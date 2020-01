Alvarez vs Seals et Verdejo vs Rojas Fight Previews

Publié le 17/01/2020

Par: William Holmes

Samedi soir, le Turning Stone Resort Casino de Vérone, à New York, sera l’hôte d’une carte de promotion de haut niveau télévisée en direct sur ESPN.

L’événement principal de la soirée sera un affrontement léger et lourd entre Eleider Alvarez et Michael Seals. Alvarez est un ancien champion du monde des poids lourds légers et Seals recherche un titre décroché dans un avenir proche.

La co-fonctionnalité de la soirée sera un combat léger entre le boxeur portoricain Felix Verdejo et Manuel Rey Rojas. Les autres boxeurs sur la carte incluent Christopher Diaz, Victor Bisbal, Jonathan Guzman et Abraham Nova.

Ce qui suit est un aperçu de l’événement co-principal et de l’événement principal de la soirée.

Felix Verdejo (25-1) contre Manuel Rey Rojas (18-3); Poids légers

Felix Verdejo était autrefois considéré comme une perspective à ne pas manquer, mais une incroyable perte de TKO contre Antonio Lozada Torres a emporté une partie de son battage médiatique.

Verdejo sera confronté à trois défaites Rojas samedi soir, et sur le papier semble avoir de nombreux avantages. Verdejo aura un avantage d’environ un pouce de hauteur mais abandonnera environ un demi-pouce de portée. Verdejo a un avantage significatif dans le pouvoir. Il a arrêté seize de ses adversaires alors que Rojas n’en a arrêté que cinq. Ils ont tous les deux le même âge à vingt-six ans.

Verdejo se bat sporadiquement. Il n’a combattu qu’une seule fois en 2019, deux fois en 2018 et une fois en 2017. Rojas a combattu une fois en 2019, une fois en 2018 et trois fois en 2017.

Verdejo a l’avantage de l’expérience amateur. Verdejore a représenté Porto Rico aux Jeux olympiques d’été de 2012 et est un ancien médaillé d’or panaméricain. Rojas n’a aucune expérience amateur notable.

La seule défaite de Verdejo a été contre Antonio Lozada Torres. Il a vaincu les goûts de Bryan Vasquez, Juan Alvarez, William Silva et Ivan Najera. Torres a perdu deux combats depuis qu’il a battu Verdejo.

Le CV de Rojas est un peu mince. Ses deux derniers adversaires ont perdu des records. Il a vaincu Zhimin Wang et Andy Vences. Il a perdu contre Casey Ramos et Alexis del Bosque.

Ce sera la première sortie que Verdejo aura lors de sa formation sous Ismael Salas. Il y a de gros combats à faire pour Verdejo, mais il doit d’abord dépasser Rojas. On s’attend à ce qu’il passe ce test facilement.

Eleider Alvarez (24-1) contre Michael Seals (24-2); Poids lourds légers

Eleider Alvarez a brièvement détenu un titre de poids léger après avoir marqué un bouleversement choquant contre Sergey Kovalev, mais son règne a été de courte durée à Kovalev l’a battu dans un match revanche.

Alvarez cherche à revenir à ses manières de gagner lorsqu’il affrontera Michael Seals dans l’événement principal samedi. Malgré le fait qu’Alvarez ait trente-cinq ans, il aura en fait deux ans de moins que son adversaire. Cependant, Seals aura un avantage de trois pouces de hauteur et un avantage de quatre pouces pour atteindre samedi.

Les phoques semblent également avoir une longueur d’avance. Il a arrêté dix-huit de ses adversaires alors qu’Alvarez n’en a arrêté que douze. Seals a également été le combattant le plus actif, il a combattu deux fois en 2019, trois fois en 2018 et une fois en 2017. Alvarez n’a combattu qu’une seule fois en 2019, une fois en 2018 et deux fois en 2017.

Alvarez a un avantage dans l’expérience amateur. Alvarez a participé aux Jeux olympiques d’été de 2008, tandis que Seals n’a aucune réalisation amateur notable.

Alvarez a vaincu des personnages comme Sergey Kovalev, Lucian Bute, Isaac Chilemba, Isidro Prieto et Alexander Johnson.

Le curriculum vitae des phoques est un peu mince. Il a vaincu les goûts de Byron Mitchell, Andy Perez et Carlos Cruz. Ses pertes ont été subies par Michael Gbenga et Edwin Rodriguez.

Si Alvarez faisait face à quelqu’un de plus jeune ou dans son apogée sportive avec le CV de Seals, cet écrivain pourrait penser que c’est un combat serré. Mais puisque Seals est un boxeur de trente-sept ans sans grande victoire, cet écrivain doit donner un avantage significatif à Alvarez.