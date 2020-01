Alicia Napoleon est sur le point de savoir ce qu’elle demandait

Posté le 01/09/2020

Par: Hans Themistode

C’est long à venir pour la boxe féminine en termes de reconnaissance. Trop souvent, ils ont été balayés sur le côté pendant que les hommes volaient tout l’éclat et les projecteurs.

Ce vendredi soir 10 janvier, au Ocean Resort Casino, à Atlantic City, Claressa Shields sera en tête de la première carte de boxe de l’année sur le réseau Showtime. Ce n’est pas vraiment hors de l’ordinaire de voir une femme sur la partie télévisée d’une carte de boxe, mais voir deux combats qui seront diffusés en direct est certainement anormal.

Certains des noms les plus reconnaissables dans le sport de la boxe féminine ont plaidé pour que les femmes obtiennent leur juste touche en termes de reconnaissance et de rémunération. Bien qu’ils n’aient pas encore exactement tourné le coin, ils se rapprochent.

“Pour nous, les femmes, d’avoir cette opportunité, je veux dire qu’il est difficile de trouver des mots pour la décrire”, a déclaré Alicia Napoleon. «Nous sommes enfin arrivés ici. Je veux juste remercier Dieu, je veux remercier mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ces opportunités et pour que ces portes s’ouvrent. Pour que les cœurs changent et se tournent, pour considérer la boxe féminine comme égale. Nous y arrivons. “

Pour Napoléon (12-1, 7 KO), elle détient actuellement le titre mondial WBA Super Middleweight et n’a pas connu de défaite depuis 2016. Son adversaire dans la nuit, Elin Cederroos (7-0, 4 KO) est une championne à part entière. à droite car elle tient la sangle IBF. Appeler cela le concours le plus difficile de la carrière de Napoléon ne serait pas une hyperbole. Cela étant dit cependant, Napoléon ne semble pas du tout dérouté par cette déclaration. Non seulement elle se considère comme la gagnante vendredi soir, mais elle a également les yeux rivés sur qui, selon beaucoup, est la meilleure combattante du monde, qui se bat justement sur la même carte.

«C’est une opportunité fabuleuse et je suis ravi d’être ici. Je suis tellement reconnaissant de simplement me montrer et de réaliser une excellente performance. Saisissez ces titres et continuez d’avancer et affrontez Shields. »

Shields et Napoleon ont un peu d’histoire entre eux. Pendant les premiers stades de la carrière de Shields, Napoléon s’est offert un combat avec le double médaillé d’or olympique. Le champion WBA Super Middleweight a refusé cette opportunité. Bien qu’il puisse sembler que Napoléon ne voulait aucune partie de Shields dans le ring, c’est loin de la vérité.

«Je ne l’ai pas évitée mais je veux être payé. Je veux faire de l’argent décent. Je veux éventuellement être payé ainsi que les hommes sont payés dans ce sport. Quand Claressa a commencé, ils n’offraient pas le genre d’argent qui existe maintenant, mais cet argent doit encore être plus, désolé, mais c’est le cas. Cela doit changer. Les femmes offrent autant que les hommes. Mais non, je n’ai pas évité Claressa. »

Pour ceux qui regardent à l’extérieur, il peut sembler que Napoléon regarde complètement au-delà de son adversaire. Discuter d’un futur concours avec Shields ferait croire que Napoléon est convaincu qu’elle traversera Cederroos sans beaucoup de problèmes. Pourtant, ce n’est tout simplement pas le cas. La réalisation d’un rêve devenu réalité a porté son enthousiasme à des sommets sans précédent.

«Quand j’ai commencé la boxe, j’ai toujours dit que j’aimerais être un jour champion du monde. Mon objectif était d’obtenir au moins une ceinture mais maintenant que je suis ici et que je m’unis, j’en veux plus. »

Le désir de Napoléon pour plus d’argent, de reconnaissance et de renommée pourrait être à sa portée. Pourvu bien sûr, elle passe par Elin Cederroos le 10 janvier.