercard Ruiz vs Joshua 2.

Le dangerman russe Povetkin (35-2-1, 24 KO), médaillé d’or olympique et ancien champion du monde WBA, a prouvé qu’il avait encore ce qu’il fallait pour être une force dans la division des poids lourds en 2019 avec une victoire sur Hughie Fury en août. et un tirage au sort de décision partagée avec Michael Hunter, candidat à la hausse des poids lourds, dans une guerre totale à Diriyah.

“C’est un grand combat, Povetkin est un médaillé d’or olympique, a beaucoup d’expérience, c’est un ancien champion du monde et il n’a perdu que contre Joshua et Klitschko”, a expliqué Whyte.

«Il est toujours très dangereux, il a posé beaucoup de problèmes à AJ puis a battu Hughie Fury. Je ne le néglige pas du tout, il se mettra en forme, il est dur et très bien scolarisé.

“Il suffit de regarder son curriculum vitae pour voir qu’il a toujours été considéré comme l’un des puncheurs les plus redoutables de la division des poids lourds. Il a de grandes victoires KO sur Huck, Charr, Takam, Wach et Price. Il a également montré en Arabie saoudite qu’il lui restait encore beaucoup de choses dans le réservoir et qu’il était toujours très dangereux.

“J’ai du respect pour lui. Mais je suis à la violence maximale, instinct animal hétéro.

«Je veux être champion du monde des poids lourds, donc partout dans le monde est mon repaire de lion.

«Si vous aspirez à devenir champion du monde, vous devriez pouvoir vous battre n’importe où. Manchester est une grande ville avec de grands fans de combat. J’ai hâte d’y retourner. “

INFO

Les billets pour Whyte vs Povetkin sont au prix de 40 £, 60 £, 80 £, 100 £, 150 £, 200 £ et 400 £ (VIP).

Les billets sont en vente aux membres de Fight Pass à partir de 10h00 le jeudi 5 mars via StubHb (www.stubhub.co.uk) et Matchroom Boxing (www.matchroomboxing.com).

Les billets de la vente générale sont disponibles à l’achat à partir de 10h00 le vendredi 6 mars via Manchester Arena (www.manchester-arena.com), StubHub et Matchroom Boxing (www.matchroomboxing.com).