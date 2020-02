Alexis Rocha préfère l’humble route vers le succès alors qu’il cherche à vaincre Brad «King» Solomon

Posté le 02/11/2020

Par: Jeandra Lebeauf

Le 14 février, Alexis Rocha semble atteindre le niveau supérieur de sa carrière lorsqu’il affrontera Brad «King» Solomon sur l’undercard Garcia vs Fonseca. Sur la ligne sont à la fois le record invaincu de Rocha et la ceinture de champion poids welter Continental WBC.

Le gaucher de 18 ans de Santa Ana participe à l’une des divisions les plus compétitives de la boxe, le poids welter. Une classe où les champions Errol Spence Jr., Manny Pacquiao et Terence Crawford sont perchés et une foule de combattants attendent leur chance. Pour Rocha, qui est actuellement classé 28e par la WBC, affronter Solomon est la prochaine étape d’une longue route qui, il l’espère, le conduira à la suprématie des poids mi-moyens. Bien que son record soit absent des KO (16-0-0), il ne refusera aucune opportunité de faire une déclaration si l’opportunité se présente.

Crédit photo: Golden Boy Promotions

«Le truc, c’est que tu dois gagner ces combats de manière très impressionnante. J’ai l’impression que si vous allez là-bas et que vous battez tout droit ce gars qui bat devant vous. Les gens adorent voir les KO et je ne dis pas que j’y vais pour chercher un KO, mais je cherche à y aller et blesser un adversaire. “

À une époque où les pourcentages à élimination directe et les numéros de médias sociaux sont utilisés comme indicateurs de succès, Rocha dit qu’il préfère la voie traditionnelle. Montrant ses compétences sur le ring et évitant ce qu’il appelle des «trucs flamboyants». Favorisant une existence plus discrète, Rocha indique clairement que son intention est de laisser son ring travailler pour parler.

«Je montre mes compétences sur le ring. Je n’aime pas aller sur les réseaux sociaux, faire toutes ces choses flamboyantes. Ce n’est tout simplement pas ma personnalité. Ma personnalité est d’être humble et motivée et de faire mes preuves sur le ring. C’est ce qui compte vraiment. “

En tant que local du sud de la Californie, Rocha aura une grande contingence prête à l’encourager lors de son entrée au Honda Center vendredi. Mature et concentré, Rocha est heureux pour le soutien mais explique pourquoi cela ne sera pas une distraction pour lui.

«Cela signifie le monde pour moi. Cela me pousse à savoir qu’il y a des fans qui veulent aller dépenser leur argent et me voir jouer. Je ne ressens aucune pression. C’est mon temps d’aller là-bas et de briller. “

Alexis Rocha contre Brad «King» Solomon concourra sur le Ryan Garcia contre Francisco Fonfesca le 14 février au Honda Center à Anaheim, en Californie. Le combat sera la 4ème défense de Rocha du titre des poids mi-moyens WBC Continental Americas.