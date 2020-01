Alvarez sort Seals, ‘The Real Big Baby’ poursuit sa séquence de KO1

Ringside 19/01/2020

📾 Mikey Williams

Eleider Alvarez a battu Michael Seals samedi soir pour se remettre dans le cadre pour un potentiel coup de championnat du monde.

Le premier homme à décrocher son coup de poing du dimanche allait gagner le combat.

L’ancien champion du monde «Storm» Alvarez est revenu d’une mise Ă pied de prĂšs d’un an pour Ă©liminer Keals «Cannon Handz» avec un seul coup droit Ă la fin de la septiĂšme manche.

Le combat a eu lieu samedi soir au Turning Stone Resort Casino.

Alvarez (25-1, 13 KOs) est de retour aprĂšs une dĂ©cevante dĂ©faite face Ă Sergey Kovalev en fĂ©vrier dernier. L’homme qu’il a Ă©liminĂ© pour remporter le titre mondial des poids lourds lĂ©gers WBO.

Seals (24-3, 18 KO), l’un des plus gros puncheurs de la boxe, a vu sa sĂ©quence de victoires de quatre matchs se terminer.

«Pendant le camp d’entraĂźnement, nous avons pratiquĂ© {la main droite} encore et encore. Mon entraĂźneur Ă©tait en colĂšre contre moi au dĂ©but parce que je ne faisais pas ce qu’il demandait.

“Enfin, nous avons obtenu le KO”, a dĂ©clarĂ© Alvarez. «J’ai Ă©tĂ© hors du ring pendant 11 mois. Je voulais revenir en tant que combattant qui a battu Kovalev. C’est pour cela que nous avons pratiquĂ©. »

📾 Mikey Williams

VERDEJO

Felix «El Diamante» Verdejo 2.0 est parti en douceur. Verdejo (26-1, 16 KOs), dans son premier combat depuis sa liaison avec le célÚbre entraßneur Ismael Salas, a sorti Manuel Rey Rojas (18-4, 5 KOs) en 10 rounds dans la co-fonctionnalité légÚre par des scores de 99-91 , 98-92 et 97-93.

Verdejo a maintenant remportĂ© trois victoires consĂ©cutives depuis la seule dĂ©faite de sa carriĂšre et, Ă 26 ans, entre dans ce qui devrait ĂȘtre son apogĂ©e physique.

“Je me donne un” C. “Je veux continuer Ă travailler dur. Pour continuer Ă se dĂ©velopper, parce que je veux ressembler Ă un combattant «A» », a dĂ©clarĂ© Verdejo. «J’ai le dĂ©sir. J’ai faim. Je vais continuer Ă travailler dur pour tous les Portoricains et tous les Boricuas. “

– Abraham «El Super» Nova (18-0, 14 KO) a fait ses dĂ©buts dominants dans le Top Rank, Ă©liminant le vĂ©tĂ©ran mexicain Pedro Navarrete (30-25-3, 19 Kos) au quatriĂšme tour d’un combat lĂ©ger de huit tours prĂ©vu. Nova a maintenant remportĂ© quatre matchs de suite par arrĂȘt.

«Je savais que je devais ĂȘtre patient lĂ -dedans parce que c’est un combattant dur et maladroit. De plus, je voulais ĂȘtre patient parce que je n’avais pas combattu un peu et que je voulais faire quelques rondes », a dĂ©clarĂ© Nova. «J’aurais pu le retirer un peu plus tĂŽt, mais j’avais besoin de rondes. Quand mon entraĂźneur m’a dit de le mettre KO, je suis allĂ© lĂ -bas et j’ai mis fin au combat. »

DIAZ

– L’ancien challenger du titre mondial junior lĂ©ger Christopher “Pitufo” Diaz (25-2, 16 KOs) a Ă©liminĂ© l’ancien challenger junior du titre poids plume Adeilson dos Santos (19-8, 15 KOs) dans un combat poids plume de huit rounds. Les trois juges l’ont notĂ© 80-72.

“Je suis trĂšs heureux d’ĂȘtre revenu sur la route gagnante”, a dĂ©clarĂ© Diaz. «J’ai montrĂ© que je ne savais pas seulement me bagarrer. Je sais aussi trĂšs bien boxer. Avant, ce que je voulais, c’Ă©tait de donner aux fans des guerres pour les divertir, mais j’ai appris que je peux aussi donner de bons combats divertissants en boxant bien. »

– Dans un combat des poids lourds avec une paire d’Olympiens 2004, Devin Vargas a battu Victor Bisbal par disqualification au huitiĂšme et dernier tour. L’arbitre Mike Ortega, qui avait pris une paire de points Ă Bisbal plus tĂŽt dans le combat, a mis fin Ă la procĂ©dure aprĂšs que Bisbal ait reçu un coup bas. Vargas menait sur les trois tableaux de bord au moment oĂč le combat a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©: 67-63 2x et 66-64.

—Dans un aller-retour en super poids coq, l’ancien champion du monde Jonathan Guzman (24-1, 23 KOs) a survĂ©cu Ă un renversement infernal au deuxiĂšme tour contre KO Rodolfo Hernandez (30-10-1, 28 KOs) avec un crochet gauche au corps dans le troisiĂšme.

📾 Mikey Williams

VRAI GRAND BÉBÉ

– Le phĂ©nomĂšne des poids lourds Jared “The Real Big Baby” Anderson (3-0, 3 KOs) a marquĂ© le troisiĂšme arrĂȘt de premier tour consĂ©cutif pour commencer sa carriĂšre, renversant Andrew Satterfield (5-4, 3 KOs) deux fois en route vers le TKO la victoire.