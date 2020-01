Alicia Napoleon met fin au débat sur la boxe féminine

Publié le 15/01/2020

Par: Hans Themistode

Il n’y a rien de plus à dire sur la boxe féminine. Eh bien, il y en a probablement, mais cela n’a pas d’importance à ce stade. Ils ont effectivement mis fin à l’idée fausse de leur sport.

La boxe féminine a constamment pris place à l’arrière. Le récit qui les entoure est qu’ils ne peuvent pas vendre de billets, personne ne se connecte à leurs combats à la télévision et les combats eux-mêmes ne sont tout simplement pas passionnants. Aucune de ces affirmations n’est vraie.

Crédit photo: compte Twitter Showtime Boxing

Vendredi 10 janvier, au Ocean Resort Casino, à Atlantic City, l’histoire est entrée dans l’histoire. Ou plutôt, HERstory. Claressa Shields a battu Ivana Habazin pour remporter les titres mondiaux WBC et WBO Jr Middleweight vacants. Avec cette victoire, Shields est devenu le boxeur le plus rapide sans distinction de sexe pour remporter des titres dans trois catégories de poids différentes.

Alicia Napoleon et Elin Cederroos figuraient également sur la carte. Les deux femmes ont tourné dans le combat absolu de la nuit alors que Cederroos battait Napoléon via une décision unanime. Chaque juge regardant le combat a marqué le concours 95-94 en faveur de Cederroos.

Lorsque deux combattants produisent une bataille aussi classique, il est devenu cliché de dire qu’aucune personne ne perd. Dans ce cas, cela correspond parfaitement aux circonstances.

Depuis le tout début, Napoléon est un défenseur de la boxe féminine. Le salaire scandaleusement bas associé au montant minimum d’exposition était quelque chose qu’elle ne voulait tout simplement pas défendre.

Napoléon ne demandait pas de document. Elle demandait simplement une occasion de prouver sa valeur. Eh bien, au Ocean Resort Casino d’Atlantic City, elle a montré pourquoi la boxe féminine était sous-évaluée.

Pendant une grande partie de la nuit, les combattants qui sont entrés sur le ring ont donné un bon aperçu d’eux-mêmes. La foule a applaudi et applaudi les efforts de tout le monde. Pourtant, quelque chose semblait manquer. La foule était engagée mais l’énergie n’était pas tout à fait au niveau qu’elle devait être. Alicia Napoleon et Elin Cederroos ont rapidement changé la donne.

À partir du moment où la cloche a sonné, les deux femmes se sont rencontrées au milieu de l’anneau et ont jeté du cuir épais. Cederroos a pris le dessus très tôt. Ce n’était pas surprenant. Elle possédait après tout une hauteur de cinq pouces et un avantage de portée de deux pouces. Cederroos a utilisé son avantage physique pour intimider le petit Napoléon. Cependant, ce récit a été de courte durée.

Après avoir été bourdonné par une série de coups durs aux premier et deuxième tours, Napoléon est revenu en rugissant. D’une manière ou d’une autre, elle a forcé son adversaire beaucoup plus grand à revenir et a décroché ses énormes tirs toute la nuit. La foule présente s’est tenue debout pendant une grande partie du concours. C’est exactement le genre d’excitation qu’ils recherchaient.

Une fois le combat terminé, l’air dans l’arène était légèrement plat. Cela ne veut pas dire que les hommes qui ont suivi leur concours n’ont pas fait de spectacle, parce qu’ils l’ont fait, mais il manquait quelque chose. Cederroos et Napoléon nous ont donné une guerre de dix tours. Une telle performance n’est tout simplement pas facile à suivre.

Si le salaire d’un combattant était déterminé par ses performances réelles, alors Napoléon aurait facilement pu être le combattant le mieux payé de la nuit, mais ce n’était pas le cas. Ce n’était même pas proche.

Napoléon toujours loquace semblait réticente à exposer une fois de plus son cas pour la boxe féminine, mais elle se sentait obligée de toute façon.

“Je vais juste laisser mes combats parler mais Dieu a un plan”, a déclaré Napoléon peu après le combat. «Je suis entre les mains de Dieu. Nous, toutes les femmes de ce sport, sommes entre les mains de Dieu. Je vois les cœurs changer. Je suis mieux payé mais pas là où je veux être. Je ne suis pas là où les hommes sont payés mais je sais que ça va venir. Si je n’abandonne pas et ne continue pas à faire cela et à lutter comme je le fais, à saisir les opportunités et à pousser et à ouvrir ces portes et à continuer à être une voix disant que nous devons être payés, alors cela va changer. Tout mon sang, ma sueur et mes larmes sont pour les femmes maintenant et les femmes qui vont venir après nous. Je fais ça pour nous tous. Je vais juste continuer à jouer et continuer à mettre mon cœur en jeu et je vais régner et redevenir champion. “

Après une guerre comme celle-là, le stock de Napoléon devrait être en hausse, mais son poids, d’autre part, pourrait être en baisse après avoir combattu un adversaire aussi énorme.

«Nous allons juste devoir nous regrouper, revenir de plus en plus fort, sans doute perdre du poids car je marche à 168 sommets. Nous avons réussi là-bas pendant deux ans, mais maintenant il est temps de revenir là où je devrais vraiment être à 154 peut-être 160 sommets. Je peux même descendre aussi bas que 147. »

Que ce soit 168, 160, 154, 147 ou l’enfer si elle peut descendre à 140 alors qu’il en soit ainsi. Les fans veulent juste la revoir dans le ring dès que possible.

La boxe féminine est encore loin d’obtenir la reconnaissance et le respect que les hommes font, mais avec des femmes comme Alicia Napoleon qui volent les gros titres et mettent des mégots dans les sièges, leur temps pourrait arriver plus tôt que vous ne le pensez.